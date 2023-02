Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Suisse - National League Les Grenats bousculés Ilfishalle, Langnau im Emmental, MSL, Hockey Hebdo Raphaël Realini le 04/02/2023 à 18:09 Tweeter Catarina de Freitas (archives) Pas présent chez les pointeurs, H. Tömmernes a été le joueur le plus utilisé (près de 26')

Dans un duel sur le papier déséquilibré, le SCL Tigers a fait douter les Genevois. Au terme du match plaisant et offensif, c’est au final le leader du championnat qui s’est imposé. Saarela malène les Grenats

C’est seulement après une minute de jeu, que Descloux doit déjà faire un arrêt. Sur le flanc gauche, Saarela déborde et passe derrière la cage. Il tente de mettre au premier poteau le palet mais la botte du portier adverse fait opposition. Un peu de temps s’écoule avant l’ouverture du score locale. Zryd tire mais ne cadre pas. Avec un peu de chance, le palet tape la bande et revient à gauche sur Saarela qui marque avec un peu de réussite, entre les jambes de Descloux (04:56;1-0). Pouliot sera le premier joueur pénalisé après 10 minutes de jeu. Le premier power play ne donnera rien. Un gros trou d’air se fera durant de longues minutes avant que la rencontre ne s’emballe réellement. Suite à une pénalité infligée à Weilbel, Servette pousse Boltshauser à faire plusieurs parades. Il va céder sur la neuvième tentative genevoise.

Omark travail derrière le but des Tigers et temporise pour trouver une solution. Hartikainen dans l’axe, est trouvé et ajuste le gardien (17:38;1-1). Il inscrit ici, son 23ème but de la saison régulière. Toutefois, Genève va se faire surprendre alors que le jeu prônait l’offensif. Le palet perdu dans la zone de Langnau, Saarela remonte la glace car personne n’est en défense hormis Maurer. Le contractuel des Panthères de la Floride profite de l’appel à gauche de Rohrbach pour prendre le tir depuis la zone d’engagement droite. Descloux pouvait faire mieux (18:05;2-1). Les Lions sont devant au tableau d’affiche, dans une rencontre plutôt équilibrée au niveau des statistiques.



Servette remet les pendules à l’heure

La période est bien lancée avec des tentatives des deux camps. Genève va se montrer au-dessus durant les dix premières minutes et vont renverser la tendance. L’égalisation va être à peu près du même registre que le premier but. Hartikainen est derrière le but. Rebelotte, il cherche une solution devant l’enclave. Le Top Scorer Omark est bien placé et reprend en une touche la rondelle. Boltshauser est trop court (22:16;2-2). Le troisième but va intervenir après un engagement perdu dans la zone neutre. Schilt perd donc la rondelle, malgré l’engagement gagné par un partenaire. Le sierrois Praplan, se fait un plaisir d’aller face au but et d’inscrire son douzième but de la saison (24:30;2-3). Le reste de la période sera entachée par des pénalités mais les deux gardiens font offrir de beaux arrêts. Le match est plaisant, Langnau fait preuve de belle figure.

En troisième période, les locaux vont connaître une période très délicate. Avec deux tirs au compteur, les Tigers ont pu égaliser alors que les genevois sont tombés sur un excellent portier. Les 15 tentatives n’ont pas pu trouver le cadre. En supériorité numérique, les Tigers sont portés par Rossi. En provenance de Fribourg, il inscrit son premier but sous ses nouvelles couleurs. Après une première tentative repoussée par le gardien, il reprend un rebond de Lepistö et égalise sur la deuxième tentative et le dernier tir de son équipe (47:54;3-3). Un blackout offensif va alors s’installer pour les Tigers. Panne sèche pour les attaquants et pour l’ensemble de la formation de Paterlini. La prolongation est trouvée, un bon point est pris par les locaux. En overtime, Hartikainen est à droite et mise sur Richard à l’opposé. Il bat sans problème le gardien après une courte prolongation (61:50;3-4). Victoire dans la difficulté de Genève à Langnau. Dans un match disputé, les leaders ont été malmenés par une valeureuse équipe. Saarela et Hartikainen se sont illustrés dans ce « duel » à distance. Dans un duel sur le papier déséquilibré, le SCL Tigers a fait douter les Genevois. Au terme du match plaisant et offensif, c’est au final le leader du championnat qui s’est imposé.C’est seulement après une minute de jeu, que Descloux doit déjà faire un arrêt. Sur le flanc gauche, Saarela déborde et passe derrière la cage. Il tente de mettre au premier poteau le palet mais la botte du portier adverse fait opposition. Un peu de temps s’écoule avant l’ouverture du score locale.Pouliot sera le premier joueur pénalisé après 10 minutes de jeu. Le premier power play ne donnera rien. Un gros trou d’air se fera durant de longues minutes avant que la rencontre ne s’emballe réellement. Suite à une pénalité infligée à Weilbel, Servette pousse Boltshauser à faire plusieurs parades. Il va céder sur la neuvième tentative genevoise.Il inscrit ici, son 23but de la saison régulière. Toutefois, Genève va se faire surprendre alors que le jeu prônait l’offensif.Les Lions sont devant au tableau d’affiche, dans une rencontre plutôt équilibrée au niveau des statistiques.La période est bien lancée avec des tentatives des deux camps. Genève va se montrer au-dessus durant les dix premières minutes et vont renverser la tendance. L’égalisation va être à peu près du même registre que le premier but.Le troisième but va intervenir après un engagement perdu dans la zone neutre.Le reste de la période sera entachée par des pénalités mais les deux gardiens font offrir de beaux arrêts. Le match est plaisant, Langnau fait preuve de belle figure.En troisième période, les locaux vont connaître une période très délicate. Avec deux tirs au compteur, les Tigers ont pu égaliser alors que les genevois sont tombés sur un excellent portier. Les 15 tentatives n’ont pas pu trouver le cadre.Un blackout offensif va alors s’installer pour les Tigers. Panne sèche pour les attaquants et pour l’ensemble de la formation de Paterlini. La prolongation est trouvée, un bon point est pris par les locaux.Victoire dans la difficulté de Genève à Langnau. Dans un match disputé, les leaders ont été malmenés par une valeureuse équipe. Saarela et Hartikainen se sont illustrés dans ce « duel » à distance. © 2023 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo