En route pour les QUARTS !





Toronto a battu Ottawa en 6

Match 1 : Toronto a pris l'avantage avec une victoire convaincante terminant 6-2, dominant Ottawa grâce à une performance solide de Morgan Rielly et John Tavares, malgré les combats qui ont marqué ce premier match.

Match 2 et Match 3 : Ottawa a réagi, poussant Toronto en prolongation, mais Max Domi a offert la victoire aux Maple la première fois et Simon Benoit la deuxième. Les deuc matchs se sont terminés en prolongation, les deux avec une victoire de Toronto, les deux avec un score de 3-2.

Match 4 : Ottawa a riposté. Victoire en prolongation aussi. Ottawa évitait le balayage de justesse.

Match 5 : Lueur d’espoir : Ottawa a résisté et s'est imposé dans un match au score sacrément laid pour les feuilles d’érables , avec blanchissage signé Linus Ullmark, 0-4.

Match 6 : Toronto brave la malédiction qui veut que l’équipe de passe pas le premier tour depuis des années. Ils y arrivent depuis l’année dernière. Il reste à franchir la barrière du second…



Florida a battu Tampa en 5

Les Florida Panthers ont affronté le Tampa Bay Lightning.

Florida a frappé fort dès le début en s'imposant 6-2 à Tampa Bay. Attaque explosive. Les Panthers ont continué sur leur lancée avec une victoire 2-0 à l'Amalie Arena. Vasilievsky a donc encaissé 8 buts sur deux matchs baissant dont taux d’arrêt à moins de 65 %. Les champions en titre ont finalement plié devant Tampa Bay au 3e match, le Lightning remportant une victoire convaincante 5-1 à Sunrise, réduisant l'écart dans la série. C’est la seule lueur offerte par l’équipe à l’éclair à ses fans dans la tourmente de l’orage. Les fauves de Floride ont fini le job avec deux victoires très nettes, d’abord 4-2 puis 6-3 le premier mai.



Washington a battu Montréal en 5

Les Canadiens ont été pris en sandwichs entre les victoires de l’équipe de la capitale. Une victoire en rouge et bleu entre deux paires de défaites infligées par les hommes d’Ovechkin, à qui l’on doit d’ailleurs le but décisif dans la fin du premier match de l’affrontement, gagné 3-2 pour Washington. Un match similaire a suivi, un peu plus appuyé au niveau de l’offensive notamment grâce à Connor McMichael qui s’en est tiré avec un doublé. Un espoir a surgit pour les nombreux fans de Montréal dont l’équipe a avec une victoire convaincante 6-3, profitant d'une attaque explosive signée des grands noms du club : Caufield, Suzuki, Slafkovsky, Dvorak... Mais les jeux étaient faits. Washington a repris le contrôle avec une victoire 5-2, mettant Montréal en difficulté avec un doublé de Duhaime. Puis les Capitals ont conclu la série avec une victoire décisive 4-1, éliminant Montréal

Les Carolina Hurricanes ont battu les New Jersey Devils en 5

Même sénario-sandwich. Le diable faisait figure de ketchup. La tornade de Caroline a commencé par marquer 3-1 puis 4-1 les deux premiers matchs. C’est en prolongation que l’équipe du diable arrache une victoire grâce au tout jeune Slovaque Simon Nemec, malgré tous les effort de Frederick Andersen qui avait pourtant tenu deux power-play sans rien encaisser. L’homme du match 4 est sans conteste le Russe Andrei Svechnikov, qu’on pourrait surnommer « l’ouvreuse ». Il marque à 52 secondes du premier tier et à 42 secondes du deuxièmes. Le dernier match, victoire et ticket d’entrée au tour suivant pour les Hurricanes est pourtant le plus équilibré, gagné en prolongation grâce à la roquette finlandaise Sebastian Aho qui profite du power-play final pour emmener son équipe en quarts de finale.

Winnipeg a battu Saint Louis en 7

Saint-Louis avait pourtant la gagne au coeur …



Match 1 : Winnipeg a commencé fort avec une victoire 5-3, dominant St. Louis grâce à un troisième tiers prolifique (3 buts).

Match 2 : Les Blues ont répliqué avec une victoire serrée 2-1.

Match 3 : St. Louis a repris l'avantage en remportant un match pas très propre, plein de pénalités, où Saint-Louis a fait tout de même pâlir les Jets avec un score 7-2.

Match 4 : Saint enfonce Winnipeg avec une performance solide à nouveau, un violent 5-1.

Match 5 : Les Jets égalisent, 5-3 malgré malgré pas mal de pénalités au premier tiers.

Match 6 : St. Louis force le passage au match 7 en s'imposant 5-2 grâce à un deuxième tiers infernal et un trio de buts marqués en 2 minutes et 6 secondes.

Match 7 : Mais Winnipeg a finalement triomphé après une immense prolongation, éliminant St. Louis et avançant au tour suivant sur le but d’Adam Lawry après 36 minutes de prolongation !

Dallas a battu Colorado en 7

La série de Mikko Rantannen, le traitre victorieux à l’étoile verte. L’avalanche a commencé fort avec une victoire 5-1 en prolongation, avec doublé de McKinnon. Dallas a répliqué avec une victoire moins flamboyante, 4-3 en prolongation. Encore moins flamboyant : le match 3 gagné 2-1 par les Stars. Le match 4 est un peu plus croustillant. L’Avalanche gagne avec une victoire 4-0, profitant de la défense solide incarnée par Mckenzie Blackwood dans les cages qui blanchit. Dallas rassène un gros coup : 6-2, Mikko Rantanen marquant trois points contre son ancienne équipe. Il dira plus tard qu’à chaque point il avait un pincement de jouer contre ceux qu’il considère encore comme ses frères. Colorado a forcé un match décisif en s'imposant 7-4, surtout avec un troisième tiers où Dallas ne touche pas terre, encaissant 4 buts surtout à cause de la sortie précoce du gardien. Rantanen a dû avoir le cœur encore meurtri puisque cette fois-ci ce ne sont plus que des points mais bien carrément trois buts qu’il inflige à son ancienne équipe. Trois buts. Du même joueur. Dans le même tiers. Dallas a donc finalement triomphé 4-2, éliminant Colorado.





Vegas a battu le Minnesota en 6

Vegas a annoncé la couleur. Les chevaliers d’or ont commencé fort avec une victoire 4-2 à domicile, dominant Minnesota, malgré un Adam Hill en petite forme. Minnesota a répliqué avec une victoire 5-2 à Vegas, puis a pris le lead sans beaucoup d’inspiration : re 5-2. Avec cette reprise de volée, on voyait déjà les grandes forêts américaines se frayer un chemin vers les quarts mais les paillettes urbains ont tapé les trois dernières fois d’affilée. 4-3 en prolongation au match 4 et puis comme cette série ne faisait décidément pas beaucoup preuve d’inventivité, Vegas a repris le concept du Wild et a remporté ses deux derniers matchs dont le 7e donc, avec un score de 3-2 à chaque fois.

Edmonton a battu Los Angeles en 6

La ville des forages a brisé les rêves de l’ouest américain. Les Kings avaient démarré sur les chapeaux de roue avec un avantage de deux matchs gagnés à zéro au 24 avril. Il se sont fait percuter de plein fouet par quatre victoires consécutives des Oilers, dont la première annonçait un peu la suite : 7 buts à 4. Darcy Kuemper est passé sous la barre des 89 % d’arrêt. Nugent -Hopkins était en face particulièrement performant de même qu’Evan Bouchard qui marque les deux seuls buts du dexuième tiers du match 4, les deux même buts, chaque fois assisté par Draisaitl et McDavid.

Changements de direction

Chez les Canucks : Rick Tocchet

Rick Tocchet ne sera pas de retour en tant qu'entraîneur-chef des Canucks de Vancouver. C'est lui qui a pris la décision de quitter l'équipe. Après une saison difficile marquée par des tensions dans le vestiaire et une non-qualification pour les séries éliminatoires, Tocchet a choisi d'aller voir si l’herbe était plus verte ailleurs.

Les Canucks, qui avaient terminé premiers de leur division la saison précédente sous sa direction, ont connu une année bien plus compliquée cette fois-ci. Des conflits internes, notamment entre Elias Pettersson et J.T. Miller, ont contribué à l'instabilité de l'équipe, et Miller a finalement été échangé aux Rangers de New York.



Le président des Canucks, Jim Rutherford, a exprimé sa déception face à cette décision, affirmant que l'organisation avait tout fait pour retenir Tocchet, mais qu'elle respectait son choix. Vancouver devra donc chercher un nouvel entraîneur, ce qui en fait la quatrième saison consécutive avec un changement à ce poste

Chez les Penguins : Mike Sullivan

Mike Sullivan a été congédié par les Penguins de Pittsburgh après que l'équipe a manqué les séries éliminatoires pour la troisième année consécutive. Malgré son historique impressionnant, incluant deux Coupes Stanley en 2016 et 2017, la direction des Penguins a estimé qu'un changement était nécessaire pour guider l'équipe à travers cette période de transition1.

Peu de temps après son départ, Sullivan a été embauché par les Rangers de New York comme nouvel entraîneur-chef. Il remplacera Peter Laviolette, qui a été licencié après une saison décevante. Ce mouvement pourrait avoir un impact sur Sidney Crosby, qui entretenait une bonne relation avec Sullivan et dont l'avenir à Pittsburgh pourrait être remis en question



Retraite de Valteri Filppula



Né en Finlande, il a commencé sa carrière professionnelle en 2003 et a joué pour plusieurs équipes, notamment les Red Wings de Détroit, le Lightning de Tampa Bay, les Flyers de Philadelphie et les Islanders de New York.

Filppula a remporté la Coupe Stanley avec Détroit en 2008 et a ensuite connu du succès en Europe, notamment en Suisse avec Genève-Servette, où il a gagné le championnat national en 2023. Il est également devenu le premier Finlandais à intégrer le "Triple Gold Club" après avoir remporté l'or olympique et le championnat du monde en 2022. Il aura en tout joué 1056 matchs en NHL.

Il a terminé sa carrière en Finlande avec le Jokerit Helsinki avant d'annoncer sa retraite il y a quelques jours.