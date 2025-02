4 Nations Face-Off

Le 4 Nations Face-Off est le tournoi international organisé par la NHL déjà annoncé dans ce même format depuis l'année dernière.

Pourquoi ce tournoi ?

Il remplace temporairement le match des étoiles de la LNH pour l'année 2025. Ce fameux moment du défilé des meilleurs joueurs à différents ateliers qui mettaient en lumière les meilleurs dans chaque discipline, le tout suivi d’un match entre les meilleurs joueurs de chaque équipe, a été mis en stand-by en raison de la baisse d'intérêt des fans et des joueurs pour ce format traditionnel du match des étoiles. On entendait effectivement parfois que ces jeux étaient plus récréatifs et que compétitifs. Il n’y avait véritablement aucun enjeu majeur si ce n’est que celui d’un « tout est permis » bon enfant qui réjouissait le public mais ne l’impliquait pas réellement.



Le 4 Nations Face-Off, lui, offre en revanche une compétition internationale mettant sur le feu les instincts patriotes de quatres grandes nations du hockey. D’une pierre deux coup en plus : le tournoi sert également de préparation pour les Jeux olympiques d'hiver de 2026 pour lesquels la NHL enverra des hommes bien sûr.



Le tournoi en bref

Où ? Le tournoi a commencé le 12 février et se termine avec la finale ce soir.

Quand ? Il s’est joué dans deux villes : le Centre Bell à Montréal et le TD Garden à Boston.



Qui ? Le tournoi a réuni quatre équipes nationales : le Canada, les États-Unis, la Finlande et la Suède. Les joueurs composant chaque équipe étaient sélectionnés pour leurs performances et pour leur nationalité évidemment aussi, vu qu’il s’agissait de représenter des nations. Les équipes se sont affrontées dans un format de tournoi à la ronde, suivi d'une finale entre les deux meilleures équipes. Actuellement donc, ce sont le Canada et les États-Unis qui se préparent pour une finale après avoir remporté leurs matchs respectifs contre la Finlande et la Suède.



Pour les équipes, les capitaines sont les suivants :

Canada : Sidney Crosby

États-Unis : Auston Matthews

Finlande : Aleksander Barkov

Suède : Victor Hedman

Les grands absents de ce tournois ont été, entre autre :

Charlie McAvoy (États-Unis) : Le défenseur des Bruins de Boston a été admis à l'hôpital général du Massachusetts en raison d'une blessure au haut du corps subie durant le match du 15 février.

Quinn Hughes (États-Unis) : Le défenseur des Canucks de Vancouver traînait une blessure aux obliques et a dû se retirer de l'équipe américaine peu de temps avant le début du tournoi.

Cole Caufield (États-Unis) : L'attaquant des Canadiens de Montréal n'a pas été sélectionné pour l'équipe américaine. Il a exprimé sa surprise et sa déception. Il était loin d’être le seul d’ailleurs.

Calendrier, résumés et résultats :



Suède/Canada à Montréal (3-4 prolongations)

Le Canada a pris l'avantage dès la première minute ! grâce à un but de Nathan MacKinnon, suivi d'un autre but de Brad Marchand à la 13e . La Suède a réduit l'écart grâce à un tir précis de Jonas Brodin au-dessus de l'épaule gauche de Jordan Binnington.

e match s’est terminé en prolongation et c’est Mitch Marner qui a marqué le but décisif sur une passe de Sidney Crosby, offrant la victoire au Canada.

Sidney Crosby a récolté trois passes décisives.

Jordan Binnington, qui a repoussé 23 lancers.

Finlande/USA à Montréal (1-6)

Cette fois-ci pas de prolongation … Le score fait mal pour les hommes de Finlande. C’était pourtant bien eux qui ont ouvert le score grâce à Henri Jokiharju, défenseur des Buffalo Sabres.

Jusqu’à l’ouverture de la troisième période, les nordiques n’ont pas démérité. Le score n’était d’ailleurs que de 2-1 en faveur des États-Unis à ce moment-là. Cependant, à partir de ce moment-là, les choses sont allées très vite. Les Américains ont marqué quatre fois en dix minutes.

