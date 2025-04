Les qualifiés pour les séries

Les équipes qualifiées et celles déjà hors course

Coup de blues à Saint-Louis



Ils n’avaient pas perdu depuis le 16 mars. Les Blues ont retrouvé le goût amer de la défaite contre les terribles Jets en perdant en terrain ennemi 3-1. Ils ont enchaîné pas moins de 12 victoires. L’équipe est désormais au coude à coude avec le Wild pour sa place en séries.



Le négatif des blues en jaune

Ils en étaient à 10 défaites, ils avaient même réussi à perdre contre Montréal, mais les Sabres sont passés par là et les hommes de l’ours ont réussi à marquer 6 buts en encaissant que 3. Cependant, tombés à 29 places du classement, l’équipe ne disputera pas les play-offs cette années, avec son différentiel négatif de 54 buts.



IL L'A FAIT !



Alexander Ovechkin a marqué l'histoire du hockey en égalant puis en battant le record de la merveille, Wayne Gretzky, pour le plus grand nombre de buts en carrière dans la NHL, soit 894 buts. Wayne Gretzky détenait ce record depuis 31 ans, et l’avait donc établi quand Ovi avait 8 ans, puisqu’il en a 39 aujourd’hui.



Le record a été, comme s’il ne se suffisait pas en lui-même, inscrit après un doublé. Ovechkin a inscrit ses 893e et 894e buts lors d'une victoire des Capitals de Washington contre les Blackhawks, le 4 avril. Le match s'est terminé sur un score de 5-3. Le but n°893 a été marqué à 3:52 de la première période, avec un tir précis qui a frappé le poteau avant d'entrer dans le filet derrière Spencer Knight. C’est donc le joueur russe qui a ouvert le score.

Le 894e but a été encaissé par Chicago plus tard dans le match, au début de la troisième période, sous les acclamations de la foule, évidemment. Wayne Gretzky était présent dans les gradins pour assister à ce premier événement.

Ovechkin a franchi le cap des 40 buts en une saison pour la 14e fois, battant ainsi son propre record.

Egaler, c’était pas assez.

Deux jours plus tard, le match suivant, le 6 avril, contre les New York Islanders, Ovechkin a inscrit celui qu’on attendait tous, le 895e but en avantage numérique, dépassant ainsi Gretzky qui avait installé le record en 1999. Ce but a été marqué à la 28e minute, avec un tir puissant qui a trouvé la faille contre le gardien Ilya Sorokin. C’était d’ailleurs la première fois qu’il marquait contre son compatriote russe, lui qui a pourtant marqué contre 183 gardiens différents au sein de la ligue.



Le but en question sous tous les angles :







Le match a carrément été interrompu pour célébrer cet exploit, après qu’Ovechkin s’est élancé à plat ventre sur la glace pour célébrer avant de sauter dans les bras de son équipe. Gretzky était toujours présent et a félicité Ovechkin directement sur la glace. La famille d'Ovechkin, y compris sa femme et ses enfants, était également là aussi. Les joueurs des Capitals ont rejoint Ovechkin au centre de la glace, tandis que ceux des Islanders attendaient respectueusement.



Wayne Gretzky a prononcé un discours de passage de flambeau au joueur russe. « Je suis ravi de faire passer l’honneur à un homme qui était clairement né pour mettre la rondelle au fond du filet. […] Je serai pour toujours reconnaissant pour la manière dont mon idole, Gordie Howe, m’a félicité en 1994, pour avoir battu son record. Je suis ému d’être là pour partager ce moment avec toi, Alex ». Ovechkin a ensuite pris le micro pour remercier sa famille, ses coéquipiers et les fans pour leur soutien tout au long de sa carrière.







Une vidéo retraçant les moments marquants de la carrière d'Ovechkin a été diffusée sur les écrans géants de l'arène, montrant ses exploits.

Ses homologues stars planétaires dans les autres domaines lui ont envoyé un message vidéo, comme Lebron James au basket, Simones Biles en gymnastique, Feder au tennis ou encore... l'acteur Steve Carell et le chanteur Snoop Dogg.









Après le match, dans les coulisses, Ilya Sorokin, comme un enfant qu’il est presque, en âge de joueur de hockey, devant Ovi, a demandé un autographe à l’attaquant de 10 ans son aîné et lui a offert sa crosse, la crosse qui n’a pas pu dévier le tir gagnant.



Until today, Ovechkin had never scored on fellow countryman Ilya Sorokin.



That changed with Ovi's record-breaking goal. And Sorokin game Ovi his stick to commemorate it. 🧡💙 pic.twitter.com/SN1YIzHpZI — cllct (@cllctMedia) April 6, 2025

La classe du capitaine



Autre moment très joli de la part du joueur, le 28 mars, après pourtant une défaite des Capitals contre le Wild (4-2), Alexander Ovechkin a rappelé ses coéquipiers sur la glace pour saluer Marc-André Fleury, qui prend sa retraite après 21 saisons en NHL. C’était la dernière fois que les deux équipes s’affrontaient avec le célèbre gardien dans les cages.

Après le coup de sifflet final, Ovechkin s'est précipité vers le tunnel pour demander à ses coéquipiers de revenir sur la glace. Il a été le premier à saluer Fleury au centre de la glace, partageant un câlin. Les deux monstres du hockey ont rigolé ensemble un moment sous les caméras. Les autres joueurs des Capitals ont suivi.



