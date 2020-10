Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 Les Pronos de la D2 - 4ème journée Sur fond de crise sanitaire, la 4ème journée du championnat de france de hockey sur glace de Division 2 a une bien triste mine et ne comporte qu'une seule rencontre pas encore reportée mais qui sait à voir. En attendant voici le pronostique de notre spécialiste. Média Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La rédaction / Patrick Poitrineau le 24/10/2020 à 08:00 Tweeter Championnat de France D2

4ème journée Samedi 24 octobre 2020

Championnat de D2 complètement amputé et qui se réduit à peau de chagrin. Il suffit de se reporter au communiqué de la FFHG (voir Flash info sur Hockey Hebdo ou site de la FFHG) pour comprendre que cela s’annonce très compliqué pour les prochaines semaines (mois!) et que tous les clubs qui sont en zone de couvre-feu se voient de facto suspendus de championnat, en attente de jours meilleurs pour une réintégration.

Cela concerne malheureusement beaucoup d’équipes dont celle de la capitale (et dorénavant toute la zone francilienne) mais aussi Toulouse-Blagnac pour citer qu’elle dans la poule Sud.

Nous en sommes à nous demander si nos tendances ont toujours un sens. Au delà d’une situation bien difficile à gérer c’est une sensation de tristesse en pensant à toute cette énergie dépensée dans les clubs pour rien et des dirigeants, des joueurs bien mal récompensés de leurs investissements.

Ce sont aussi des joueurs professionnels car il y en a dans cette D2 avec au moins les joueurs étrangers qui vont se retrouver probablement dans de grandes difficultés financières.



Nous continuons, en tout cas pour le moment à donner nos côtes en ne sachant pas si toutes les rencontres prévues auront enfin de compte bien lieu. Nous vous cachons pas que l’on craint le pire, surtout pour la poule A.



Groupe A:

C’est vite fait ici; tous les matchs sont reportés

Reports:

Evry-Viry / FV Paris

Meudon / Valenciennes

Rouen II / Courbevoie

Reims / Amneville

Angers II / Wasquehal



Groupe B:

Une seule rencontre à se mettre sous la dent!



Colmar 40% - 60% Morzine-Avoriaz :

Les alsaciens démarrent plutôt timidement leur saison avec 2 matchs pour une victoire étriquée à Poitiers. Alors même si les Pingouins ont eu un sérieux rappel à l’ordre face à Villard de Lans il va être difficile pour les Titans de s’imposer sur leur glace. De toute façon les savoyards se doivent de reporter ces matchs loin de leur base s’ils veulent prétendre jouer pour le moins le haut du tableau.





Reports:

Villard de Lans / Vaujany

Roanne / Toulouse-Blagnac

Poitiers / Courchevel Méribel Pralognan

Valence / Annecy



