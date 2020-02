Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Hockey féminin Les Jokers prennent la tête de la poule Nord Seul match du week-end pour la poule nord, la réception des Grizz-Louves de Garges/Saint-Ouen revêtait un réel enjeu pour les Jokers de Cergy Pontoise. Deuxièmes au classement, en cas de victoire sur une équipe présumée largement à leur portée, les Jokers avaient l’occasion de détrôner le leader de la poule, Evry/Viry. Une occasion trop belle qu’elles n’ont pas laissée passer ! Au terme d’un match à sens unique largement remporté 10 à 0, elles ont pris les commandes de la poule. Ayant désormais rattrapé leur match de retard sur les autres équipes du podium et disposant d’une avance de 2 points sur leur dauphin, les Jokers se sont idéalement placées pour la fin de la saison régulière. En raison d’un programme a priori facile, réception de Neuilly-sur-Marne et déplacement à Garges/Saint-Ouen, elles s’affirment comme prétendantes au carré final. Cergy - l’Aren Ice, Hockey Hebdo Laurent Maucec le 19/02/2020 à 11:45 Tweeter Pour cet avant-dernier match à domicile de la saison régulière, Alexis Dicharry, le coach des Jokers, aligne Charlène Ozan dans le but à la place de la gardienne en titre, Mathilde Vadez. Hormis deux confrontations remportées face aux Bisons de Neuilly-sur-Marne, l’équipe visiteuse des Grizz-Louves a toujours, sans démériter le plus souvent, fini par s’incliner face aux autres adversaires. La partie, qui s’annonce déséquilibrée en faveur des cergypontaines, semble donc l’occasion rêvée pour redonner du temps de glace à la seconde gardienne.

Photographe : Olivier Bénard (Archives) Charlène Ozan : un blanchissage pour son retour dans la cage Sur une belle séquence offensive de la ligne d’attaque verte, Rault prend une nouvelle fois un lancer au but que la gardienne ne peut que repousser. Mullender idéalement placée cueille le palet au rebond et le propulse dans les filets (3’02, 1-0).



Nouvelle alerte dans la minute suivante pour les visiteuses. Sur une nouvelle attaque avec beaucoup de présence et de trafic devant sa cage, Cochin voit le Puck non contrôlé s’immobiliser devant sa ligne de but. Heureusement pour elle aucune attaquante verte ne parvient à le pousser au fond avant qu’elle ne le gèle.

La rencontre est vraiment à sens unique. A l’approche de la 9ème minute de jeu, une passe lumineuse de Rault trouve Mullender dont le lancer puissant est stoppé par la gardienne. Trois minutes plus tard, sur un nouveau tir puissant de l’attaque cergypontaine, Cochin doit s’employer pour éviter le but. Peu après, un raid solitaire de Naomi Diakite l’oblige à un nouvel arrêt. Puis, s’est au tour de Thiphaine Hautereau de s’illustrer par un beau lancer au but à nouveau stoppé (6’46).

Le match ressemble plus à une attaque défense, les Grizz-Louvres sont prises à la gorge et les rares fois où elles tentent des sorties de zone elles ont rapidement privées du palet par l’arrière garde cergypontaine qui veille au grain. Néanmoins, que cela soit dû au manque de précision de l’ultime passe, à un lancer non cadré ou à un arrêt de la gardienne, la nette domination territoriale des hôtes ne se concrétise pas en buts. Les Jokers ne mènent que d’un but à l’approche de la fin du premier tiers.

Il faut attendre un dernier lancer puissant d’Aurélie Parmagnani qui tente sa chance de loin en angle fermé pour voir les Jokers doubler la marque. Le palet, non maitrisé, est dévié dans le but par le patin de la jambe arrière de la gardienne (19’47, 2-0).



Le premier tiers s’achève après une domination sans partage des Jokers mais sans envolée au score.



Photographe : Olivier Bénard (Archives) Thiphaine Hautereau a encore réussi un gros match

Le second tiers reprend sur les mêmes bases et d’entrée, sur une passe en profondeur de Rault, Mullender fusille la gardienne (20’34, 3-0). Les Jokers prennent le large et conservent la mainmise sur le match.



Les Grizz-Louves ont de plus en plus de mal et, sur une nouvelle accélération de Rault, Camille Lasne ne trouve d’autre parade que de la faire trébucher. Les Jokers ne tardent pas à faire fructifier ce premier powerplay ; Sur une accélération dont elle est coutumière, Rault se joue de la défense adverse qu’elle transperce pour venir tromper Cochin (30’59, 4-0).



Suite à ce but, Yvon Marie, le coach de Garges/Saint-Ouen, procède à un changement de gardien et Morgana Belhumeur fait son entrée sur la glace.

