10 octobre2020, 2ème journée

Devra-t-on faire brûler un cierge pour que cette 2ème journée se déroule normalement ? C’est déjà hélas trop tard puisque l’on sait que la rencontre Lille-Wasquehal face aux Volants est remise à février 2021. Par conséquent toujours pas de journée complète dans la poule du nord mais l’on a néanmoins quelque chose de plus consistant que la semaine dernière et qui va nous permettre de juger un peu mieux les forces en présence.

Groupe A:



Angers II 48%- Amnéville 52%

Si la réserve angevine a fait une pause CdF le week-end dernier (évidement seule l’équipe une de la Magnus prendra part à cette compétition), les Dogs Rouges se sont fait sèchement cueillir par une équipe de D3, en l’occurrence Dijon. Allons-nous assister à une réaction des amnévillois? On peut penser qu’ils essayeront de faire respecter leur ancienneté dans cette division face à un promu. La réserve des Ducs est certes jeune mais elle tentera de prouver que la valeur n’attend pas le nombre des années.



Evry-Viry 56% - Courbevoie 44%

Les 2 équipes, mais particulièrement l’entente Evry-Viry, ont sérieusement dégraissé l’effectif “étranger” et cela peut contribuer à réduire assez sérieusement l’écart que l’on constatait la saison dernière entre les 2 formations. En ce début de saison où nous en sommes encore à découvrir les forces en présence, nous accordons nos faveurs pour les essonniens sur la base d’un peu plus d’expérience et un centre de formation réputé plus performant. Cela risque de faire la différence entre ces 2 effectifs rajeunis.



Reims 42% - 58% Meudon

Curieusement, bien que promu c’est l’effectif des Phénix qui s’annonce le plus stable. Beaucoup de mouvements donc du côté des Comètes mais ambitions intactes et certainement la ferme intention de confirmer cette fois en play-offs une saison régulière réussie. Autant dire que Reims accueille un des favoris de la poule et l’avantage du terrain risque de ne pas suffire.



Rouen II 49,50% - 50.50% Valenciennes

Les dirigeants des Diables Rouges semblent avoir apporté un peu plus d’expérience dans leur effectif afin de rester sur leur belle fin de saison régulière de l’an dernier. Cela leur permettrait d’accéder à un meilleur tirage au 1er tour des play-offs et peut être ainsi passer au moins un tour. Cela commence donc par un bon résultat sur la réserve des Dragons. Mais quelle sera la valeur de la nouvelle promotion issue de l’élite junior de l’école rouennaise? La saison dernière c’était plutôt un bon cru. A Valenciennes de se méfier.

Groupe B:



Toulouse-Blagnac 51% - 49% Annecy

Heureux club savoyard qui peut aligner une équipe complète 100% française alors que Toulouse, malgré l’apport de 5 étrangers, risque d’avoir un banc un peu court. Pour autant cela pourrait suffire à ces derniers pour s’imposer en leur terre, mais ça ne sera pas facile.



Roanne 52%- 48% Morzine-Avoriaz

Peut-être l’affiche de la soirée car les 2 équipes ont quelques ambitions cette saison et déjà sur cette rencontre il faudra marquer son territoire. Avantage (court) pour les Renards qui reçoivent et qui auront eu 2 matchs officiels pour se remettre dans le rythme de la compétition.



Colmar 44% - 56% Courchevel Méribel Pralognan

Les alsaciens se retrouvent encore en poule sud mais avec l’espoir de faire meilleure figure et surtout être plus régulier. L’équipe en effet après une période difficile avait su aligner de bons résultats en fin de saison régulière avant de flancher à nouveau. Ils repartent en faisant le choix d’un minimum de renfort étranger. Seront-ils démarrer la saison du bon pied ? Bien que semblant avoir constitué une équipe compétitive, l’entente savoyarde s’est fait surprendre sur son glaçon par Villard de Lans. Il est donc urgent de tout de suite se relancer. De l’expérience et un apport ‘’hors frontière’’ non négligeable nous encourage à leur donner un peu plus de crédit.



Valence 53% - 47%Vaujany

Les Lynx reçoivent une équipe ou seul 3, peut être 4, éléments ont un peu de bouteille, le reste étant des juniors. Oui mais quels juniors ! Issues de la belle école des Brûleurs de Loup et habitués à côtoyer les sommets du championnat junior élite, ils n’ont pas peur de se frotter à l’adversité. Alors oui l’expérience est en principe de côté des drômois mais il leur faudra rester vigilant.



Villard de Lans 60% - 40% Poitiers : Après une belle entrée en championnat et de surcroit à l’extérieur, les Ours voudront confirmer devant leurs supporters. Et l’occasion leur est donné face à un promu qui lui par contre à bien souffert pour son premier match de D2. On peut espérer que rapidement les poitevins se mettent dans le rythme mais cela me parait trop court pour que l’on assiste à un exploit des promus dès ce week-end.



