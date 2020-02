Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 Les Pronos de la D2 - 8èmes & Maintien Nous voilà un virage crucial passé, la route n'est pas la même pour tout le monde et chaque rencontre a son importance suivant si l'on continue pour le titre et l'accession ou le maintien. Voyons se qu'en pense notre spécialiste. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 15/02/2020 à 15:00 Tweeter 1ère journée des play offs 2019-2020 & de la poule de maintien

Chaque équipe est maintenant devant son destin. Certes toutes n’ont pas les mêmes objectifs mais leur ambition, en vrais compétiteurs, sera de tout donner pour gagner. Puisqu’il faut un perdant, ne rien regretter avec la satisfaction d’avoir livré le meilleur de soi même.

Pourtant les regrets, il y en aura. Ils seront avant tout pour ceux qui n’auront su atteindre le but qu’ils s’étaient fixés en début de saison et qui va suivant les clubs du titre au maintien.

Il y aura aussi et surtout de grandes joies et des moments forts. Alors maintenant place à l’action avec bien sûr la curiosité de savoir ce que donneront ces premières confrontations entre les deux poules.

Play offs

Vaujany 35% - 65% Épinal

Il y a de beaux espoirs dans cette équipe des Grizzlys dont certains ambitionnent à juste raison une belle carrière de joueur. Ils ont dans cette confrontation avec Epinal largement favori, l’occasion de se confronter à des joueurs d’expérience, ce qui se fait de mieux en D2. Quoi de plus formateur.

Alors ... qui sait !



Amnéville 46% - Courchevel-Méribel-Pralognan 54%

Même s’ils ne sont pas favoris, les Red Dogs ont souvent su faire déjouer leurs adversaires dans le passé. Aux Bouquetins de se méfier.



Toulouse-Blagnac 49% - Français Volants 51%

Les parisiens ont prouvé lors de leurs derniers matchs qu’ils avaient les armes pour l’emporter en terre occitane s’ils ont bien tout leur monde. Mais les Bélougas marchent un peu à réaction et souvent au pied du mur ils ont su sortir la performance pour se relancer.



Wasquehal 44% - 56% Villard-de-Lans

Les Ours risquent d’être bien coriaces pour les Lions. Il va donc falloir jouer à son maximum face à cette équipe du Vercors qui a souvent été vu à son avantage à l’extérieur.



Annecy 45% – 55% Meudon

Au niveau constance, il n’y a pas photo entre des Comêtes qui sont montées régulièrement en puissance, notamment par leur jeu offensif, et des Chevaliers, après pourtant un début de saison similaire, ont eu à traverser un gros passage à vide. Les meudonnais auront certes l’opportunité de remettre si nécessaire les pendules à l’heure sur leur glaçon mais incontestablement ils ont les buteurs pour mettre à mal la défense savoyarde sur les bords du lac.



Évry/Viry 48% – 52%Valence

L’entente francilienne a un peu perdu de sa superbe lors de cette année alors que les drômois ont fait leur plus belle saison régulière depuis des lustres. De plus Ils peuvent se targuer d’avoir croqué du pingouin sur le glaçon du leader de la poule B. Pour autant ils devront faire face ici à une équipe de l’Essonne motivée qui sait ce qui peut en coûter d’être un peu trop sûr de soi.



Roanne 52% - 48% Rouen II

Sur le papier peut être la rencontre la plus indécise. Certes mieux classés au final de la saison régulière (4ème) les jeunes Dragons vont donc tester face au 5ème de l’autre groupe si la différence de niveau constaté par le passé entre les 2 poules est bien toujours d’actualité. L’avantage du retour à la maison risque de ne pas être de trop pour nos normands mais pas forcément suffisant.



Valenciennes 32% - 68% Morzine/Avoriaz

La rencontre qui s’annonce comme la plus déséquilibrée. Les Diables Rouges n’ont rien à perdre et vont certainement s’efforcer devant leur public à faire durer le suspense. Etre à 200% sera la condition sine qua non pour soutenir la comparaison et apprendre pour l’avenir. Au Pingouins aussi de respecter l’adversaire pour ne pas tomber dans la facilité, comme face à Valence il y a une semaine.

Poule de maintien



Strasbourg II 49% – 51% Courbevoie

Les deux derniers de chaque poule se rencontrent. Peut être l’espoir pour les jeunes alsaciens de décrocher leur première victoire. Seront-ils pour l’occasion plus nombreux sur le banc. Quoiqu’il en soit se sont les 2 équipes les plus menacés par la relégation et le perdant risque déjà de compromettre son avenir.



