Les classements par section











Ces derniers quinze jours ont vu une remontada des Bruins qui ont monté de 6 place, ils sont désormais juste derrière le Lightning, à la 10e place.

Les Flyers ont fait de même avec 8 places remontées.



L’Avalanche du Colorado continue de caracoler en tête avec des scores affolants, 49 points en 30 matchs, soit 21 victoires, et un différentiel de buts positifs de 48. Ils ont marqué déjà 118 buts depuis le début de la saison.



Les champions en titre les Panthers de Floride continuent de descendre. Ils ont perdu trois places et sont à la 23e. Ceci-dit, il leur manque trois matchs. Les habs sont quasi pile au milieu à la 17e place avec 33 points et les précèdent de deux place dans leur division.



Les Canucks ont encore dégringolé, perdant 6 matchs en 8 rencontres et une dernière sévère 0-4 contre Détroit. Le kraken fait pire avec cinq défaites d’affilée. C’est le club qui a marqué le moins de buts pour l’instant de toute la ligue (67 buts).





Jacob Fowler rappelé chez les Canadiens



L’information a été annoncé le 9 décembre. Le gardien de 21 ans, Jacob Fowler (ainsi que du défenseur Adam Engström et de l'attaquant Owen Beck) fait suite à la défaite cinglante de 6-1 subie par les Habs à domicile au Centre Bell contre le Lightning de Tampa Bay. L'organisation cherchait visiblement à envoyer un message aux joueurs. L’équipe est sur le fil partout. Pile entre la partie haute et la partie basse du classement général, face aux autres formations aussi puisque leurs deux dernières victoires n’étaient pas franches mais arrachées in extremis au tir au but contre Winnipeg et Toronto. Rien qui permette d’être serein donc.

The Montreal Canadiens have called up Jacob Fowler 🥅



In 15 AHL games this season, he has 3 shutouts, a 2.09 GAA, and a .919 SV% pic.twitter.com/pMR9VaHthc — Sportsnet (@Sportsnet) December 10, 2025

Faire rentrer un nouveau goalie dans la team est peut-être aussi un moyen d'augmenter la compétition interne, au vu des performance de Montembeault qui n’arrive pas à s’extirper des statistiques ne dépassant pas les 85% d’arrêt. 

Le jeune gardien a joué au Boston College durant deux saisons (2023-2024 et 2024-2025) et a remporté le Trophée Mike Richter. Ensuite, il a fait ses débuts dans la Ligue américaine de hockey (AHL) avec le Rocket de Laval à la fin de la saison 2024-2025, et il y a commencé la saison 2025-2026, jouant 15 matchs avant son rappel présentement.



Montembeault présentement :



Man, it's getting hard to watch Samuel Montembeault this year. pic.twitter.com/U0ftF86fh7 — Nathan "Grav" Murdock (@NathanGraviteh) December 3, 2025

Brad Marchand qui s’incruste au rime out des blue jackets



Petite anecdote avec laquelle on le reconnait bien là ! Pendant le match des Florida Panthers contre Columbus, à la fin alors qu’il se poursuivait en prolongation (6-6)les Blue Jackets ont demandé leur timeout.



Brad Marchand, qui était sur la glace, a patiné discrètement vers le banc de l'adversaire où s’est agglutinés tous les joueurs en bleu. Il s'est posté juste derrière le groupe de joueurs de Columbus, se penchant légèrement pour tenter d'écouter la stratégie et de voir ce qui était dessiné sur le tableau blanc. Les joueurs qui l’avait remarqué ne savait pas comment le prendre, entre la blague ou la traitrise. Finalement, Marchand est parti en riant, sans que les officiels n'interviennent vraiment (l'action n'étant pas techniquement une infraction au règlement, bien qu'elle soit très antisportive).

During the Blue Jackets' timeout in OT, Brad Marchand sneakily skated over to the Columbus bench to see what they were drawing up 😭🤣 pic.twitter.com/2dQYc47m0X — Gino Hard (@GinoHard_) December 6, 2025



MacKinnon atteint les 50 points en premier



Le 9 décembre, il a réalisé l'exploit en récoltant deux assistances lors d'une défaite en tirs au but 4-3 contre les Predators de Nashville (il remis un 51e dans le même match). Son 50e point a été marqué sur une assistance sur le but d'Artturi Lehkonen en première période. Il a atteint ce record en 30 matchs. Il est ainsi devenu le premier joueur de la LNH à atteindre la barre des 50 points pour une deuxième saison consécutive. Il avait réalisé le même exploit lors de la saison 2024-2025, bien qu'il ait eu besoin de 32 matchs. Il domine largement puisqu’il a sept points d'avance sur Connor McDavid au second rang, 8 avec Celebrini, et 9 avec Bedard.

Suspension de Bobby McMann



L'attaquant des Maple Leafs de Toronto, Bobby McMann, a été suspendu un match pour un high stick particulièrement dangereux. La faute s’est produite le 8 décembre pendant un match contre le Lightning, sur l’attaquant Oliver Bjorkstrand, durant la troisième période du match. Sur le jeu, McMann avait reçu une pénalité de match puis avait été expulsé de la rencontre.

Bobby McMann has been suspended for one game for high-sticking Oliver Bjorkstrand. pic.twitter.com/85puwPxd6g — Sportsnet (@Sportsnet) December 9, 2025



Match spécial des Nordiques (à Montréal)



C’est un vent de nostalgie sur le hockey canadien : un match de saison régulière entre le Canadien de Montréal et l'Avalanche du Colorado prévu pour le 29 janvier 2026 au Centre Bell.

Pour rappel, l'Avalanche du Colorado, autrefois les Nordiques de Québec, avaient déménagé en 1995. L’équipe qui a gardé de ses racines la neige sur son maillot, a décidé de porter le chandail vintage des Nordiques de Québec (le fameux uniforme bleu et blanc avec la fleur de lys) pour cette rencontre.

A l’initiative de l’équipe et pour qu'un match ait lieu avec ces uniformes, et en particulier pour le duel contre le Canadien de Montréal, la LNH a donné son accord formel. Ce la fixe l’espoir d’un potentiel retour des Nordiques de Québec dans la LNH et la perpétuation de la rivalité Québec-Montréal. Ce n'est donc pas qu'un match, mais aussi et surtout un coup de marketing nostalgique, qui alimente le rêve des fans.

Canadiens @ Nordiques. We are so back. #GoHabsGo #GoAvsGo



📸 - Michael Martin // Getty Images pic.twitter.com/IEMNkZrwxe — NHL News (@PuckReportNHL) November 29, 2025

Vince Dunn vs Mats Zuccarello puis tout le monde vs tout le monde



Le défenseur Vince Dunn du Kraken de Seattle, a administré une mise en échec salée à l'attaquant Mats Zuccarello , du Wild, le 8 décembre. Les images sont impressionnantes, Zuccarello est tombé lourdement et a heurté la glace avec son menton. Sonné et blessé, il a fini parquitter la rencontre.

Réaction en chaîne prévisible, : les joueurs du Wild ont immédiatement sauté sur Dunn, ce qui a déclenché une mêlée générale.Dunn a été puni pour son implication dans la mêlée, mais pas pour la mise en échec elle-même (qui a été jugée légale). Zuccarello n'est pas revenu au jeu.





Les pépites :



But de Dawson contre les Flyers











Un pas tout à fait Michgan de Mitch Marner contre les Sharks



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)



Pas du tout de Michigan, par Bobrovsky











Josh Doan : du revers et entre les jambes



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Sportsnet (@sportsnet)

Feinte de Texier









