Championnat de France D2

26 Septembre2020

1ère journée

Dès cette 1ère journée, qui pourtant ne voyait débuter que 16 équipes, et voici les premiers reports. On n’est hélas pas étonné et cela risque de se répéter souvent, surtout si les protocoles sécuritaires se renforcent. Il va donc falloir s’attendre à une saison fort perturbée et donc difficile à suivre, ne serait ce qu’au niveau de la mise à jour des classements. Nous essayerons d’avoir une présentation plus complète d’ici quelques temps de cette division et des 2 groupes qui la composent. En attendant présentation sommaire de cette première journée avec ces tendances.



Groupe A: Sur les 4 prévues une seule rencontre est maintenue.



Courbevoie 50% - Wasquehal/Lille 50%

Elle oppose les nordistes à des Franciliens dans le dur la saison dernière mais qui s’étaient joliment repris en poule de maintien où ils se dirigeaient vers un maintien tranquille. Maintenant à voir s’ils en ont tiré les leçons. Dans la perspective de la nouvelle patinoire (qui semble néanmoins pour un horizon à 6 ans), les Lions vont-ils se voir pousser de nouvelles ambitions? Pour l’instant ils sortent d’une saison où ils n’ont pu dépasser le 1er tour des play-offs et ce n’est pas franchement évident au vu de l’effectif si ce n’est que le club est bien celui de toute la métropole lilloise, ce qui lui donne une autre dimension. Pour autant pour ces 2 clubs nous sommes encore dans la découverte et si on peut penser les Lions un peu plus expérimenté, les Coqs ont eux l’avantage du terrain.



Groupe B: Les 4 rencontres prévues vont à priori avoir lieu.



Courchevel/Meribel/Pralognan 51% - Villard de Lans 49%

Plus riche en joueurs étrangers et jouant chez eux, on peut accorder un peu plus de crédit à l’entente alpine. Mais pour autant Villard n’est pas sans expérience et, comme son homologue, ils savent former de bons jeunes.



Poitiers 38% - Roanne 62%

L’affiche la plus déséquilibrée car le promu poitevin reçoit un club qui a pris en 2 saisons une autre dimension et postule maintenant à aller voir à l’étage au dessus. Le recrutement a d’ailleurs été fait en conséquence.



Vaujany 52% - Toulouse/Blagnac 48%

Certes l’effectif des Grizzlys est chaque année assez chamboulé mais les arrivées ne viennent pas de n’importe où. C’est l’émanation d’un des meilleurs centres de formation, Grenoble, et il faut bien cela pour compenser forcément un manque d’expérience. Les Bélougas tenteront de jouer sur la plus d’expérience apportée par leurs renforts étrangers. Pas sûr que cela soit suffisant.



Annecy 54% - Colmar 46%

Il est à espérer que les alsaciens ont tirés les leçons d’une saison 2019/20 sur courant alternatif. Pour autant il va leur être difficile de surprendre des savoyards. Si ces derniers avaient eux aussi connu des hauts et des bas, leur fin de saison, surtout en play-offs où ils furent des plus convaincants.