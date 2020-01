Tendance pour la 15ème journée de D2 du 11 janvier 2020



On a entamé le dernier quart de la saison régulière et pour certains clubs il ne reste plus beaucoup d’occasions de redresser la barre et s’éviter les affres de la poule de relégation. Pour Strasbourg c’est maintenant une issue irrémédiable mais pour certains, il va y avoir des confrontations dramatiques « à quitte ou double » entre mal classés comme Châlons/Courbevoie, voir Annecy/ Roanne avec des Chevaliers dans l’urgence de se dégager de la pression de Colmar et Vaujany. Pour les leaders, peu de soucis en vue, ce qui est moins le cas des prétendants aux places d’honneur.

POULE A

Meudon 55% - 45% Rouen II

Le 2ème reçoit le 3ème. Mais au-delà de la hiérarchie du classement, c’est une équipe francilienne qui domine largement les normands dans les statistiques et en particulier dans le domaine offensif (102 pour 61 buts marqués). Alors il est bien difficile de ne pas placer les Comètes en favoris.



Châlons en Champagne 51% - 49% Courbevoie

Duel de derniers avec 2 équipes au parcours assez identique. La (triste) particularité différenciant les Gaulois des Coqs est que le premier a la plus mauvaise défense et le second la plus mauvaise attaque. Qui va primer, la défense ou l’attaque? Quoiqu'il en soit malheur au vaincu qui risque d'avoir toutes les peines du monde à s'éviter la poule de maintien. Nous accorderons, par un petit 2% d’écart avec nos faveurs à l’équipe recevant.



Evry-Viry 47% - 53% Epinal

Evry-Viry c’est solide. Mais Epinal c’est du très très solide et le voisin meudonnais s’en est aperçu à ses dépens samedi dernier. L’offensive des essonniens est loin de valoir celle des Comêtes mais pourquoi pas espérer en ce qui serait une sacrée performance.



Wasquehal 49.5% - 50.5% Amnéville

Confrontation des plus serrées de 2 équipes loin d’être régulières dans leurs performances, y compris (et surtout) chez elles. Accordons un très léger bonus d’un demi % à Amnéville par respect pour son classement mais peut-être à tort tant les nordistes ont besoin de points pour s’éloigner de la zone dangereuse.



Paris FV 54% - 46% Valenciennes

Difficile de ne pas placer les parisiens en large favoris. Ils lorgnent sur un podium à leur portée alors que les nordistes sont plus en mode survie. Pour autant les Français Volants devront doublement se méfier car ils avaient été défait au match aller et les Diables ont certes perdu samedi dernier face à Evry-Viry mais au prix d’une farouche résistance.



POULE B



Colmar 50% - 50% Villard de Lans

Ne nous fions pas trop au classement mais plutôt au parcours des 2 équipes lors de ces dernières semaines. On se rend compte qu’il est assez proche avec pour fait d’armes entre autre des alsaciens, une défaite en prolongation chez le leader et … une victoire à Villard! (lors de la 6ème journée avec un réveil alsacien plus nettement perceptible à partir de la 10ème journée). On se gardera du coup de placer les Ours en favoris logiques dans une rencontre primordial pour les Titans qui, devant leurs supporters, ont enfin l’occasion de sortir de la zone critique.



Toulouse-Blagnac 45% - 55% Morzine-Avoriaz

Les Bélougas font partis des 5 clubs encore sous la menace de la poule de relégation; certainement pas leur objectif de début de saison. Il va leur falloir viser l’exploit car c’est un sacré client qu’ils reçoivent. Au point que nous n’hésitons pas à les placer favoris malgré la longueur du déplacement. Les Pingouins ont d’ailleurs largement prouvé qu’ils savaient voyager.



Vaujany 68% - 32% Strasbourg II

Les 2 équipes ont en commun d’être essentiellement formées de jeunes joueurs. Là s’arrête la comparaison et il est bien peu probable que les strasbourgeois parviennent à dominer une équipe à l’effectif bien plus fourni, ce qui constitue déjà en soi un gros avantage. Et puis les Grizzlis sont sous la menace directe d’une autre équipe alsacienne, Colmar, qu’ils doivent absolument maintenir à distance.



Valence 52% - 48% Courchevel-Méribel-Pralognan

Belle affiche entre 2 équipes qui n’ont pas abdiqué pour prendre la place de dauphin de poule. Les Bouquetins se déplaçant, il est logique de leur attribuer le rôle d’outsider. Mais les Lynx sont avertis car il n’a pas dû leur échapper que les visiteurs, comptant plus de victoires à l’extérieur qu’à domicile, n’appréhendent guère de jouer loin de leur base.





Annecy 48% - 52% Roanne

Les Chevaliers se trouvent dans une situation dramatique. Cela fait plus de 2 mois qu’ils n’ont plus retrouvé le chemin de la victoire avec un maigre bonus défensif comme seul gain. Il va falloir absolument se réveiller face à des Renards également à la recherche de points. Seulement nantis de 2 points de plus, eux aussi restent sous la menace de voir se dérober la route des play offs. Nous sommes tentés de donner un peu plus de crédits aux ligériens qui ont réussi lors de leurs 3 derniers matchs à gagner dans les prolongations au final.