« Flower", avec ses 573 victoires, ses 76 blanchissages et ses trois Coupes Stanley a encaissé 28 buts d’Ovechkin, ce qui en fait un des gardiens contre lequel il a le plus marqué.



Legend recognize legend 🤝



Alex Ovechkin brought the Capitals back onto the ice to shake hands with Marc-André Fleury in their last matchup 👏💐 pic.twitter.com/UMnhZ2pptM — ESPN (@espn) March 28, 2025

5 en 5 minutes

Le 5 avril, les Vancouver Canucks ont réalisé un exploit en marquant cinq buts en seulement 4 minutes et 30 secondes contre les Anaheim Ducks, établissant ainsi un record de franchise. Elias Pettersson II, un jeune défenseur de 21 ans, a marqué son tout premier but en NHL à 9:40 de la première période, égalisant le score à 1-1.

Les buts suivants ont été marqués à des intervalles rapides : 10:46, 11:32, 13:25 et 14:10. Chaque but a été inscrit par un joueur différent, respectivement le tchèque Filip Hronek, et les américains Brock Boeser, Conor Garland et Dakota Joshua. Le match s'est terminé sur une victoire des Canucks, 6-2, au Rogers Arena, à domicile pour les vainqueurs, devant quasiment 19 000 personnes.



114 en 7 minutes

Un total de 114 minutes de pénalités a été attribué dans les sept dernières minutes du temps réglementaire, lors du match entre les Washington Capitals et les Carolina Hurricanes le 2 avril.

Au départ, une altercation entre les attaquants Logan Stankoven et Tom Wilson après un coup de sifflet a dégénéré en une bagarre générale, avec des pénalités pour rudesse et des inconduites pour les deux joueurs. Ils ont pris tous les deux un peu moins d’un quart d’heure de pénalité.

Un peu après, environ 1’30 seulement en fait, Nic Dowd et Mark Jankowski se sont affrontés verbalement mais aussi physiquement, et ont, eux aussi, pris des pénalités pour rudesse et inconduite. Jankowski a également écopé de deux minutes supplémentaires pour un coup de crosse.

Et puis dans le même temps, une autre bagarre a éclaté entre Brandon Duhaime et Tyson Jost, suivie d'un combat entre Connor McMichael et Jalen Chatfield, chacun recevant des pénalités majeures pour bagarre et des inconduites.

Ces tensions ont conduit à huit opportunités en avantage numérique pour les Hurricanes, qui en ont converti trois, scellant leur victoire 5-1.

Combat des géants

Le 1er avril, Dylan McIlrath des Washington Capitals et Jeffrey Viel des Boston Bruins ont offert un spectacle mémorable en se battant. Le duel a duré plus d'une minute. McIlrath, après une longue absence des matchsa tenu tête à Viel. Dylan McIlrath mesure 1,96 m pour environ 107 kg. Jeffrey Viel mesure 1,88 m et pèse environ 93 kg.

Les deux joueurs ont même échangé un geste de respect après leur combat.

OLD TIME HOCKEY



JEFFREY VIEL AND DYLAN MCILRATH GO THE DISTANCE AND EXCHANGE SOME BOMBS 👊 pic.twitter.com/emgfR3VXgu — Gino Hard (@GinoHard_) April 2, 2025

Les rongeurs du fair play

C’est une tradition qui dates des années 90, après qu’un joueur ait tué un rat dans les vestiaires. Parfois donc, en cas d’évènements particuliers, dans l’arena des Panthers, les spectateurs jettent des rats. Ici, pour le premier match de Brad Marchand, surnommé depuis toujours « le rat » sous la bannière des ennemis des Bruins, le lancer de rats s’est produit à nouveau. Après avoir marqué son premier point, il est parti ramasser les petites peluches, bien loin de se vexer. Il a dit les garder pour ses enfants qui lui en réclamaient.

VICTORY RATS! 🐀



Brad Marchand gets his first win tonight with the Panthers. ✅ pic.twitter.com/NEMUgSXa5L — Sportsnet (@Sportsnet) March 29, 2025

Les pépites :





Quinton Byfield avec deux crosses mais une seule main ! Parce que pourquoi pas ...

How… how did Quinton Byfield do this… pic.twitter.com/H5oTPrv24V — Zach Cavanagh (@ZachCav) April 8, 2025

Signé Swayman, à Montréal, avec petit grand écart, pour le plaisir des yeux

WHAT A SAVE BY SWAYMAN ‼️



CARRIER COULDN'T BELIEVE IT 😱 pic.twitter.com/O8nw87bY1X — B/R Open Ice (@BR_OpenIce) April 4, 2025

Cam Talbot, en aile de moulin

CAM TALBOT COMES UP BIG! 🤯



What a save in the final seconds as the @DetroitRedWings hold on for the W! pic.twitter.com/OUy962nXq2 — NHL (@NHL) March 30, 2025



Puis en plongeon, hier

WILD SAVE BY CAM TALBOT 😱 pic.twitter.com/7s5cYJm4S0 — NHLonTNT (@NHL_On_TNT) April 7, 2025

