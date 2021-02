Hockey sur glace - Ligue Magnus : Chamonix (Les Pionniers) Les Pionniers en tournée ! Le Pionniers Tour 74 est lancé ! Evènement organisé dans le cadre des 110 ans du club chamoniard, détenteur de 30 Titres de Champions de France, cette tournée a pour but de promouvoir et de créer un lien important entre le public de curieux ou d’aficionados, et le groupe professionnel des Pionniers. La 1ère étape de cette tournée locale du Chamonix Hockey Elite a donc eu lieu ce mercredi 10 février aux Contamines-Montjoie et a su ravir petits et grands. La seconde se déroulera ce jeudi dès 16 heures dans la station des Houches (74). Chamonix-Mont-Blanc, Hockey Hebdo Texte : Alexandre Juillet | Photos : Maxime Richier le 11/02/2021 à 15:00 Tweeter DEMANDEZ LE PROGRAMME !

Les participants ont entre autres la possibilité de patiner aux côtés des joueurs professionnels et de s’initier à la pratique du hockey sur glace avec des ateliers « découverte » de tirs et de maniements du palet.

Jeux concours, photos souvenirs et cadeaux viendront agrémenter les étapes du Pionniers Tour 74.

Maxime Richier

Cet évènement est également l’occasion de découvrir en avant-première et en exclusivité le tout nouveau Livre Chamonix Hockey Club, retraçant les 110 ans d’histoire du club phare du Département de la Haute-Savoie, auquel nous consacrerons bientôt un reportage complet sur notre site.



Les animations se dérouleront dans le strict respect des contraintes sanitaires en vigueur.

Les dates et le programme s’adapteront à l’évolution de la situation et aux décisions des autorités. L’accès sur la glace se fait obligatoirement avec des patins, à disposition en location.



Le Pionnier Tour 74 est soutenu par le Département de la Haute-Savoie !

LES ÉTAPES DU PIONNIERS TOUR 74

Mercredi 10 février | 16h > 17h30

LES CONTAMINES-MONTJOIE



Jeudi 11 février | 16h > 17h30

LES HOUCHES



Mercredi 17 février | 14h > 15h30

LE GRAND-BORNAND



Jeudi 18 février | 16h > 17h30

CLUSES



Mercredi 24 février | 16h > 17h30

LES CARROZ



Mercredi 3 mars | 16h > 17h30

SAMÖENS

