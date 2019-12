Tendance pour la 13ème journée de D2

Du 21 décembre 2019

Ce samedi la Division 2 vivra une journée de championnat « normale », sans report et avec un Vaujany bien présent. La lutte va continuer à faire rage en poule A pour s’éloigner des dernières places. Malheureusement les adversaires proposés aux mal-classés risquent de ne guère permettre d’améliorer leur situation sauf peut-être pour la rencontre Amnéville / Châlons un peu plus indécise.

La plus excitante risque d’être celle en Normandie, opposant la réserve rouennaise aux vosgiens.



En poule B Colmar, en recevant la réserve de Strasbourg dans un match qui s’annonce peut être un des moins équilibrés du groupe, a l’occasion de se rapprocher de la 8ème place. Aussi Toulouse et Roanne jouent une partie importante pour garder leurs distances. On attend de voir comment va réagir Morzine-Avoriaz après sa première défaite chez des Ours plutôt costauds en ce moment. De manière générale dans cette poule il devrait y avoir pas mal de rencontres indécises.



Poule A

Amnéville 53% - 47% Châlons en Champagne

Certes les Gaulois sont derniers mais les Red Dogs ont un meilleur classement mais ils ne donnent pas, loin de là, un sentiment de sérénité. Il va leur falloir jouer sérieusement s’ils veulent assurer devant leurs partisans leur statut de favoris.



Evry/Viry 57% - 43% Courbevoie

Moins bonne attaque et une défense qui ne vaut guère mieux, il va être bien difficile aux Coqs de créer la surprise dans ce derby francilien de la soirée, qui plus est sur la glace d’Evry.



Meudon 58% - 42% Valenciennes

Les Diables rouges arrivent assez souvent à proposer une bonne résistance à des adversaires plus huppés mais sans pour autant vaincre. Alors il leur sera bien difficile d’aller créer l’exploit chez le co leader meudonnais bien déterminer à rester coller aux basques des spinaliens.



Paris FV 60% - 40% Wasquehal

Plus qu’une victoire, nous attendons une réaction d’orgueil des Lions qui depuis la phase retour semblent patiner à côté de leurs patins. En toute logique les Français Volants ont l’occasion non seulement de consolider leur classement mais d’aller même taquiner le podium.



Rouen II 48% - 52% Epinal

Une belle affiche entre un prétendant à la montée et une jeune équipe débordant de joueurs plein d’avenir. On sait que battus chez eux à la surprise générale, les spinaliens auront une grosse envie de revanche.



Poule B

Colmar 59% - 41% Strasbourg II

Dans ce derby alsacien qui est aussi un duel de mal classés. Les Titans ont donné des signes évident de regain, ce qui est loin d’être le cas des strasbourgeois. Nous n’hésitons pas à placer les colmariens largement favoris. Cela les rapprocherait de la 8ème place, qu’ils pourraient même décrocher si il advenait que les toulousains perdent.



Toulouse 51% - 49% Roanne

Ces 2 équipes ont en commun d’avoir des résultats en dents de scie. Après une belle aventure en Coupe de France qui s’est terminé mercredi dernier les Renards vont tenter de rebondir chez les Bélougas. Ces derniers ont eux aussi grandement besoin de se relancer et si nous leurs donnons un très léger à priori favorable ils le doivent essentiellement à l’avantage du terrain. Cela sera-t-il suffisant?



Courchevel-Méribel-Pralognan 55% - 45% Annecy

La mauvaise série continue pour Annecy qui vient de perdre sur sa glace ce jeudi face à Vaujany. Résultat, les voilà dans l’urgence de s’imposer du côté de Méribel. Le problème est que, après un petit coup de moue, les Bouquetins semblent afficher une santé des plus resplendissantes. Ils viennent même de faire plier le leader jusque là invaincu.



Villard 49,50% - 50,50% Morzine-Avoriaz

Les Pingouins ne sont plus invaincus. Voilà qui risque de donner des idées aux Ours qui s’apprêtent à les recevoir. Il ne va pas être si facile de se sortir de leurs griffes car incontestablement les dauphins de la poule ont pris de l’épaisseur depuis quelques semaines. Notre pronostique est donc des plus équilibrés au point que nous avons eu recours à la virgule.



Valence 52% - 48% Vaujany

La victoire de ce jeudi face à Annecy nous a fait resserrer les cotes pour cette rencontre. Avec ses 2 matchs en retard les Grizzlys pourraient devenir un sérieux concurrent au top 4. Les Lynx se doivent de vaincre sur leur glaçon pour éloigner la menace.