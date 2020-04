Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Les impacts du confinement sur les gardiens Cette priode de confinement est peut-tre plus complique pour les gardiens qui doivent se prparer seuls. Le point sur cette situation avec Xavier Baudon de Our Zone Hockey Goalies , Hockey Hebdo Jean-Christophe Salom le 26/04/2020 07:30 Tweeter La saison s'est achevée prématurément pour tous, jeunes et professionels. Pour les pros, ça coïncide avec une élimination ou non-qualification en playoffs, il y a un sentiment d'inachevé quand même. Du coup, comment les aider à évacuer la précédente saison et se tourner vers la suivante (sans savoir si elle pourra reprendre normalement) ?



Je pense que c’est une très bonne période pour les gardiens pour faire un point avec soi-même. Prendre le temps d’analyser sa saison et de se projeter sur le travail à effectuer pour continuer son développement physique, technique ... et surtout profiter de ce moment de confinement pour se sentir bien mentalement afin de revenir plus confiant et plus fort pour la suite.





En temps normal, que font les gardiens en ce moment ? Depuis un mois, que font-ils ou que doivent-ils faire?



Certains clubs et certains préparateurs physique font suivre des programmes de préparation afin que les athlètes restent en forme ou sinon ce sont les gardiens par eux-mêmes qui font leur séance à la maison. Par expérience je sais que la plupart des séances sont axées sur du cardio et du renforcement musculaire, mais il faut bien évidemment travailler spécifiquement son hors glace par rapport à notre poste. Donc en complément de ce programme, il faut ajouter un travail supplémentaire pour les gardiens de but : coordination haut et bas du corps, coordination main-œil, etc...





Avec le confinement, il n'y a pas de séance collective ou avec un préparateur physique, pas de glace ou de séance spécifique pour les gardiens et les stages sur glace estivaux sont en sursis. Quels seront les impacts sur la future saison ?



Oui c’est un coup dur pour toutes les organisations. Cela « gèle » le développement et les actions qui étaient prévues. Quand le Hockey reprendra, il va falloir penser à des séances encore plus qualitatives car chaque minute sera précieuse pour la préparation et la reprise des championnats.

Côté Oz, nous continuerons l’ensemble de nos actions dès qu’il sera possible d’enseigner. Nous avons toujours à cœur de suivre les gardiens de tous niveaux dans les clubs, les sessions gratuites ou dans notre centre.

Nous avons également la chance d’avoir plusieurs projets en cours notamment à l’international... (on croise les doigts)





Quels conseils leur donner, comment les accompagner au mieux ?



Je conseille très simplement de rester patient et de prendre soin de son corps et de son alimentation afin de se maintenir en bonne forme physique et mentale. Je pense que ce sont les outils les plus importants pour un sportif. Profiter vraiment de cette période pour faire une réflexion sur soi-même, sur ses objectifs et sur le travail qu’il y aura à fournir pour y arriver.





Pour les aider, tu publies régulièrement des vidéos pour aider les gardiens à se préparer ( vidéos en bas de cette page ).



Elles sont réalisées justement pour inspirer les gardiens qui ont l’impression parfois de faire les mêmes exercices





Quelques mots sur Tom Aubrun, mais également sur la belle progression des gardiens français comme Papillon à Mulhouse, Ginier à Chamonix, Duquenne à Rouen et bien d'autres



La signature en AHL de Tom Aubrun est vraiment dingue et méritée à la fois. Cela fait trois ans que nous travaillons ensemble avec Tom sur le Camp 21 et j’apprécie vraiment notre complicité durant la prépa mais aussi sa personnalité qui est celle d’une personne humble, travailleur et persévérant. On attend maintenant de voir la suite :)

Tom Aubrun avec Xavier Baudon



Je suis très satisfait de voir que beaucoup de gardiens français réussisent dans leur parcours, c’est une excellente chose.

Je pense qu’on ne s’était pas trompé en disant que le gardien français n’était pas moins bon que les autres et qu’il suffisait simplement de bien les encadrer et de leur donner les mêmes moyens que les gardiens étrangers. Ce qui est doublement rassurant également, c’est que d’autres générations poussent derrière et sont tout aussi talentueuses.

Je pense que cette vague de bons goalies français est le fruit d’une prise de conscience dans le hockey français il y a quelques années et que tout le monde s’est mis au boulot.











As-tu constaté des progrès dans l'accompagnement spécifique des gardiens ?



Le hockey français commence à se structurer autour des gardiens de but. Je vois que des actions sont menées par les ligues et par des confrères à travers des stages etc.

On avance tous dans le même sens en ayant juste pour objectif de faire valoir les portiers français dans l’ensemble des championnats et au plus haut niveau.

Comparativement au passé, le gardien de but de hockey sur glace n’est quasiment plus un athlète oublié.

En bonus j’aimerais juste remercier l’ensemble de mes confrères et toutes les personnes qui contribuent à l’évolution du hockey sur glace français.



Message également pour les jeunes gardiens français ambitieux : restez patients et travailleurs, vous êtes sur la bonne vague ;)



Prenez soin de vous !



Vidéos:









