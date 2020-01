Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 Les Pronos de la D2 - 16ème journée Les pronos de la 16ème journée de championnat de France de hockey sur glace de Division 2 par notre spécialiste. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 18/01/2020 à 07:00 Tweeter Tendance pour la 16ème journée de D2 - le 18 janvier 2020 ème partie de saison. Ainsi 4 clubs en poule A –Wasquehal, Valenciennes, Châlons, Courbevoie- et pas moins de 5 en poule B – Annecy, Roanne, Vaujany, Toulouse-Blagnac et Colmar sont encore en balance.

Si côté nordiste la situation du 10ème, Courbevoie paraît compromise mais pas encore tranchée, ce n’est hélas plus le cas côté sudiste où le sort en est jeté pour Strasbourg II.

En poule A, les équipes s’échelonnent de 18 à 6 points ce qui fait que Wasquehal ne craint plus guère la 9ème place (mais pas impossible mathématiquement), en B les 5 équipes concernées se tiennent toutes sur . . .1 point ! Ajoutons que même Villard (3ème) et Valence (4ème) pourraient mathématiquement être menacés mais cela paraît assez peu probable.

Par contre ils doivent encore assurer leur place dans la 1ère moitié de tableau, voir tenter de prendre la 2ème place encore à leur portée, pour s’assurer un substantiel avantage lors du 1er tour et éventuel 2ème tour des play offs. Avantage côté nord que Rouen II, Français Volants, Evry-Viry et éventuellement Amnéville tenteront d’acquérir le maximum de victoires lors de ces 3 dernières journées.



POULE A

Amnéville 46% - 54% Meudon

Les chances pour les Red Dogs d’intégrer le quatuor de tête sont des plus minimes. Cela passe par une victoire impérative et des défaites pour Paris et la réserve de Rouen. Pari quasi impossible car cela ne dépend pas que de leurs performances. Non seulement les voilà contraint à gagner tous leurs matchs mais aussi espérer une fin de saison catastrophique des 3 clubs les précédents. Or déjà un dur challenge ce samedi les attend avec Meudon. Ce n’est pas le premier venu mais le très solide dauphin de la poule et qui plus est la meilleure attaque. Il faudra pour les Red Dogs être à 120% et espérer peut-être une petite démobilisation de leurs adversaires.



Epinal 57% - 43% Paris FV

Nous plaçons naturellement les vosgiens favoris tant ils dominent leur sujet. Aux Français Volants, au demeurant une équipe plutôt performante à l’extérieur, de nous faire mentir. Après tout les jeunes Dragons de Rouen y sont bien parvenus.



Valenciennes 52% - 48% Châlons en Champagne

C’est plus qu’un match à 3 points. Valenciennes, est en ballotage favorable. Il a ici l’occasion de mettre à bonne distance un adversaire qui échangerait bien sa 9ème place contre celle de 8ème de leur hôte. La rencontre devrait être tendue et équilibrée vu les enjeux mais nous pensons que les Diables Rouges devraient profiter du soutien de leurs partisans.



Rouen II 51% - 49% Evry-Viry

Là aussi il est difficile de départager ces 2 équipes mais nous pensons que les entraîneurs rouennais devraient aligner leurs meilleurs espoirs pour préserver toutes leurs chances de finir dans le quatuor de tête. Pour les franciliens, il va falloir tout donner s’ils veulent continuer à viser le même objectif



Courbevoie 49.5% - 50.5% Wasquehal

Au pied du mur, les Coqs doivent absolument vaincre pour espérer échapper à cette poule de maintien. Pas impossible mais cela ne sera pas facile face à une équipe nordiste qui, après un sérieux trou d’air, semble avoir repris du poil de la bête depuis 3 journées de championnat. C’est pour cela que nous les plaçons légèrement favoris.

POULE B

Strasbourg II 42% - 58% Annecy

Largement favoris les Chevaliers qui viennent enfin et au bon moment de renouer avec la victoire, ne devraient pas laisser passer l’occasion de consolider leur 5ème place. Cela sera-t-il suffisant pour assurer leur place en play off ? Non pas encore mais une défaite face à une équipe contre qui tout le monde a pris les 3 points pourrait être des plus préjudiciables



Roanne 49.5% - 50.5% Valence

Roanne a plus à gagner (et à perdre) que Valence quasiment certain de sa place dans les 4 premiers. Si les Renards veulent se donner la peine de se donner complètement et retrouver cet élan dont ils ont su faire preuve par période cette saison, alors la performance peut être au rendez-vous. Parce que plus réguliers, les Lynx méritent ce très léger pronostique favorable. Pour autant auront-ils la même motivation que leur adversaire?



Villard de Lans 54% - 46% Toulouse-Blagnac

Villard est devant au classement; Villard reçoit; il est donc bien difficile de ne pas placer cette équipe en tête de nos cotes. Les Bélougas sont encore à courir après leur qualification pour les play offs. Malheureusement ils ne brillent guère par leurs performances loin de leur base et si les Ours ont parfois éprouvé des difficultés à s’imposer devant leurs supporters, ils ont depuis rectifié cette anomalie.



Morzine-Avoriaz 53% - 47% Vaujany

Les Grizzlys ont eu aussi besoin de points, ce qui n’est plus le cas des Pingouins. Peuvent-ils espérer un léger relâchement de ces derniers? Nous y croyons guère car c’est un peu un derby alpin avec tout cela contient d’engagement. Dès lors il sera certainement difficile aux isérois de surprendre les hauts-savoyards.



