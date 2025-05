Hockey sur glace - Championnats du monde LE POINT AVANT LA DERNIERE LIGNE DROITE ! Les quarts de finales et les duels décisifs pour la relégation se profilent en ce début de semaine à Stockholm et Herning. Tour d’horizon des forces en présence avec les Bleus, qui jouent leur survie dans l’élite mondiale contre la Slovénie (lundi à 16h20). Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo Fabien Sgarra le 19/05/2025 à 13:05 Tweeter



Les contours des phases finales commencent à se dessiner. Cette semaine marque la fin du 1er tour (poules) et le début des séries finales au stade des quarts de finale.



Dans le groupe A, celui des Bleus, les trois têtes d’affiche (Suède, Canada, Finlande) occupent sans surprise les trois premières places. Le leadership devrait se disputer mardi à l’occasion d’un alléchant Canada-Suède à l’Avicii Arena de Stockholm.



La Lettonie poursuit son étonnant parcours. Victorieux dimanche de la Slovaquie (5-1), les Lettons ont décroché leur billet pour les quarts. Le quatrième et dernier billet se jouera entre l’Autriche (qui jouera la Lettonie) et la Slovaquie opposée à la Finlande. A égalité de points au classement (7 points), les Autrichiens ont battu la Slovaquie (3-2 aux tab) lors de leur confrontation, ce qui pourrait avoir une incidence majeure. Si l’Autriche s’impose, elle sera qualifiée. Dans le cas contraire, un point suffira (une défaite après le temps règlementaire) aux Slovaques pour les coiffer et se qualifier.



Dans le groupe B qui se déroule à Herning au Danemark, les vice-champions du Monde suisses (16 pts) confirment leur statut. Ils verront bien entendu les phases finales avec la République tchèque et les Etats-Unis. Le dernier strapontin sera pour l’Allemagne ou le Danemark, qui sont groupés avec 9 points au classement. Avec deux matchs à disputer (république tchèque aujourd’hui et le Danemark) contre un seul aux Scandinaves, les Allemands sont en position préférentielle, sauf en cas de défaite contre des Tchèques déjà qualifiés, mais soucieux de leur place au classement d’autant qu’ils peuvent toujours doubler les Helvètes pour la 1re place. On imagine déjà l’ambiance explosive à Herning pour le dernier match du groupe entre le Danemark et l’Allemagne si ce scénario se dessine. On assisterait à un véritable 8e de finale couperet.



Tension maximale pour le maintien



En bas de tableau, la bataille pour éviter la relégation en D1A va faire rage.



Les Bleus joueront leur maintien dans l'élite face à la Slovénie ce lundi (16h20) dans un match couperet entre les deux pays. La Slovénie était la seule des 16 équipes en lice au Mondial à ne pas avoir inscrit de point. C'est désormais chose faite depuis dimanche. Les Slovènes ont certes perdu contre l'Autriche (3-2 t.a.b), mais, pour avoir été battu au-delà du temps réglementaire, ils ont inscrit leur premier et unique un point.



La Norvège, 8e du groupe B avec un seul point, compte deux unités de retard sur le Kazakhstan et la Hongrie mais n’est pas condamnée. Un succès contre la Hongrie (qui a besoin d’un point pour se maintenir) est toutefois impératif ce lundi soir pour rester en vie. On pourrait également se retrouver avec trois nations à trois points. Les Kazakhs devront miser sur un exploit face aux Suisses (gratter au moins un point), mardi, s’ils veulent assurer leur maintien dans l’élite mondiale.



Les deux derniers des deux groupes seront relégués en Division 1A et remplacés par l’Italie et la Grande-Bretagne.





