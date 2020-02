Play offs 2019-2020 - 1/4 de finale match aller & 3ème journée de la poule de maintien



1/4 de finale - match 1

Avec l’élimination de nombres d’équipes de la poule A, nous allons retrouver des affiches déjà vues lors de la saison régulière. Mais les résultats du week-end dernier nous rappellent que nous avons entamé une toute autre saison et la vérité d’hier n’est plus forcément celle d’aujourd’hui. Néanmoins nous ne nous gênerons pas de rappeler les scores de l’époque.



Toulouse-Blagnac 50% - 50% Villard de Lans

Même si le 9 novembre dernier les Bélougas avaient reçu une leçon de hockey par les Ours sur leur propre glace (4-8) ; les toulousains en s’imposant aux Français Volants ont prouvé qu’ils avaient du caractère. Il sera bien difficile pour les villardiens de réitérer même performance. Ces derniers, s’ils ont réussi à se qualifier en 2 matchs, il faut bien dire que ce fut non sans difficulté au dépend d’une équipe, Wasquehal, que l’on estimait une des plus faible de ces play offs.



Roanne 46% - 54% Morzine-Avoriaz

Hiérarchie du classement oblige, nous ne pouvons que placer les Pingouins comme favoris. D’ailleurs en saison régulière (30/11/19) les alpins l’avaient emporté sur un score net de 4 à 1. Mais on sait qu’en play offs ces diables de Renards se transcendent et deviennent difficiles à manœuvrer. Cela pourrait être le premier vrai test pour Morzine-Avoriaz.



Annecy 53% - 47% Evry-Viry

Même si au classement respectif de leur poule les franciliens étaient une place devant (6ème contre 7ème). La performance des Chevaliers marquent un peu plus les esprits car ces Meudonnais qu’ils ont réussi à sortir des play offs n’étaient pas des dauphins au rabais de cette poule A. Evry-Viry a éliminé une équipe de Valence qui n’a pas toujours été sereine en saison régulière. Force est de constater cependant que ces 2 équipes ont su élever leur performances pour cette 2ème partie de championnat. Si cela ne présage pas du qualifié final, nous pensons qu’Annecy doit être capable d’emporter au moins cette manche à la maison.



Courchevel-Méribel-Pralognan 48% - 52% Epinal

Les Bouquetins, pourtant assez dominateur à Amnéville, se sont bien fait surprendre au match 2 sur leur glace. Seront-ils rester concentrer face à une équipe vosgienne autrement mieux armée ? Pour autant ils peuvent croire en leur chance, surtout chez eux, car on a vu qu’Epinal a du s’employer quand même face à cette jeune équipe de Vaujany. Quoiqu’il en soit il va être très intéressant de voir le leader du nord se frotter à une équipe alpine qui avait réussi à battre celui de la poule sud en saison régulière.



Poule de Maintien - J.3

Pour le coup pour cette 3ème journée de poule de maintien, nous avons affaire qu’à des affiches déjà vue en saison régulière. Retrouverons-nous les mêmes résultats qu’il y a quelques mois ? Pour mémoire Courbevoie s’était imposé sur sa glace 6-4 face à Châlons et exactement le même jour, Colmar l’avait emporté à Strasbourg 5 – 2. (le 19/10/2019). Bis repetita ? En tout cas pour certains clubs cette journée pourrait s’avérer dramatique.



Strasbourg II 49% - 51% Colmar

En temps ordinaire nous aurions un peu plus misé sur les Titans ; d’autant qu’en saison régulière ils l’avaient emporté par 2 fois. Mais il semble que cet échec dramatique pour la qualification en play offs, surtout chez eux, a laissé quelques traces au moral. Il leur faut pourtant réagir maintenant d’urgence avant qu’il ne soit trop tard. Ils risquent cependant de retrouver dans ce 3ème derby de la saison une équipe strasbourgeoise avec une autre disposition d’esprit, eux qui viennent enfin de gouter aux joies de la victoire.





Courbevoie 52% - 48% Châlons en Champagne

Bien mal en point en fin de saison régulière, les Coqs se sont depuis fièrement redressés sur leurs ergots. Ils ont idéalement commencé cette poule de maintien. Encore une victoire et ils auront fait un grand pas pour leur survie en D1. Le bilan est plus mitigé pour les Gaulois qui de plus s’étaient inclinés à Courbevoie lors de la saison régulière. Mais notre cote reste serrée et on devrait assister à une rencontre équilibrée.