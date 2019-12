Tendance pour la 12ème journée de D2

des 13 - 14 et 19 décembre 2019

C’est sur toute une semaine que va s’étendre cette 12ème journée de D2. Elle commence en effet ce vendredi 13 avec un derby de l’est, Epinal reçoit Amnéville puis on enchaîne samedi sur 8 rencontres. Il en manqué une, c’est un derby alpin; Annecy accueille le jeudi 19 décembre Vaujany qui bénéficie de ce régime de faveur afin de récupérer ses internationaux U20. A noter que la réserve de Rouen ne bénéficie pas de ce privilège bien que comptant autant d’internationaux que l’entente Grenoble-Vaujany.



POULE A

Vendredi 13

Epinal 62% - 38% Amnéville

Dans ce derby nos faveurs vont logiquement et massivement vers les spinaliens. Cela fait 5 journées que les Red Dogs ne l’ont emporté et il paraît peu probable que ce soit dans les Vosges chez le leader que viendra l’éclaircie si ce n’est par une belle résistance.



Samedi 14

Meudon 601% - 39% Courbevoie

Autre derby, un des nombreux impliquant les franciliens cette saison. Il est probable qu’il n’y est guère plus de suspense qu’à Epinal puisque là aussi le co-leader meudonnais reçoit (nous rappelons qu’ils sont à égalité de points avec les Spinaliens qui, il est vrai, compte un match de moins). Les Coqs devront probablement attendre pour décoller du bas de classement.



Wasquehal 49% - 51% Evry-Viry

La punition reçue par les Lions samedi dernier est trop forte pour que cela n’appelle pas une réaction. Pourquoi pas face à Evry/Viry qui n’affiche plus la belle dynamique qui était la sienne il y a quelques semaines. Néanmoins nous pensons que la tache s’annonce rude et pour l’instant ce sont bien les franciliens qui ont les résultants les plus probants.



Valenciennes 45% - 55% Rouen II

Les nordistes confirmeront-ils devant les normands le léger mieux qui nous semble percevoir. Contrairement aux jeunes Dragons, ils ont été contraints au repos forcé le week-end dernier. Il est à souhaiter que cela ne leur ait pas coupé leur élan. Peut être même qu’ils pourront profiter de quelques absences côté rouennais (internationaux junior pris par le championnat du monde U20) mais cela s’annonce difficile face à une équipe en forme et qui a du banc.



FV Paris 58% - 42% Châlons en Champagne

Difficile déplacement dans la capital pour des Gaulois qui ont bien du mal à relever la tête ces derniers temps. Ils ont ainsi fini par glisser en queue de classement. Tout au contraire les Français volants renaissent à l’ambition et sont sur une série toujours en cours de 5 victoires. Pas question qu’elle s’interrompe sur leur glaçon.



POULE B

Samedi 14

Morzine-Avoriaz 57% - 43% Courchevel-Méribel-Pralognan

L’entente alpine enchaîne les victoires. Mais dans ce derby, qui plus est chez le leader, ce sont bien évidement les Pingouins, toujours invaincus, qui restent largement favoris. Aux Bouquetins de réussir l’exploit de nous faire mentir.



Roanne 50% - 50% Colmar

En début de saison nous aurions affiché une cote largement en faveur des roannais. Depuis, et si on excepte leur exploit en Coupe de France, les Renards sont dans le dur. Mais ce qui va surtout corser la rencontre c’est que les Titans affichent une santé en ce moment qu’on n’osait plus leur prêter. Leurs deux récentes victoires l’ont été face à des adversaires de valeur qui jouaient leur place de dauphin de la poule, place qu’ils ont d’ailleurs du coup perdu. Il serait bon moralement pour les ligériens qui recevrons en Coupe de France l’équipe “magnusienne” de Nice le 18 décembre prochain, de retrouver le goût de la victoire.



Villard de Lans 66% - 34% Strasbourg II

On sait trop les problèmes que rencontre cette saison la jeune équipe de l’Etoile Noire et l’insolente santé retrouvée depuis quelques semaines pour nos Ours pour ne pas mettre ces derniers largement favoris de la soirée sur le plateau du Vercors. L’occasion est trop belle pour ces derniers de consolider leur 2ème place.



Valence 54% - 46% Toulouse-Blagnac

Après une série de résultats médiocres les Bélougas ont su réagir chez eux la semaine dernière face à un adversaire de valeur. On n’en attend pas moins de la part des Lynx chez eux ce samedi. Favoris logiques, il leur faudra cependant prendre au sérieux leurs adversaires du soir.



Jeudi 19

Annecy 51% - 49% Vaujany

On a hésité avec le 50/50 car nos Chevaliers, longtemps dauphins de Morzine, sont sur une sale série de 4 défaites consécutives dont certaines inquiétantes. Il va leur falloir réagir fermement face a un adversaire redoutable et qui vaut mieux que son classement puisqu’en retard de 2 matchs. Ils récupéreront de plus leurs internationaux U20 (néanmoins probablement assez fatigués des championnats du monde et du voyage). Cela explique un pronostique très indécis.