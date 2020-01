Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 Les Pronos de la D2 - 17ème journée Les pronos de la 17ème journée de championnat de france de hockey sur glace de Division 2. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 25/01/2020 à 08:00 Tweeter Tendance pour la 17ème journée de D2 - Du 25 janvier Nous voici à la veille de l’avant dernière journée de la saison régulière et si toutes les cartes ne sont pas encore distribuées, il va falloir pour certains sortir le grand jeu s’ils veulent obtenir les meilleures places ou au moins s’éviter les affres d’une fin de saison de tous les dangers.

POULE A Evry-Viry 47% - 53% Meudon

Que cette victoire contre Meudon ferait du bien à Evry/Viry si l’entente veut rentrer dans le top des 4 premiers de poule. Mais face à des Comêtes tout feu tout flamme il va falloir être des plus performants, surtout en défense. Paris, leur rival directe pour cette 4ème place, a bien réussi l’exploit de battre le leader spinalien dans les Vosges, alors pourquoi pas eux?

Pour autant nous devons admettre que Meudon reste le favori logique. Châlons en Champagne 39% - 61% Epinal

Pour espérer laisser cette avant dernière place à l’équipe le précédant, Châlons est condamné à l’Exploit (avec un grand E) en gagnant ses 2 derniers matchs et espérer que Valenciennes perdent les siens. Or l’affaire s’annonce mal puisque les Gaulois accueillent ni plus ni moins que le leader, un leader de plus titillé par son second et qui lui interdit dorénavant tout faux pas.

Aussi nous ne pouvons que placer les spinaliens largement favoris.



Wasquehal 52% - 48% Valenciennes

Après un gros trou d’air, les Lions respirent à nouveau et finissent bien leur fin de saison régulière. Du côté des Diables Rouges cela patine pas mal aussi comme le prouve entre autre leur récente victoire à Paris. Alors pour ce derby du nord on peut s’attendre à une chaude ambiance. Sur le plan comptable ni Wasquehal, ni son hôte ne peuvent prétendre intégrer le top 4. Mais il reste néanmoins à Valenciennes d’assurer définitivement sa qualification aux play offs et le point bonus d’une défaite en prolongation leur suffirait.



Paris FV 49.5% - 50.5% Rouen II

Pronostique très serré de cette rencontre où les Français Volants ont l’occasion de remonter d’un cran au dépend de leurs hôtes du soir et surtout de préserver cette précieuse 4ème place en se mettant définitivement à l’abri d’un retour d’Evry/Viry. Le problème est que les parisiens ont plus du mal à performer à domicile qu’à l’extérieur et c’est bien pour cela que nous donnons un léger à priori pour la réserve de Rouen.



Courbevoie 45% - 55% Amnéville

Ces 2 équipes n’ont plus grand chose à gagner si ce n’est une honorifique 6ème place de poule pour les Red Dogs. Les Coqs eux se savent condamner à batailler en poule de relégation pour leur survie en D2. Nous plaçons sans hésiter Amnéville favori.



POULE B



Vaujany 50% - 50% Villard de Lans

Si on se fit au classement les Ours devraient dans ce derby faire figure de favoris logique. Mais ces derniers temps ils ont perdu de leur superbe (et ainsi leur 2ème place). Ils sont même maintenant menacés pour leur maintien dans les 4 premiers. Une victoire chez les Grizzly serait donc la bienvenue. Mais Vaujany a encore sa place à assurer en play offs et si les coachs décident d’aligner leurs meilleurs espoirs de l’école grenobloise alors la rencontre risque d’être des plus disputées.



Toulouse-Blagnac 50.5% - 49.5% Colmar

Match serré là aussi et surtout important pour l’avenir de ces 2 clubs qui en sont encore à batailler pour la qualification pour les play offs. Les Bélougas doivent profiter de l’avantage du terrain pour creuser l’écart. Mais cet avantage reste assez mince tant les Titans ont prouvé ces derniers temps qu’ils pouvaient pas mal voyager . . . si on excepte leur dernière sortie à Courchevel qu’il faut oublier.



Roanne 48% - 52% Courchevel-Méribel-Pralognan

Là aussi une rencontre importante mais essentiellement pour les Renards qui en sont encore à lutter pour les derniers tickets des play offs. Le problème est que les Bouquetins terminent bien et même très bien cette saison régulière. Il ne leur faut plus grand chose pour confirmer définitivement la place de dauphin. Pour autant on sait que les ligériens apprécient les grands rendez-vous. L’affiche s’annonce donc alléchante.



Annecy 49% - 51% Morzine-Avoriaz

Même si Annecy est plutôt en ballotage favorable, ce club a encore à assurer définitivement sa place en play offs. Une victoire suffirait mais l’obtenir face à Morzine s’annonce tache ardue. Une seule fois seulement cette saison les Pingouins ont du plier l’échine et les Chevaliers n’ont retrouvé des performances dignes de leur standing que récemment.



Valence 62% - 38% Strasbourg II

La jeune réserve alsacienne qui n’a plus rien à espérer de cette première partie de saison mais elle se déplace chez des Lynx motivés. Ces derniers ont encore à assurer leur place définitive dans le top 4. En recevant le dernier, l’occasion est bien trop belle d’engranger 3 points indispensables pour atteindre leur objectif.