Le gardien finlandais Juuse Saros a réussi 26 arrêts malgré les six buts encaissés, tandis que son homologue américain Connor Hellebuyck a stoppé 20 tirs. Les frères Tkachuk ont mitraillé. Dans ce score donc, quatre buts sur 6 portent le même nom. Matthew Tkachuk des Florida Panthers a marqué deux buts et une assistance et son frère Brady Tkachuk des Ottawa Senators a également inscrit deux buts.

Suède/Finlande à Montréal (3-4 prolongations)

La Suède a ouvert la marque à 8 minutes et 35 secondes de la première période grâce à un tir de Mika Zibanejad entre les jambières de Kevin Lankinen (21 arrêts sur ce match), remplaçant de Juuse Saros qui n’a pas brillé contre les USA. La Finlande a rapidement répliqué avec un but de Anton Lundell. La Finlande a pris l'avantage grâce à un but en avantage numérique de Mikko Rantanen, avec une assistance de Patrik Laine.



En deuxième période, la Suède a repris les devants avec des buts de Rasmus Dahlin et Erik Karlsson. Cependant, Aleksander Barkov a égalisé pour la Finlande avec 2 minutes et 55 secondes à jouer dans la période.

En prolongation, Mikael Granlund a marqué le but gagnant pour la Finlande, déjouant Linus Ullmark entre les jambières.



Canada/USA à Montréal (1-3)

Après le « derby » européen, il fallait bien le derby nord-américain et ce fut chose faite le 16 février. Vu la ferveur et la tension qu’il y avait jusque sur la glace, on se dit que la NHL avait vu juste quand elle a choisi ce format de tournoi. La première période du match a vu se succéder rien de moins que… trois combats en neuf secondes. Dès le coup d'envoi, Matthew Tkachuk a demandé à Brandon Hagel de se battre, et le joueur canadien a accepté. Trois secondes plus tard, Brady Tkachuk a fait de même avec Sam Bennett.







Enfin, J.T. Miller laissé tomber les gants face à Colton Parayko après une mise en échec.

La première période a comptabilisé, en plus de 2 buts pas moins de 36 minutes de pénalité. Le reste du match parait donc bien palot avec comme seul action marquante au 2e tiers un but de Larkin et au 3e un but en cage vide de Guentzel.

Finlande/Canada à Boston (3-5)

Vraiment c’est trop bête, la remontada était si proche ! La première période est affreuse pour les finlandais qui accuse le coup après une série de trois buts (aux noms prestigieux : McDavid, McKinnon, Point), plus un quatrième de McKinon, cinq minutes après le retour dans le troisième tiers.

A ce moment-là, Kevin Lankinen a été remplacé après avoir accordé quatre buts sur 13 tirs. Juuse Saros a terminé le match avec 14 arrêts. Au milieu du troisième tiers, la Finlande se réveille et marque grâce à Lindell. Le tour de force a cependant été celui de Mikael Granlund qui a marqué deux fois en moins de 15 secondes.

Malheureusement, alors que le score n’a qu’un point d’écart, Crosby trouve le chemin de la cage laissée vide par Saros et achève la victoire.

USA/Suède à Boston (1-2)

Tout au premier et rien derrière. Collé serré au score mais c’est tout de même en Suède que la victoire va se loger.

Les États-Unis ont ouvert le score dès la première minute grâce à Chris Kreider, qui effectuait ses premiers coups de patin de la compétition. Cependant, la Suède a rapidement réagi avec des buts de Gustav Nyquist et Jesper Bratt en fin de première période.

Le gardien suédois, Samuel Ersson, a été excellent, réalisant 31 arrêts. Ce match n'avait pas d'enjeu direct pour les États-Unis, qui étaient déjà qualifiés pour la finale, mais il a permis à la Suède de sauver son honneur et de terminer au troisième rang du podium.