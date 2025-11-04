Hockey sur glace - Hockey en France LE HOCKEY POUR TOUS - Pour rendre la glace inclusive Née de l’initiative de parents, l’association “Le Hockey pour Tous” veut offrir aux enfants neuro-atypiques et porteurs de handicaps invisibles une vraie place dans le hockey sur glace. Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo Le Hokey pour Tous / Emily Simon le 03/09/2025 à 17:30 Tweeter

C’est autour de leurs enfants que trois parents ont décidé d’unir leurs forces pour créer Le Hockey pour Tous. Laurent Kubica, président, papa de Liam (11 ans, TSA et TDAH).

Élodie Kubica-Cochin, secrétaire de l’association et maman de Liam.

Emily Simon, chargée de communication, maman de Valentin, (13 ans TSA et le TDAH).

Tous partagent le même constat : Malgré leur passion, beaucoup d’enfants différents peinent à trouver leur place dans le hockey : Bruit, rythme soutenu, manque d’adaptation… Autant d’obstacles qui peuvent les pousser à abandonner.

Un objectif simple : l’inclusion

L’association a pour mission de rendre le hockey accessible à tous, quelles que soient les différences. Elle s’adresse aux enfants porteurs de troubles du spectre de l’autisme, du TDAH, de troubles DYS, de haut potentiel avec troubles associés, de troubles de la coordination ou encore de déficiences sensorielles.

À travers des stages adaptés, des tournois, des ateliers de confiance en soi ou encore des projets de rencontres interclubs, Le Hockey pour Tous veut offrir un cadre bienveillant et sécurisant, où chaque enfant peut progresser, s’amuser et s’épanouir. Le symbole du pitbull

Le logo choisi représente un pitbull. Un animal souvent stigmatisé, mais qui incarne parfaitement les valeurs que l’association veut défendre : la force et la résilience des enfants face à leurs défis ;

la lutte contre les préjugés, comme ceux auxquels font face ces jeunes ;

la protection et le soutien, que l’association veut offrir aux familles ;

le courage et la détermination, essentiels dans le sport comme dans la vie. Et demain ?

Dans les mois à venir, Le Hockey pour Tous ambitionne d’organiser ses premières actions sur la glace et de tisser des liens avec les clubs pour développer une vraie dynamique inclusive dans le hockey français.

À plus long terme, l’association espère élargir son réseau, sensibiliser les structures sportives et mobiliser des soutiens pour donner à chaque enfant la chance de vivre pleinement sa passion.

Pour en savoir plus

📌 Contacts :



• Laurent Kubica (président) – 07 83 29 51 59

• Élodie Kubica-Cochin (secrétaire) – 07 68 43 27 67

• Emily Simon (chargée de communication) – 06 60 09 81 63 – lehockeypourtous@gmail.com



Parce que le hockey est plus qu’un sport : une école de vie, qui doit être accessible à tous les enfants.