Son équipe est toujours sous pression et de plus en plus à la peine ce qui amène une nouvelle faute, une obstruction de Camille Martin (31’19). Les Jokers ne laissent pas passer cette nouvelle supériorité numérique et sur un beau lancer à la cage de T. Hauterau, Mullender est à nouveau bien placée pour exploiter le rebond et inscrire son 3ème but personnel (31’28, 5-0).



Le score est largement fait, mais les cergypontaines ne veulent en rester là et les déferlantes continuent à s’abattre sur le but des Grizz-Louves qui n’ont pas un moment de répit. Pendant 5 minutes les tentatives se succèdent notamment par Fallon Dalphrase, Rault et Diakite dont les lancers sont stoppés ou déviés. La défense de Garges/Saint-Ouen cède pourtant une nouvelle fois dans le tiers quand sur un lancer de Morgane Hautereau c’est au tour de Dalphrase de faire trembler les filets (36’10, 6-0).



Cela en est trop pour les visiteuses qui 30 secondes plus tard se retrouvent à nouveau en infériorité numérique suite à une charge incorrecte de Laura Tchouakwe Diallo (36’40). Les grizz-Louves réussissent néanmoins à tuer la pénalité cette fois. La fin du tiers baisse un peu d’intensité et les joueuses rentrent au vestiaires sur le score sans appel de 6 à 0 pour Cergy Pontoise.



Photographe : Olivier Bénard (Archives) Lena Rault un poison permanent pour les défenses adverses

Pour ceux qui en auraient douté, les Jokers veulent montrer qu’elles n’en resteront pas là. Dès la reprise du 3ème tiers, Gwenola Personne, la capitaine cergypontaine, lance sur la gauche Mullender qui, par une lumineuse diagonale, décale à droite Rault lancée plein fer dont le tir est bien arrêté par Belhumeur. Sur l’action suivante c’est le poteau qui sauve la gardienne d’un nouveau lancer de Rault.

Les efforts de Cergy Pontoise payent quand, à mi-distance de la gauche, Diakite trompe la gardienne adverse complètement masquée par les écrans et le trafic devant sa cage (42’40, 7-0).



Trois minutes plus tard, Tchouakwe Diallo laisse à nouveau ses coéquipières en infériorité après avoir fait trébucher une adversaire (45’35). Les Jokers pilonnent à nouveau le but des visiteuses d’abord par T. Hautereau dont le lancer est stoppé par la gardienne puis sur une nouvelle action où Parmagnani assiste Léa Milenkovic positionnée sur la droite dont le tir magnifiquement placé vient trouver le poteau entrant côté opposé (46’42, 8-0).



Les Jokers déroulent. Petite inquiétude quand Lasne pour Garges/Saint-Ouen reste au sol suite à un choc (50’22). Fort heureusement, la joueuse reprendra sa place dans la foulée.



Plus de la moitié du dernier tiers est jouée quand les Jokers bénéficient d’un nouveau powerplay suite à une faute d’Anaïs Taillez qui a fait trébucher une des leurs (51’37). Les Grizz-Louves parviennent une nouvelle fois à tuer la pénalité.

Les cerypontaines ne désarment néanmoins pas, Milenkovic, très en jambes aussi ce soir, réussi un slalom dans la défense adverse mais voit son lancer stoppé par Belhumeur (54’05).

La gardienne de Garges/Saint-Ouen n’est pas au bout de ses peines, sur un face-off remporté par Rault dans l’arrondi gauche, le palet arrive directement plein centre à T. Hautereau démarquée qui reprend et catapulte le palet au fond (58’49, 9-0).



La boulimie de buts des Jokers n’est pas assouvie. Elles veulent mettre le 10ème et Rault et Mullender (respectivement à 58 et 53 secondes de la sirène) échouent de peu. Finalement, c’est sur une combinaison en triangle entre T. Hautereau, Rault et Mullender que cette dernière trouvera la faille sur un dernier lancer (59’23, 10-0). Et de quatre pour l’attaquante de Cergy Pontoise !



La sirène finale sonne comme une délivrance pour les Grizz-Louves qui s’inclinent lourdement.



Photographe : Olivier Bénard (Archives) Les Jokers prennent la première place

Les Jokers auront été trop rapides et trop fortes pour laisser espérer un résultat à leur adversaire qu'elles ont dominé sans difficulté. Juchées sur la première place, elles peuvent espérer y rester jusqu'à la fin avant de jouer le carré final. Cela passe néanmoins par deux victoires à chercher : une à l'Aren ice samedi prochain contre Neuilly-sur-Marme, jeune équipe qu'elles ont battue 25-0 à l'extérieur, et une autre à Garges/Saint-Ouen qui voudra probablement montrer un autre visage à domicile. Quoiqu'il en soit, si les cergypontaines jouent leur jeu cela doit pouvoir le faire.







