Le hockey dans les séries : Les Boys "C'est quoi, notre force, nous autres les boys ?" , Hockey Hebdo La rédaction le 28/03/2020 à 18:40

Pour continuer à nous occuper pendant cette période de confinement nécessaire, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir la série québécoise "Les Boys" : 5 films diffusés entre 1997 et 2013 et une série télé de 5 saisons et 73 épisodes diffusés de 2007 à 2012.



Les Boys sont une équipe de hockey amateur qui participe à une ligue de garage. Cette équipe est composée d'hommes d'âge et professions différentes. Le hockey est une part importante de la série, mais pas seulement puisque chaque personnage rencontre des péripéties personnelles et professionnelles.



Pour ceux parmi vous qui connaissent l'autre série phare québécoise "Lance et Compte", deux des acteurs emblématiques y tiennent également des rôles principaux : Marc Messier et Yvan Ponton. Cette série fera l'objet d'un prochain article.



Dans "Les Boys 4", Jean-François Dufour (Manager des Brûleurs de Loups de Grenoble) y fait une apparition en tant qu'arbitre dans un match décisif des Boys qui, en cas de victoire, peut leur permettre de jouer un match de gala contre des légendes canadiennes du hockey dont Martin Brodeur, Guy Lafleur et Raymond Bourque.



Les films et séries ne sont pas distribués en France et en Europe mais peuvent être trouvés chez des distributeurs canadiens. Cela dit, les trois premières saisons de la série ont été chargées sur YouTube. Vous trouverez ci-dessous les premiers épisodes de la saison 1 (profitez-en pendant que c'est encore disponible).









