Hockey sur glace - NHL : National Hockey League - AHL Les Oilers forcent le match 7 ! Tension jusqu'au bout, trois victoires partout : la réponse au prochain épisode ! Rogers Place, Edmonton, Hockey Hebdo Roxane Gindre le 22/06/2024 à 15:55 Tweeter Une situation inédite depuis 2014, ce qu’on appelle le reverse sweep ou balayage inverse : une équipe menée 3-0 dans la série gagne les trois matchs suivant pour forcer au match 7. C’est le scénario que voit avec horreur se dérouler la Floride qui sentait déjà son équipe brandir la coupe après trois grosses victoires. Le match de la nuit dernière les voit s’incliner 5 buts à 1. Edmonton vit un chaos émotionnel surtout que si le match 7 est gagné ce sera pour eux une victoire à domicile.







Récap des buts



Premier Tiers (1-0)



Oilers : But de Foegele (assist Draisaitl et Kulak)



Deuxième tiers (3-0)



Oilers : But d’Henrique (assist Janmark et Ekholm)

Panthers : But refusé de Barkov :

Vidéo ci-dessous :







Oilers : But de Hayman (assist Nugent Hopkins)



Troisième tiers (5-1)



Panthers : But de Barkov, cette fois-ci accepté

Oilers : But de MacLeod en cage vide

Oilers : But de Nurse en cage vide





Les moments forts en vidéo :







