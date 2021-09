Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en Europe Le président de la FFHG Luc Tardif, a été élu président del'IIHF Le président de la FFHG Luc Tardif, a été élu président de la Fédération Internationale de Hockey sur Glace (IIHF) ce samedi 25 septembre à l'issue de l'élection qui s'est déroulée à Saint-Petersbourg en Russie. A l'issue du 4ème tour, l'actuel président de la FFHG a été élu avec 67 voix soit 63% des votants face à Franz Reindl, son principal concurrent allemand*. FFHG/IIHF, Hockey Hebdo Communiqué FFHG le 25/09/2021 à 13:50 Tweeter Communiqué de la FFHG



Après une carrière d'athlète de haut-niveau et notamment 4 titres de champions de France, Luc Tardif a été le fondateur de la Fédération Française de Hockey sur Glace (FFHG), dont il est président depuis sa création en 2006. Membre du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF), le Franco-Canadien est impliqué au niveau international à l'IIHF depuis 2008, d'abord comme membre de Comité, et à partir de 2012, comme membre du Council et du Comité exécutif en tant que Trésorier. Son élection est une reconnaissance du Hockey sur Glace français à l'international.



© Photo : Christina Korovnikova / IIHF

Après 27 ans de présidence, René Fasel passe donc le relai au Français.

Pour Luc Tardif, « Mon programme a été construit sur la base d'une démarche collaborative, et je suis convaincu que c'est l'approche nécessaire pour la future gouvernance de l'IIHF. J'ai hâte que nous puissions mettre en œuvre cette vision globale avec l'ensemble de la Famille du Hockey ! ».

Les statuts de l'IIHF ne permettant pas le cumul des fonctions, Luc Tardif doit quitter la tête de la FFHG : les statuts de la Fédération Française prévoient que le Bureau Directeur nomme un président par intérim jusqu'à l'organisation d'une prochaine élection. *



Le lien des résultats complets : https://www.iihf.com/en/news/28791/luc_tardif_new_iihf_president



Tous les détails sur le mode de scrutin sur https://www.iihf.com/en/news/28756/it_s_election_day



Une visio conférence aura lieu aujourd'hui samedi 25 septembre 2021 à 14h (heure française) avec le nouveau président et les vice-présidents de l'IIHF.



Pour y assister cela se déroulera via le lien suivant :

https://fhr-ru.zoom.us/j/87530936109?pwd=K3pZWmNaQldzQmlqQ2hjUEt6NDlrdz09

