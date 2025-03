Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Mineur U17/U20 Elite Les jeunes BDL champions de France Grenoble 1er de la saison régulière a sorti Angers en ¼, et Amiens en ½. Villard De Lans 4e s’est débarrassé de Caen en ¼ puis Rouen en ½ . Les Grenoblois se sont imposés 1-4 sur le plateau du Vercors. Ils sont en position favorable pour l’emporter ce samedi et se succéder à eux-mêmes. Grenoble, patinoire pole sud, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 22/03/2025 à 16:00 Tweeter Les Brûleurs De Loups mettent d’entrée la pression sur leurs adversaires et scorent par 2 fois. Villard revient sur sa première occasion mais encaisse vite le 3e. Les locaux ont la maitrise du palet et enchaîne leur 4e filet. Villard réduit le score sur leur 3e vraie occasion. Une pénalité contre les ours en fin de tiers permet à Grenoble de s’échapper et rentrer aux vestiaires sur le score de 5-2. Les jeunes proposent un hockey de bon niveau, rapide et technique.

Bien reposés, les villardiens entament mieux le second tiers qui s’avèrera plus équilibré. Les ours alors en infériorité numérique s’offrent un contre et réduisent le score. Grenoble joue encore par 2 fois en supériorité numérique et s’offre une grosse option sur la victoire à la sirène en menant 7-3.

Le 3e tiers est du grand n’importe quoi. Les pénalités s’enchaînent, puis les bagarres. Les arbitres ont du mal à tenir le match et se perdent dans les punitions. Il y aura 2 villardiens d’expulsés et plusieurs 5 minutes pour bagarre. Les bancs des pénalités ne se sera jamais vidé du tiers. Grenoble rajoute ainsi 3 filets dans ce tiers et s’offre une large victoire [10-3].

Après un match à plusieurs visages, les jeunes Loups peuvent exulter et soulever la coupe remise par le président de la fédération. On pourra noter dans les tribunes des chants Villardiens qui ont encouragé leurs joueurs sans discontinuer, célébrant même la médaille d’argent en les remerciant dans une belle fusion.



