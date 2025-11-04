Hockey sur glace - Equipes de France Les Bleues s’inclinent aux prolongations face au Japon Après deux victoires face à la Slovaquie et la Hongrie, l’équipe de France clôture ce Tournoi 4 Nations à domicile par une défaite encourageante 3-2 a.p face au Japon et termine deuxième Des prestations qui mettent en confiance les Bleues avant les Jeux Olympiques en février prochain. Dunkerque, Hockey Hebdo Raphaël Vanbaelinghem le 16/12/2025 à 09:30 Tweeter Pour cette dernière rencontre du Tournoi 4 Nations, les Bleues connaissaient bien leur adversaire du soir. Dynamiques, rapides et efficaces offensivement, les joueuses japonaises se procuraient des occasions franches quand les Françaises peinaient à construire leur jeu offensif. Et en moins de cinq minutes l’équipe de France était menée au score. Un tir de Aoi Shiga à la ligne bleue trompait la gardienne française et lançait les hostilités de ce match (1-0, 3’45). Le Japon maintenait son jeu et Alice Philbert s’illustrait déjà après une percée solitaire de Yumeka Wajima (6’).



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Après une bonne action collective en zone offensive, Chloé Aurard reprenait un palet devant la cage japonaise et égalisait d’un tir précis en lucarne (1-1, 13’17).



Malgré une infériorité numérique à la suite d’une charge incorrecte, les joueuses françaises parvenaient à maintenir les offensives japonaises et étaient même proches de marquer sur une contre-attaque. Les deux équipes rentraient au vestiaire de ce premier tier sur le score de 1-1.



L’équipe de France moins efficace



Malgré deux supériorités numériques à quelques minutes d’intervalle pour les Bleues, ces dernières ne trouvaient pas la faille pour prendre les devants au score. Les Japonaises ont même failli surprendre les Françaises sur un contre bien stoppé par Alice Philbert, auteur de 39 arrêts dans cette rencontre. Et quelques minutes après le retour des Japonaises à cinq sur la glace, les visiteuses marquaient le troisième but du match. Seule sur le côté droit, Kohane Sato assistait Rui Ukita qui glissait parfaitement le palet dans les filets français (2-1, 31’17).



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Plus efficaces, les Japonaises reprenaient les devants mais ne faisaient pas le break, laissant espoir aux Françaises. Les occasions s’enchainaient des deux côtés et l’intensité de ce match ne baissait pas, au plus grand plaisir des spectateurs dunkerquois.



Une fin de match en faveur des Bleues



Le dernier tiers allait même davantage réveiller le public. Après une bonne récupération défensive de Léa Berger, un superbe jeu à trois entre Estelle Duvin, Clara Rozier et Chloé Aurard prenait forme et cette dernière ramenait l’équipe de France à égalité à moins de dix minutes de la fin de la rencontre (2-2, 52’33).



Photographe © Raphaël Vanbaelinghem

Après cette égalisation, les Bleues continuaient de pousser et de mettre sous pression le Japon. Malgré des occasions franches des deux côtés, aucune équipe ne parvenait à prendre les devants et c’est donc aux prolongations que le match allait se départager. Et il n’aura fallu que 25 secondes aux Japonaises pour marquer le but vainqueur après un rebond repris par la joueuse du match côté Japon, Akane Shiga (3-2, 60’25).



Mais derrière cette défaite, l’équipe de France a proposé un contenu intéressant mettant en difficulté la 6e nation mondiale. L’équipe de France termine donc deuxième de ce tournoi derrière la Hongrie.

