04 janvier 2020

Et rattrapage 11ème journée le 07 janvier 2020



Ce début 2020 démarre par quelques belles affiches dont un Epinal/Meudon très attendu tant ces 2 équipes semblent dominer leur poule et les statistiques. Dans l’autre poule c’est la rencontre opposant les Ours du Vercors à l’entente alpine Courchevel-Méribel-Pralognan qui s’annonce la plus équilibrée et pourrait remettre en cause la place de dauphin . . . au profit peut être d’une tierce équipe, en l’occurrence Valence. Bref, cela sera l’occasion aussi de voir à qui la trêve a le mieux profité et ceux qui auront peut- être un peu trop abusé des festivités de fin d’année.

Samedi 04 janvier 2020 POULE A



Epinal 53% - 47% Meudon

Comme nous le disions en préambule, l’affiche de la soirée. Les spinaliens tiennent l’occasion de se dégager un peu de la pression qu’exercent sur eux les meudonnais. Mais pour cela il va leur falloir jouer un match sérieux et rigoureux, notamment en défense car depuis 5 journées les Comètes tournent sur une moyenne de onze buts par match. C’est d’ailleurs l’attaque la plus prolifique de toute la division. Mais leur secteur défensif n’est pas en reste puisque c’est également le meilleur à égalité avec leur hôte du jour. L’avantage du terrain et de son chaud public font que nous accordons logiquement nos faveurs aux vosgiens. Pour autant un résultat contraire ne pourrait être considéré comme une surprise.



Châlons en Champagne 49% - 51% Wasquehal

La belle réaction d’orgueil des Lions à Paris leur donne un à priori favorable. Le match s’annonce cependant serré et pour les Gaulois c’est l’occasion de renouer avec la victoire face à un adversaire d’autant plus prenable qu’avant la victoire parisienne les nordistes étaient dans une bien mauvaise passe.



Valenciennes 48% - 52% Evry-Viry

Les Diables rouges tenteront de réaliser un coup pour décoller du bas de classement mais cela ne sera pas facile. En effet l’entente Evry-Viry compte bien continuer à rivaliser avec le quatuor de tête dont elle reste très près. Les essonniens étaient avant la trêve sur une bonne dynamique et lorgnent sur la 4ème place occupée par les Français Volants.



Paris FV 59% - 41% Courbevoie

Les parisiens avaient terminé l’année 2019 sur une contre performance notable à domicile, confirmant ainsi qu’ils avaient plus de mal à gagner sur leur glaçon qu’à l’extérieur (3 pour 5). La venue de leur voisin courbevoisien doit être l’occasion de commencer à remédier à cette anomalie. En effet les Coqs n’ont plus renoué avec la victoire depuis 9 journées de championnat. Mais il ne leur déplairait pas de profiter eux aussi des difficultés des parisiens à concrétiser devant leurs supporters.



Rouen II 55% - 45% Amnéville

Amnéville avait terminé l’année sur une bonne note contrairement à la réserve de Rouen mais les adversaires n’étaient pas du même calibre. La belle résistance des jeunes Dragons devant Epinal devrait être mieux récompensé face aux Red Dogs. Pour ces derniers il s’agira d’essayer de se rapprocher de la 1ère moitié de tableau. Il leur faudra être à leur maximum car ils sont loin de partir favoris.



POULE B

Strasbourg II 47% - 53% Toulouse-Blagnac

N’ayant plus rien à espérer, les jeunes strasbourgeois tenteront pour l’honneur d’obtenir leur première victoire face à une équipe toulousaine un peu dans le doute malgré cette victoire arrachée dans la douleur avant la trêve. Pour les Bélougas il s’agira de se relancer et se rassurer pour la suite de la saison.



Roanne 50% - 50% Vaujany

Deux équipes à égalité de points et qui sont donc en concurrence direct pour entre autre s’éloigner de la 9ème place fatidique. Les alpins ont certes l’avantage de compter 2 matchs de retard mais une perf chez des Renards qui ont perdu leur belle assurance de début de saison, serait une belle opération. Sous la menace du retour des 9èmes, pour les alsaciens de Colmar, il n’est pas question du moindre cadeau à leurs hôtes du soir. La lutte s’annonce aussi acharnée qu’équilibrée.



Morzine-Avoriaz 59% - 41% Colmar

En leader incontesté les Pingouins ont su réagir après leur 1ère défaite en l’emportant chez leur dauphin Villard juste avant la trêve. Ils accueilleront néanmoins certainement avec un peu de méfiance les Titans qui ont su opérer un rétablissement spectaculaire depuis quelques semaines. Alignant de belles performances les alsaciens peuvent maintenant espérer arracher leur qualification en play offs. Avouons-le, il y a quelques semaines cela semblait bien improbable. Voilà donc un sacré test pour eux et probablement plus que le résultat, on scrutera la qualité de leur résistance face aux Savoyards.



Villard de Lans 52% - 48% Courchevel-Méribel-Pralognan

Alignant de belles performances leur permettant d’occuper seuls la 2ème place, les Ours semblaient devenir ceux pouvant enfin vaincre le leader morzinois. Mais non seulement cet exploit fut signé enfin de compte par leur adversaire du soir mais les villardiens ont été défait par les Pingouins à domicile juste avant la trêve. Les voilà donc menacés au classement à la fois par Valence et par le HCMP. Inutile de dire la motivation des Ours comme des Bouquetins d’en découdre et surtout de s’imposer dans ce duel à trois où les Lynx se tiennent en embuscade.



Annecy 48% - 52% Valence

Les Chevaliers ont semble-t-il définitivement décroché de la bataille pour le podium. Cela fait 6 journées qu’ils n’ont su renouer avec la victoire. Les voilà même en danger d’être rattrapé pour la qualification aux play offs. Alors que les valentinois luttent quant à eux pour la 2ème place, les partisans des annéciens attendent une réaction salutaire de leurs couleurs pour enrayer cette spirale infernale.



Mardi 07 janvier 2020 (report J.11)

Courchevel-Méribel-Pralognan 53% - 47% Vaujany

Ce match de rattrapage va permettre d’y voir un peu plus clair dans le classement de la poule B quelque peu faussé par ces retards dans le calendrier. Pour les Bouquetins comme pour les Grizzlys c’est l’occasion de repasser devant les adversaires les plus proches. L’équipe recevante étant aussi la mieux classée, elle s’impose naturellement en favori logique. Pour autant la rencontre pourrait s’avérer des plus équilibrées.

