Hockey sur glace - Hockey en France : Chamonix (Les Pionniers) Les Pionniers présentent leur équipe ! Ce jeudi, les dirigeants des Pionniers de Chamonix avaient convié bénévoles et abonnés à partager un repas convivial au restaurant l'Index, afin de les remercier tout en présentant l'effectif 2022-2023. Chamonix, Hockey Hebdo Amélie Richier le 03/09/2022 à 18:00



Avant de présenter l’équipe, c’était également l'occasion d'évoquer le projet d'une nouvelle patinoire, dans un complexe sportif qui comprendrait deux glaces. Un projet qui tient à cœur à la population chamoniarde qui attend cela depuis de nombreuses années. Le projet est acté, manque à trouver un lieu et un constructeur…

Dans le reste des actualités du club, il était question du départ du défenseur russe, Zotov. Le club est donc à la recherche d’un nouveau joueur défensif.

Enfin, nouveauté pour le public, il est désormais possible de télécharger l’application des Pionniers, une appli ludique qui permet aux fidèles supporters de remporter de nombreux cadeaux !



Après un tour d’horizon des nouvelles autour du club, il était temps de présenter le collectif chamoniard.

Le capitaine, Clément Masson est le premier à rejoindre la scène , joueur clé des Chamois puis des Pionniers depuis plusieurs années, les dirigeants se félicitent de pouvoir le conserver. Gardiens, défenseurs et attaquants font leur entrée face aux invités. Les dirigeants ont fait en sorte de construire l’équipe la plus compétitive possible avec les moyens du club. Ils ont recherché des joueurs qui représentaient les valeurs et la philosophie du club afin d’avoir une équipe soudée, d’après Fred Comte, directeur du club des sports de Chamonix.

Et afin de mener à bien ce collectif, les dirigeants ont souhaité renouveler leur confiance au duo de coach, déjà en place la saison dernière, Marc Lefebvre et Scott Jacklin, suite à leur bonne gestion de l’effectif durant les temps difficiles connus durant la première partie de saison 2021-2022.



La team créée, les objectifs sont clairs ! Il faudra faire mieux que la saison passée, en se battant à chaque match pour en gagner un maximum !



Les Pionniers termineront leurs matchs de préparation à Nice durant la Riviera Cup ce week-end, avant d'affronter Cergy, le 10 septembre pour la première rencontre de Ligue Magnus, et donnent rendez-vous à leur public à Richard Bozon, le 13 septembre face à Anglet !







