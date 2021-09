Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey en France Les Jokers coiffent les Bisons sur le fil Belle affiche pour les amateurs de Hockey sur glace que ce derby francilien entre les Jokers de Cergy-Pontoise et les Bisons de Neuilly-sur-Marne. Même en match amical la rivalité les deux protagonistes qui revendiquent la suprématie régionale reste perceptible. Pour leur match de reprise, les Bisons auront donné du fil à retordre aux Jokers qui auront dû attendre la prolongation pour l’emporter sur le score de 5 buts à 4. L’Aren ice de Cergy-Pontoise, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 07/09/2021 à 10:55 Tweeter Les Bisons comme des morts de faim



Ceux qui imaginaient que les Bisons se déplaçaient à l’Aren’Ice en victimes expiatoires en sont pour leurs frais.

Les visiteurs débutent le match tambour battant et se créent les premières occasions face à des Jokers plutôt empruntés. Les nocéens sont assez rapidement récompensés suite à un tir de Maxence Auvitu que Sebastian Ylönen ne peut que repousser. Le rebond est habilement converti par l’Américain Michael Gillespie (0-1).



Photographe : Olivier Bénard Les Jokers ont dû puiser dans leurs ressources pour se défaire des Bisons

Il faut attendre plusieurs minutes pour enfin voir les Jokers lancer à la cage. C’est leur défenseur Matic Podlipnik qui s’illustre par une tentative lointaine bien captée par Antoine Gilbert. Les cergypontains, partis en mode diesel, tentent progressivement d’inverser la tendance et de mettre la main sur le match mais les Bisons ne s’en laissent pas compter. Thomas Suire s’offre pourtant, après une interception, un face-à face avec Gilbert mais ce dernier a le dernier mot.

La première supériorité numérique est au bénéfice de Cergy-Pontoise mais malgré plusieurs tentatives dont celles d’Alexandre Perron-Fontaine à la bleue, de Pierre-Charles Hordelalay sur combinaison ou du Finlandais Tuukka Rajamäki, l’attaque verte reste muette. La chance des Bisons, qui seront beaucoup sanctionnés au cours de la rencontre, sera de tomber face à des unités spéciales de Cergy-Pontoise n’ayant pas encore retrouvé le rendement de la saison dernière. Sans être flamboyant, les Jokers se procurent des opportunités et l’Aren’Ice croit à l’égalisation quand, sur une belle combinaison, Norbert Abramov voit son lancer fracasser l’angle de la cage de Gilbert. Bis repetita quand Podlipnik touche la barre.

Nouvelle déception dans les tribunes quand Timothée Franck trouve le poteau sur un magnifique service de Hordelalay. Les Bisons pour leur part ne manquent pas de lancer quelques banderilles mais les deux équipes regagnent le vestiaire sur cet avantage pour les visiteurs.



Les Jokers reviennent de loin



Nous n’aurions pas pu imaginer meilleure entame de deuxième tiers pour les Nocéens. Sur leur première action de la période, Rayan Belharfi s’échappe sur la gauche, recentre sa trajectoire et décoche un lancer en lucarne qui trompe Ylönen (0-2).

Photographe : Olivier Bénard Antoine Gilbert sous la pression des Jokers

Bien que piqués au vif les Jokers ne convertissent pas le powerplay qui suit et s’agacent de plus en plus. Des deux côtés les pénalités tombent comme à Gravelotte. Il faut attendre la fin d’une autre supériorité numérique cergypontaine pour que Steven Owre, de près, pousse le puck au fond et permette aux siens de recoller au score (1-2).



La tension est palpable sur la glace et ce coup-ci, sur une nouvelle faute des Jokers, le Canadien Felix Brassard trompe Ylönen d’un lancer ras de glace (1-3).



Neuilly-sur-Marne fait le break et ce n’est pas totalement immérité. Mais les Jokers, à réaction cet après-midi, finissent par forcer le destin en fin de tiers. Ils marquent deux fois dans la dernière minute. C’est d’abord Denny Kearney qui d’un lancer excentré à la bleue parvient à tromper Gilbert (2-3). Ensuite, en supériorité numérique, Owre inscrit son doublé d’un missile sous la barre (3-3).



Les cergypontains rentrent au vestiaire tout heureux d’avoir remis les compteurs à zéro.



Les Bisons remettent la pression



Le troisième tiers reste engagé et indécis. Les Bisons font mieux que tenir tête à des Jokers qui auraient pourtant pu prendre le score pour la première fois du match sur une belle action que l’Américain Ryan Tait conclut sur le poteau. Si la veille, les cergypontains tiraient trop sur le gardien angevin, aujourd’hui ils touchent du tube à n’en plus pouvoir. Les accrochages continuent et sur une faute de Vincent Melin à la 51ème minute les nocéens obtiennent une supériorité numérique qu’ils ne tardent pas à bonifier par Kyle Becker sur un beau tir sur réception (3-4).



Photographe : Olivier Bénard Les Bisons avaient faim de palet

Neuilly-sur-Marne reprend l’avantage dans une rencontre dont leurs hôtes n’ont pas su s’assurer la maitrise. A 2 minutes 20 secondes du terme, Jonathan Paredes, le coach des Jokers, veut forcer le destin et demande un temps mort pour organiser une fin de match en cage vide. Son équipe donne tout, pousse et provoque une nième faute nocéenne. Le siège du but nocéen finit par payer. Après une partie devant la cage de « à toi, à moi » à en donner le tournis, c’est Franck qui égalise en poussant le puck au fond des filets (4-4).



L’Aren’Ice soulagée aura doit à une prolongation.

Pierre-Charles Hordelalay délivre l’Aren’Ice



Si durant toute la rencontre les Bisons ont été de véritables poisons pour les Jokers, ils sont rapidement pris par les cergypontains et l’overtime leur est fatal. Hordelalay a une première occasion de défier en duel le gardien nocéen mais manque sa feinte. Sur l’action suivante, l’attaquant des Jokers est une nouvelle fois trouvé dans la profondeur et, cette fois-ci, il ne laisse aucune chance à Gilbert (5-4).



Photographe : Olivier Bénard Même en amical le choc francilien est toujours riche en émotions

Les cergypontains sortent vainqueurs d’une rencontre où ils auront dû constamment courir après le score. Leur explosivité habituelle et la fluidité de leur jeu n’étaient qu’intermittentes. Est-ce à mettre sur le compte de la digestion de leur préparation physique ou sur l’acquisition encore imparfaite des principes de jeu voulus par leur coach ? L’avenir le dira. Les situations dangereuses, ils s’en sont procurées dans les temps forts mais ils doivent encore peaufiner la finition pour se mettre à l’abri lors de leurs temps faibles. Quoi qu’il en soit, ils auront démontré de belles ressources mentales pour ne pas lâcher et revenir.

De leur côté les Bisons jouaient leur premier match de présaison et voulaient « manger la glace ». Leur détermination faisait plaisir à voir et ils ont montré de belles choses. C’est porteur d’espoir et prometteur pour la suite de leur saison en Division 1 mais ils devront corriger leur indiscipline qui, probablement, ne leur a pas permis de jouer un vilain tour à leurs adversaires du jour.