Courchevel-Méribel-Pralognan 51.5% - 48.5% Colmar

Sur leur forme actuelle les Titans peuvent poser des problèmes aux Bouquetins. Pour autant au vu du classement nous garderons un à priori pour les Savoyards qui doivent de plus défendre leur place de second. Si néanmoins les alsaciens l’emportent, cet exploit leur permettrait de marquer des points, si ce n’est décisif, pour le moins extrêmement important dans la course aux play offs.





Si pour la place de leader, voir de second pour la poule nord les jeux sont faits, la lutte reste acharnée pour les accessits. A commencer bien sûr dans celle pour éviter d’être reversé en play down lors de la 2partie de saison. Ainsi 4 clubs en poule A –Wasquehal, Valenciennes, Châlons, Courbevoie- et pas moins de 5 en poule B – Annecy, Roanne, Vaujany, Toulouse-Blagnac et Colmar sont encore en balance.Si côté nordiste la situation du 10Courbevoie paraît compromise mais pas encore tranchée, ce n’est hélas plus le cas côté sudiste où le sort en est jeté pour Strasbourg II.En poule A, les équipes s’échelonnent de 18 à 6 points ce qui fait que Wasquehal ne craint plus guère la 9place (mais pas impossible mathématiquement), en B les 5 équipes concernées se tiennent toutes sur . . .1 point ! Ajoutons que même Villard (3) et Valence (4) pourraient mathématiquement être menacés mais cela paraît assez peu probable.Par contre ils doivent encore assurer leur place dans la 1moitié de tableau, voir tenter de prendre la 2place encore à leur portée, pour s’assurer un substantiel avantage lors du 1tour et éventuel 2tour des play offs. Avantage côté nord que Rouen II, Français Volants, Evry-Viry et éventuellement Amnéville tenteront d’acquérir le maximum de victoires lors de ces 3 dernières journées.Les chances pour les Red Dogs d’intégrer le quatuor de tête sont des plus minimes. Cela passe par une victoire impérative et des défaites pour Paris et la réserve de Rouen. Pari quasi impossible car cela ne dépend pas que de leurs performances. Non seulement les voilà contraint à gagner tous leurs matchs mais aussi espérer une fin de saison catastrophique des 3 clubs les précédents. Or déjà un dur challenge ce samedi les attend avec Meudon. Ce n’est pas le premier venu mais le très solide dauphin de la poule et qui plus est la meilleure attaque. Il faudra pour les Red Dogs être à 120% et espérer peut-être une petite démobilisation de leurs adversaires.Nous plaçons naturellement les vosgiens favoris tant ils dominent leur sujet. Aux Français Volants, au demeurant une équipe plutôt performante à l’extérieur, de nous faire mentir. Après tout les jeunes Dragons de Rouen y sont bien parvenus.C’est plus qu’un match à 3 points. Valenciennes, est en ballotage favorable. Il a ici l’occasion de mettre à bonne distance un adversaire qui échangerait bien sa 9ème place contre celle de 8ème de leur hôte. La rencontre devrait être tendue et équilibrée vu les enjeux mais nous pensons que les Diables Rouges devraient profiter du soutien de leurs partisans.Là aussi il est difficile de départager ces 2 équipes mais nous pensons que les entraîneurs rouennais devraient aligner leurs meilleurs espoirs pour préserver toutes leurs chances de finir dans le quatuor de tête. Pour les franciliens, il va falloir tout donner s’ils veulent continuer à viser le même objectifAu pied du mur, les Coqs doivent absolument vaincre pour espérer échapper à cette poule de maintien. Pas impossible mais cela ne sera pas facile face à une équipe nordiste qui, après un sérieux trou d’air, semble avoir repris du poil de la bête depuis 3 journées de championnat. C’est pour cela que nous les plaçons légèrement favoris.Largement favoris les Chevaliers qui viennent enfin et au bon moment de renouer avec la victoire, ne devraient pas laisser passer l’occasion de consolider leur 5ème place. Cela sera-t-il suffisant pour assurer leur place en play off ? Non pas encore mais une défaite face à une équipe contre qui tout le monde a pris les 3 points pourrait être des plus préjudiciablesRoanne a plus à gagner (et à perdre) que Valence quasiment certain de sa place dans les 4 premiers. Si les Renards veulent se donner la peine de se donner complètement et retrouver cet élan dont ils ont su faire preuve par période cette saison, alors la performance peut être au rendez-vous. Parce que plus réguliers, les Lynx méritent ce très léger pronostique favorable. Pour autant auront-ils la même motivation que leur adversaire?Villard est devant au classement; Villard reçoit; il est donc bien difficile de ne pas placer cette équipe en tête de nos cotes. Les Bélougas sont encore à courir après leur qualification pour les play offs. Malheureusement ils ne brillent guère par leurs performances loin de leur base et si les Ours ont parfois éprouvé des difficultés à s’imposer devant leurs supporters, ils ont depuis rectifié cette anomalie.Les Grizzlys ont eu aussi besoin de points, ce qui n’est plus le cas des Pingouins. Peuvent-ils espérer un léger relâchement de ces derniers? Nous y croyons guère car c’est un peu un derby alpin avec tout cela contient d’engagement. Dès lors il sera certainement difficile aux isérois de surprendre les hauts-savoyards.Sur leur forme actuelle les Titans peuvent poser des problèmes aux Bouquetins. Pour autant au vu du classement nous garderons un à priori pour les Savoyards qui doivent de plus défendre leur place de second. Si néanmoins les alsaciens l’emportent, cet exploit leur permettrait de marquer des points, si ce n’est décisif, pour le moins extrêmement important dans la course aux play offs. © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo