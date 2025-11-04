Hockey sur glace - Suisse - National League : Zürich (ZSC Lions) Les Fiala's Friends, dans la bonne humeur Dans le cadre de la préparation des ZSC Lions, la formation de Marco Bayer a affronté une sélection internationale sous l'égide de Fiala's Friends. Ce Charity Game s'est déroulé en faveur du Kinderspital de St-Gall (hôpital des enfants) et des mouvements juniors des ZSC Lions et du EHC Uzwil. La partie s'est soldée sur une victoire des hommes en noir et blanc. La galerie photo de cette partie est disponible. Swiss Life Arena, Zürich-Altstetten, Hockey Hebdo Photos: Catarina de Freitas le 09/08/2025 à 13:10 Tweeter : Si vous avez connaissance d'un match ou tournoi, ou bien d'un résultat, n'hésitez pas à nous le communiquer soit par mail : redaction@hockeyhebdo.com ou ou Facebook

Catarina de Freitas Les sourires et la bonne humeur étaient de mise dans l'antre du Z ZSC LIONS 3-10 FIALA'S FRIENDS

Sélection Fiala's Friends

Patrick Fischer (entraîneur-chef)

Marcel Jenni (entraîneur assistant)

Petr Čech (gardien)

Akira Schmid (gardien)

Kevin Fiala

Jonas Siegenthaler

Nico Hischier

Timo Meier

Nino Niederreiter

Mats Zuccarello

Lucas Raymond

Tim Stützle

Moritz Seider

Marco Rossi

Andres Ambühl

Pius Suter

Janis Moser

William Lagesson

Philipp Kurashev

Alexandre Texier

Lian Bichsel

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.







