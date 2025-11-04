 
Hockey sur glace - Suisse - National League : Zürich (ZSC Lions)
Les Fiala's Friends, dans la bonne humeur
 
Dans le cadre de la préparation des ZSC Lions, la formation de Marco Bayer a affronté une sélection internationale sous l'égide de Fiala's Friends. Ce Charity Game s'est déroulé en faveur du Kinderspital de St-Gall (hôpital des enfants) et des mouvements juniors des ZSC Lions et du EHC Uzwil. La partie s'est soldée sur une victoire des hommes en noir et blanc. La galerie photo de cette partie est disponible.
 
Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 09/08/2025 à 13:10
Photo hockey Suisse - National League - Suisse - National League : Zürich (ZSC Lions) - Les Fiala
Catarina de Freitas
Les sourires et la bonne humeur étaient de mise dans l'antre du Z
ZSC LIONS 3-10 FIALA'S FRIENDS

Sélection Fiala's Friends
Patrick Fischer (entraîneur-chef)
Marcel Jenni (entraîneur assistant)
Petr Čech (gardien)
Akira Schmid (gardien)
Kevin Fiala
Jonas Siegenthaler
Nico Hischier
Timo Meier
Nino Niederreiter
Mats Zuccarello
Lucas Raymond
Tim Stützle
Moritz Seider
Marco Rossi
Andres Ambühl
Pius Suter
Janis Moser
William Lagesson
Philipp Kurashev
Alexandre Texier
Lian Bichsel
David Reinbacher
 
 