Colmar 58 % - 42% Châlons-en-Champagne

Des quatre équipes, incontestablement les Titans sont ceux qui ont le bilan le plus convainquant. Ils auront non seulement raté de peu leur qualification en play offs mais surtout auront eu une belle montée en puissance en deuxième partie de saison avec des victoires plus que probantes. A eux bien sûr de rester sur cette lancée. Pour les Gaulois se fut hélas plutôt l’inverse ; ils n’auront eu que Courbevoie à se mettre sous la dent pour s’offrir une victoire lors de la phase retour de la saison régulière…





Chaque équipe est maintenant devant son destin. Certes toutes n’ont pas les mêmes objectifs mais leur ambition, en vrais compétiteurs, sera de tout donner pour gagner. Puisqu’il faut un perdant, ne rien regretter avec la satisfaction d’avoir livré le meilleur de soi même.Pourtant les regrets, il y en aura. Ils seront avant tout pour ceux qui n’auront su atteindre le but qu’ils s’étaient fixés en début de saison et qui va suivant les clubs du titre au maintien.Il y aura aussi et surtout de grandes joies et des moments forts. Alors maintenant place à l’action avec bien sûr la curiosité de savoir ce que donneront ces premières confrontations entre les deux poules.Il y a de beaux espoirs dans cette équipe des Grizzlys dont certains ambitionnent à juste raison une belle carrière de joueur. Ils ont dans cette confrontation avec Epinal largement favori, l’occasion de se confronter à des joueurs d’expérience, ce qui se fait de mieux en D2. Quoi de plus formateur.Alors ... qui sait !Même s’ils ne sont pas favoris, les Red Dogs ont souvent su faire déjouer leurs adversaires dans le passé. Aux Bouquetins de se méfier.Les parisiens ont prouvé lors de leurs derniers matchs qu’ils avaient les armes pour l’emporter en terre occitane s’ils ont bien tout leur monde. Mais les Bélougas marchent un peu à réaction et souvent au pied du mur ils ont su sortir la performance pour se relancer.Les Ours risquent d’être bien coriaces pour les Lions. Il va donc falloir jouer à son maximum face à cette équipe du Vercors qui a souvent été vu à son avantage à l’extérieur.Au niveau constance, il n’y a pas photo entre des Comêtes qui sont montées régulièrement en puissance, notamment par leur jeu offensif, et des Chevaliers, après pourtant un début de saison similaire, ont eu à traverser un gros passage à vide. Les meudonnais auront certes l’opportunité de remettre si nécessaire les pendules à l’heure sur leur glaçon mais incontestablement ils ont les buteurs pour mettre à mal la défense savoyarde sur les bords du lac.L’entente francilienne a un peu perdu de sa superbe lors de cette année alors que les drômois ont fait leur plus belle saison régulière depuis des lustres. De plus Ils peuvent se targuer d’avoir croqué du pingouin sur le glaçon du leader de la poule B. Pour autant ils devront faire face ici à une équipe de l’Essonne motivée qui sait ce qui peut en coûter d’être un peu trop sûr de soi.Sur le papier peut être la rencontre la plus indécise. Certes mieux classés au final de la saison régulière (4) les jeunes Dragons vont donc tester face au 5de l’autre groupe si la différence de niveau constaté par le passé entre les 2 poules est bien toujours d’actualité. L’avantage du retour à la maison risque de ne pas être de trop pour nos normands mais pas forcément suffisant.La rencontre qui s’annonce comme la plus déséquilibrée. Les Diables Rouges n’ont rien à perdre et vont certainement s’efforcer devant leur public à faire durer le suspense. Etre à 200% sera la condition sine qua non pour soutenir la comparaison et apprendre pour l’avenir. Au Pingouins aussi de respecter l’adversaire pour ne pas tomber dans la facilité, comme face à Valence il y a une semaine.Les deux derniers de chaque poule se rencontrent. Peut être l’espoir pour les jeunes alsaciens de décrocher leur première victoire. Seront-ils pour l’occasion plus nombreux sur le banc. Quoiqu’il en soit se sont les 2 équipes les plus menacés par la relégation et le perdant risque déjà de compromettre son avenir.Des quatre équipes, incontestablement les Titans sont ceux qui ont le bilan le plus convainquant. Ils auront non seulement raté de peu leur qualification en play offs mais surtout auront eu une belle montée en puissance en deuxième partie de saison avec des victoires plus que probantes. A eux bien sûr de rester sur cette lancée. Pour les Gaulois se fut hélas plutôt l’inverse ; ils n’auront eu que Courbevoie à se mettre sous la dent pour s’offrir une victoire lors de la phase retour de la saison régulière… © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo