Point sur le classement



La menace d’une avalanche plane

Avec 95 points, l'Avalanche du Colorado trône seule au sommet de la LNH. Premier club à avoir atteint les 40 victoires cette saison, le Colorado affiche un différentiel de buts effarant de +82. À titre de comparaison, leurs poursuivants immédiats dans la division Centrale, les Stars de Dallas, comptent 90 points mais un différentiel de +48, soit presque la moitié moins. Nathan MacKinnon et ses troupes semblent avoir une main déjà posée sur le trophée.



Tempête dans l'Est : les Hurricanes mènent

La Conférence Est est un véritable champ de bataille. Les Hurricanes de la Caroline occupent la pole position avec 88 points. La lutte pour le podium est féroce puisque les Sabres de Buffalo (86 points) et le Lightning de Tampa Bay (82 points) les talonnent. Le niveau est tel que les meilleures équipes de la Division Pacifique (comme Vegas ou Edmonton avec 72 points) seraient actuellement exclues des séries si elles jouaient dans l'Est.



Le Wild s'accroche au peloton de tête

Dans l'Ouest, le Wild du Minnesota confirme sa solidité en occupant la 3e place de la division Centrale avec 87 points. S'ils ne sont pas leaders (devancés par l'ogre du Colorado et Dallas), ils maintiennent une avance confortable pour s'assurer l'avantage de la glace au premier tour des séries.



Crise de résultats pour les "Original Six"

Dur dur pour les poids lourds historiques. Les Maple Leafs de Toronto (Seulement 65 points et une série de 8 défaites d’affilée en cours !) et les Rangers de New York (60 points) traversent une fin de saison cauchemardesque. Ces deux formations se retrouvent pour l'instant… hors des places qualificatives, ce qui n’est pas l’habitude.



Le Canadien : la reconstruction porte ses fruits

Les principaux transferts avant l'échéance annuelle



LE match de la saison, voir plus (de la décénnie d'après certains)



Le taureau a éteint la foudre.

Le match date du 8 mars et les mots manquent pour décrire l’explosivité de la rencontre. Elle opposait le Lightning de Tampa Bay et les Sabres de Buffalo devant plus de 19 000 spectateurs à Buffalo. On a déjà pu lire très souvent sur les réseaux la mention “match de la saison”. C’est bien simple : c’était la guerre. Beaucoup de bruit donc mais pas pour rien : la première place de la division Atlantique.



Déjà, les hauts scores sont plus nombreux au hockey que dans d’autres sports mais là … Score final : 8-7 pour Buffalo, soit tout bonnement 15 buts. Le club gagnant gagne ainsi la première place et en est actuellement à sa 7e victoire d’affilée.

Le déroulé ensuite ! Buffalo commence fort en menant 3-0, puis 4-1. On pense le Lightning submergé, mais ce dernier répond avec une hargne folle et marque… 5 buts consécutifs. Le club de Floride mène donc, à son tour, 6-4. Nous voici rendus en troisième période, et Tampa mène encore 7-5, deux buts ayant été mis à la sauvette. Mais les Sabres, portés par leur public, inscrivent trois buts sans réponse en moins de 10 minutes qui se trouvaient être les dernières.



C’est le jeune Josh Doan qui a offert le match aux Sabres avec son but en avantage numérique à seulement 4 minutes de la fin.

Et puis… de la baston à n’en plus finir, cinq en tout pour un total de 102 minutes de pénalités données - cela faisait plus de 30 ans que ce nombre de buts et pénalité n’avait pas été atteint. Même les vieux de la vieille ont drop les gants : Corey Perry qui vient à peine de remettre les pieds à Tampa et Rasmus Dahlin par exemple. Même après la sirène de fin de match, les équipes ont remis le couvert pour une bataille générale.



Franchement, les images valent le détour !







Le flash info post-Olympiques



Les deux compatriotes canadiens redevenus rivaux, Connor McDavid et Nathan Mackinnon, ont l’un après l’autre dépassé cette semaine la barre mythique des 100 points en saison. Le premier pointe en tête avec 106 points tandis que le second en a 103 - McDavid en est à six saisons consécutives à plus de 100 points, MacKinnon en est à sa quatrième. Derrière eux, on peut notamment retrouver le vétéran des très en forme Tampa Bay Lightning, Nikita Kucherov, qui lui aussi vient de passer les 100 points ce samedi. C’est la sixième fois de sa carrière.



On en parlait plus tôt pour les Toronto Maple Leafs mais c’est aussi dur pour les Vancouver Canucks depuis la fin de la pause olympique. Si Vancouver s’engage dans une reconstruction complète avec les échanges de certains de ses piller-vétérans, les hockeyeurs de la côte Ouest canadienne n’ont connu la victoire qu’une seule fois en six matchs. À la suite d’un match prometteur contre les Carolina Hurricanes à domicile malgré la défaite, les Vancouverites se sont rattrapés avec un beau score de 6 à 3 contre Chicago vendredi dernier. Mais le fait est qu’ils n’ont que 19 victoires au compteur. Les Maple Leafs voient encore plus sombre puisqu’ils ont enchaîné sept défaites… en sept matchs, depuis leur retour sur la glace. Dans les rangs des Maple Leafs, l’ambiance est pesante.



L’Utah Mammoth, Karel Vejmelka, est devenu le premier gardien de la saison à atteindre les 30 victoires après que son équipe ait défait les Columbus Blue Jackets samedi.



Adrian Kempe écrit l’histoire des Los Angeles Kings en décrochant deux nouveaux records : celui d’avoir le plus de but en prolongations et celui d’en avoir le plus en une seule saison.



Fun fact : l’Ottawa Senator, James Reimer, a réalisé son 32ème blanchissage en carrière contre les Vancouver Canucks mercredi dernier, faisant de lui le troisième gardien dans l’histoire de la ligue à réussir un blanchissage contre sept équipes différentes.

James Reimer earns the shutout as the Senators pick up a huge road win 🙌 pic.twitter.com/XGCTAbaZL1 — Sportsnet (@Sportsnet) March 10, 2026



Matthew Schaefer, le jeune prodige de la ligne bleue



À tout juste 18 ans, Matthew Schaefer fait déjà couler de l’encre. La preuve aujourd’hui encore puisque nous vous en parlons ! Drafté par les New York Islanders comme tout premier choix du repêchage 2025, le jeune défenseur fait les gros titres. Pour cause : il est devenu cette semaine le premier rookie à marquer 20 buts. Et ce, en étant défenseur… C’est une première dans l’histoire de la NHL tandis que Schaefer s’inscrit aussi comme étant le quatrième défenseur qui réalise cet exploit dans son année de rookie, aux côtés de l’Albertain, Dion Phaneuf, et à trois réalisations du record de la légende américaine Brian Leetch. En 63 matchs, le Canadien gaucher a récolté 45 points, en est à un différentiel plus/minus de +11 et a enregistré son dixième match en carrière à plusieurs points. L’engouement autour du numéro 48 ne risque d’enfler à écouter ses coéquipiers et son coach, Patrick Roy. Le jeudi 26 février, ce dernier a fait les louanges des qualités défensives de son joueur à la presse.

Ryan Leonard BRUTALLY FRAMEMOGGED by 18 Year old Isles Defender Matthew Schaefer pic.twitter.com/TjvEo9G9lY — lockerroom scourge (@slaggszn) March 11, 2026

Bref, le jeune excelle et la ligue le remarque puisqu’il a été nommé première étoile de la dernière semaine de Février. À l’image d’un autre défenseur talentueux, Lane Hutson, les exploits de Matthew Schaefer le dirigent tout droit vers le trophée Calder, récompense pour la meilleure jeune recrue de la saison.



Parmi les rookies de l’année, c’est l’Anaheim Duck, Beckett Sennecke, qui a atteint les 50 points en premier cette saison.

Cutter Gauthier scores his 30th of the year and Beckett Sennecke becomes the first rookie to 50 points this year 🦆 pic.twitter.com/H8TgZDpKGh — Spittin' Chiclets (@spittinchiclets) March 5, 2026

Une nouvelle étape dans le leadership de Connor Bedard

Avec la frénésie des derniers jours avant la date limite des échanges ce vendredi dernier, nombreux ont été les bouleversements de leadership chez les équipes de NHL. Les Chicago Blackhawks n’ont pas été épargnés. Si on pense d’abord au départ du capitaine, Nick Foligno - par ailleurs mentor du protagoniste de ce paragraphe, Connor Bedard - qui rejoint son frère, Marcus, au Minnesota Wild, Chicago avait déjà perdu l’un de ses capitaines alternatifs lundi 2 Mars dernier. En effet, le vétéran Connor Murphy a pris la direction des Edmonton Oilers. Capitaine alternatif depuis 2020, son absence signifiait que les Blackhawks devaient le remplacer.

Frank Seravalli on Connor Bedard “He will be the Chicago Blackhawks next captain” #Blackhawks pic.twitter.com/8UYir3QgGV — Riz (@RizNHL) March 6, 2026

La réflexion n’a pas été très longue tant le choix semblait évident : Bedard, la jeune star canadienne et pièce centrale de cette reconstruction. Bien qu’il avait déjà porté le “A” occasionnellement dans le passé, Connor Bedard ne le quittera plus et ce, jusqu’à la fin de la saison. À voir maintenant si la direction de l’équipe décide de nommer un nouveau capitaine pour remplacer Nick Foligno pour cette fin de saison.



Rangers supersoniques

Pas facile facile d’être un Rangers cette saison. Avec seulement 24 victoires en 62 matchs, le collectif mené par l’Américain, JT Miller, a bien du mal à s'extirper de la dernière position de la conférence Est ou du bas du classement de la ligue. Pourtant, l’équipe new yorkaise est capable d’exploits qui font la beauté du sport. Lundi 2 mars, alors qu’ils affrontaient les Columbus Blue Jackets, actuellement aux portes de la wild card pour les playoffs, les Rangers ont connu une troisième période d’enfer. Menés 4 à 0 devant leur public au Madison Square Garden, ils poussent leurs adversaires jusqu’en prolongations. Vladislav Gavrikov puis Gabe Perreault donnent le ton dans la première minute de la période face à un Elvis Merzlikins qui avait contré jusque-là les 16 shots adversaires. 4 à 2. Seulement sept minutes avant la fin du temps réglementaire, Will Borgen enfonce le clou avant que Perreault renouvelle trois minutes plus tard - ce dernier finira le match avec deux buts et une assistance. Si le pur produit Blue Jacket, Kirill Marchenko, a privé les Rangers d’une victoire en OT dont ils auraient tant eu besoin, les hommes de Mike Sullivan ont mis du cœur à l’ouvrage et finissent avec 33 tirs en direction des cages contre 29 pour les Blue Jackets.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL (@nhl)



Quand Tic et Tac s’amusent

Quand c’est pas l’un, c’est l’autre ! Cette fois-ci, c’est Will Smith, des San José Sharks, qui trouve le fond du net contre les Canadiens de Montréal mais bien sûr, c’est sans compter l’aide de son grand - grand - copain, Macklin Celebrini, tout juste revenu de son épopée olympique. Sur glace comme en dehors, difficile de les dissocier l’un de l’autre. Toujours à se chercher pour une passe à l’échauffement, il est bien plus aisé de se trouver en match. Et évidemment, ça marche avec un tap-in goal bien inspiré. Un nouvel exemple qui nous rappelle que le hockey est aussi une question d’alchimie.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL (@nhl)



Alchimie, alchimie mais aussi talent. Et les jeunes Sharks n’en font que la démonstration ! Si déjà en milieu de saison, les jeunes joueurs de 20 ans et moins de l’équipe dominaient la plupart des statistiques, cette semaine, ils ont décroché un nouveau palier. En effet, ils ont déjà récolté un total collectif de plus de 100 points cette saison. C’est la cinquième fois depuis 1991-1992 que les adolescents d’une équipe réalisent la performance. Les derniers en date : les Toronto Maple Leafs en 2016-2017 avec des noms bien connus comme ceux de William Nylander, Auston Matthews ou Mitch Marner.

Macklin Celebrini est par ailleurs devenu le troisième adolescent le plus rapide à atteindre les 90 points en une saison, derrière Sidney Crosby et Wayne Gretzky.



Evgeni Malkin (à ne pas confondre avec Maklin (Celebrini) suspendu)



C’était le 5 mars et les Penguins affrontaient les Sabres. Tout a dérapé au début de la deuxième période. Après un échange quelque peu musclé devant le filet de Buffalo, le défenseur Rasmus Dahlin a asséné des cross-checks à Malkin. Fidèle à son tempérament volcanique, ce dernier a complètement perdu son sang-froid : il s’est retourné et a asséné un violent coup de bâton à deux mains, atteignant Dahlin au niveau du casque et de l'épaule. Là-dessus, il a immédiatement pris une pénalité majeure de 5 minutes et une expulsion de match.

Évidemment, un tel déchaînement, le joueur a pris 5 matchs de suspension puisque le geste a été jugé intentionnel et que Malkin a déjà un casier bien rempli en la matière. Il en est là à sa 3e suspension en carrière. Cette suspension sans rémunération coûte plus de 150 000 dollars au joueur et encore plus cher à l’équipe qui joue déjà sans Crosby, blessé aux JO. Deuxième de la division Métropolitaine, ils suivent à 8 points, les Carolina Hurricanes.







Puck and Puke : Gustavsson fait l’arrêt et dégobille dans son casque



C'est l'instant cracra. Il revient des Jo de Milan Cortina et enchaîne avec un match contre la cour des grands : l’Avalanche, qui domine toujours le championnat. À la fin du match, en fin de troisième période, le joueur qui n’avait jusque-là pas cillé et enregistré un match magistral à 45 arrêts, a vacillé et s’est penché pour vomir dans sa zone bleue. Après nettoyage, c’est Wallstedt qui a pris le relais pour finir sur une victoire impressionnante du Wild de 5 buts à 2 seulement. En cause, la fatigue accumulée sans doute, après ses efforts sous le drapeau suédois en Italie.







Les pépites :



McDavid Patience Goal : Ce n’est pas aux vieux singes qu’on apprend à faire la grimace et une fois que la cible est verouillée, on prend le temps qu’il faut, mais ça rentre… :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par B/R Open Ice (@br_openice)

Un but typiquement à l’américaine, un break propre parti du fond de glace, typique d’un jeu en essuie-glace des petites patinoires de NHL :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par NHL (@nhl)

L’association canado-américano-russe pour un tic tac toe dans les règles de l’art :

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par B/R Open Ice (@br_openice)



À retenir qu’il faut toujours se méfier du slapshot de Nico Hischier (et ne surtout pas oublier son casque !)

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par ESPN (@espn)

Après les JO et le but de Hughes au prix d’une dent, c’est au tour de Charlie McAvoy de perdre les siennes en marquant le but de la victoire en prolongation pour les Los Angeles Kings :







Kirill the Thrill, ou Kirill La Menace, qui, grand prince, marque genou à terre :

