Week-end Division 2 ¼ de finales & Poule de maintien

Ce samedi sera pour certains le match de la confirmation mais sera surtout pour beaucoup celui de rattrapage sous peine de sortie de route. Sortie de route d’autant plus dramatique que cela concerne quelques clubs qui ne manquaient pas d’ambitions cette saison.

On suivra bien sûr particulièrement la rencontre à la Skoda Aréna qui mettra aux prises les Pingouins à des Renards à la recherche d’exploits.

L’opposition Evry-Viry / Annecy s’annonce aussi intéressante qu’indécise.

Pour les 2 autres rencontres le suspense semble moins évident mais qui sait.





1/4 de finales

Evry-Viry 52% - 48% Annecy - J 2

Probablement le quart de finale le plus indécis et nous n’hésitons pas à placer les essonniens, maintenant au pied du mur, favoris mais de peu.



Dimanche 08 – Eventuel J 3

Evry-Viry 50% - 50% Annecy : La fatigue du voyage probablement effacée, les Chevaliers vont devoir cette fois et, à moins d’une performance la veille les exemptant d’une belle, tout donner pour arracher à l’extérieur leur qualification. Mais les dernier représentants d’Ile-de-France ont une revanche quelque part à prendre avec eux même et seront motiver pour s’offrir le parcours de championnat qu’ils n’ont su accomplir la saison dernière.



Epinal 64% - 36% Courchevel-Méribel-Pralognan - J 2

Les vosgiens ont su maîtriser le match 1 en terre alpine non sans quelques difficultés. Dès lors il est probable qu’ils en fassent de même devant leurs partisans (que l’on espère bien présent malgré les menaces du coronavirus). Les Bouquetins espéreront néanmoins sur un excès de confiance pour inverser la tendance.



Dimanche 08 – Eventuel J3

Epinal 80% - 20% Courchevel-Méribel-Pralognan : S’il advenait que les spinaliens se fassent surprendre (après tout c’est arrivé 2 fois en saison régulière à domicile qui plus est) il est plus que probable que le tir soit efficacement rectifié ce dimanche. Nous maintenons Epinal largement favori.



Villard de Lans 58% - 42% Toulouse-Blagnac - J 2

Ayant déjà un pied en demie avec cette victoire obtenue en terre toulousaine, nous plaçons évidement les Ours favoris. Mais le plus dur reste peut être à faire, c'est-à-dire confirmer à la maison. Il ne faudra donc pas se laisser envahir par la fébrilité comme parfois c’est arrivé cette saison, sous peine de voir les Bélougas reprendre la main.



Dimanche 08 – Eventuel J3

Villard de Lans 56% - 44% Toulouse-Blagnac : S’il advenait que Villard de Lans soit contraint à cette 3ème manche, on peut penser que malgré la pression et un adversaire remis en confiance, les Ours devraient pouvoir trouver les forces pour passer ce 2ème tour mais pour autant nous resserrons un peu les cotes.



Morzine-Avoriaz 57% - 43% Roanne - J 2

Bien qu’auteurs d’une belle performance au match 1 il va être difficile pour les Renards de confirmer. Les Pingouins avertis, doivent à priori être préservés de tout excès de confiance et auront à cœur de faire un match sérieux à la maison.



Dimanche 08 – Eventuel J3

Morzine-Avoriaz 59% - 41% Roanne : Au vu de nos pronostiques du match 2, nous attendons donc ce match d’appui où les Renards ne manqueront pas de jeter toutes leurs forces dans la bataille. Cela serait pourtant un sacré exploit s’ils arrivaient à bouter des play offs une équipe alpine qui ne cache pas son ambition d’aller loin, jusqu’en D1 si possible. Si Morzine reste notre favori logique, nous pouvons nous attendre à une belle empoignade.



Poule de maintien (journée 4)

Courbevoie est à une victoire, voir une défaite en prolongation de son maintien, alors que leurs poursuivants ont pris un malin plaisir à se neutraliser et donc se retrouvent tous les 3 à égalité avec 1 seul point. Inutile de dire que bien sûr rien n’est joué mais probablement la première équipe à craquer risque de ne pas s’en remettre, et la 2ème non plus d’ailleurs.



Châlons en Champagne 45% - 55% Courbevoie

Nettement battu à Courbevoie, les Gaulois doivent absolument oublier ce dernier week-end et se reconcentrer sur leur objectif et peut être espérer un léger relâchement de leur adversaire presque assuré du maintien. Pour les Coqs, très à leur aise pour l’instant, une victoire serait synonyme de maintien définitif.



Colmar 58% - 42% Strasbourg II

Les Titans semblent s’être enfin quelque peu réveillés à Strasbourg. Il est important de confirmer à la maison pour prétendre au maintien. Dans ce 4ème derby alsacien de la saison, les jeunes strasbourgeois n’auront pas les faveurs de nos cotes pour l’emporter enfin sur leur voisin.





