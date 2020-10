Championnat de France D2

3ème journée Samedi 17 octobre 2020



Beaucoup d’équipes ’’inédites’’ pour cette 3ème journée, surtout dans la poule du nord. Nous entendons par là des équipes qui vont jouer leur première rencontre de championnat, voir officielle puisqu’elles n’ont même pas fait un match de Coupe de France. Mais rien nous dit que cela ne soit pas partie remise pour cause de report comme c’est déjà officiellement annoncé pour les affiches :

Wasquehal-Lille VS Evry-Viry

Paris (FV) VS Meudon

Amnéville VS Rouen II

Courbevoie VS Angers II

Toulouse-Blagnac VS Valence

Nous nous lançons donc dans des tendances non assurées car il est assez difficile, et faute d’un classement fiable, d’avoir encore une idée bien précise des valeurs en présence. On commence cependant à avoir un peu plus de recul pour la poule sud. Pas surprenant en soi puisque c’est là où nous avons eu le moins de report.

Groupe A :



Valenciennes 52% - 48% Reims :

Si des 2 équipes seul les Phénix ont entamé le championnat, elles se sont néanmoins déjà rencontrées lors de la CdF. Et ce sont les rémois qui l’ont emporté chez eux au terme d’une 3ème période prolifique. Il est du coup fort probable que les valenciennois auront à coeur, devant leurs supporters, de prendre une revanche. Accordons leur nos faveurs mais ils auront intérêt à savoir jouer et défendre jusqu’au bout s’ils ne veulent pas connaître même mésaventure ; cela d’autant que Reims a su tenir la dragée haute aux Comêtes de Meudon la semaine dernière, équipe qui fait partie des cadors de la division. .

Groupe B :



Poitiers 49%- 51% Colmar :

On ne va pas se mentir, les 2 équipes ont commencé ce championnat dans la douleur et à priori aucune des 2 ne semblent pouvoir prétendre jouer les premiers roles. Néanmoins les Titans ont un peu plus d’expérience que les promus et s’ils n’ont joué qu’un seul match, à Annecy, ils ont su faire meilleure figure. De fait nous n’hésitons pas à leur accorder un peu plus de crédit.



Vaujany 48% - 52% Roanne :

La belle performance des Renards face à Villard en Coupe de France et le score fleuve infligé à Poitiers en championnat nous inciterait à les placer large favori face aux jeunes Grizzlys. Mais la belle performance de ces derniers à Valence et la terrible défaite des ligériens face à Morzine nous insiste à plus de retenue. Néanmoins, meme si nous resserrons nos cotes, nous persistons à donner un à priori plus favorable aux roannais



Morzine-Avoriaz 56% - 44% Villard de Lans :

Même si les Ours ont fort bien commencé le championnat avec 2 belles victoires dont une à l’extérieur chez les Bouquetins; ils se sont par contre lourdement inclinés en Coupe de France face à Roanne. Or les Pingouins qui ne font pas mystères de leurs ambitions, n’ont joué qu’une journée de championnat mais contre Roanne sur les bords de la Loire. Or ils se sont eux largement imposés. On peut donc présage d’une dure confrontation pour les villardiens. Si la rencontre s’annonce spectaculaire, ces derniers devront être à leur maximum pour avoir une chance d’en sortir vainqueurs.



Annecy 51% - 49% Courchevel Méribel Pralognan :

Un seul match chacun en championnat qui se solde par une victoire pour les Chevaliers et une défaite pour les Bouquetins. Mais cela ne suffit pas pour établir une hiérarchie bien établie et nous nous contentons, pour cette rencontre qui s’annonce équilibrée, de donner nos faveurs à l’équipe recevante.



DERNIERE MINUTE:

En perspective d’un calendrier des plus compliqués faute de 3ème journée meudon et Angers ne seront par pour autant au chomage. Ces derniers joueront la rencontre comptant pour la . . . 17ème journée! Par les temps qui courent, il vaut mieux prendre de l’avance.