Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 Les Pronos de la D2 - 8èmes Retour & Maintien Nouveau tournant pour ceux qui disputent les Play offs. Quant à ceux qui jouent la poule de maintien petit à petit ils construisent leur avenir. Alors qu'en pense notre spécialiste ??? Voici ses pronostiques assez prisés. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 22/02/2020 à 13:00 Tweeter 8ème de finales match retour et d’appui & 2ème journée Poule de maintien



Epinal 78% - 22% Vaujany

Il faudrait une sacrée dose de désinvolture ou une succession de concours de circonstance pour voir les spinaliens s’incliner dans une patinoire de Poissompré en ébullition. On peut prêter à cette équipe de Vaujany l’intention de ne pas fermer le jeu et jouer crânement leur chance, meilleur moyen pour au moins beaucoup apprendre de cette confrontation.



Dimanche 23 si égalité de victoire

Epinal 80% - 20% Vaujany : Pour beaucoup belle improbable mais qu’on ne peut totalement écarter. On peut néanmoins penser qu’Epinal ne refera pas 2 fois de suite les mêmes erreurs.



Meudon 56% - 44% Annecy

Les Comêtes sont tombés de haut samedi dernier et cela faisait longtemps que l’offensive meudonnaise n’avait été autant contenue. La pression est sur eux car les changements opérés cette saison n’ont certainement pas été entrepris pour s’arrêter dès le premier tour. Indiscutablement les Chevaliers ont un bon coup à jouer mais peut-être faudra-t-il un match d’appui pour réussir le holdup du premier tour. Nous gardons cependant une cote favorable aux franciliens.



Dimanche 23 si égalité de victoire

Meudon 54% - 46% Annecy : Pourcentage assez difficile à déterminer car cela va qu’en même beaucoup dépendre de la physionomie du match de la veille, s’il est disputé ou en roue libre pour Meudon. A moins qu’un exploit d’Annecy ce samedi face que la question ne se pose plus. Néanmoins nous persistons à faire des Comêtes nos favoris.



Paris FV 56% - 44% Toulouse-Blagnac

Les parisiens ont certes les armes pour s’imposer chez eux. Malheureusement, et cela ne date pas de cette saison, ils ont parfois quelques difficultés à concrétiser sur leur glace. Les Bélougas seront-ils en profiter pour finaliser leur qualification ou les Français Volants seront –ils faire fi de leurs démons et confirmer à Bercy les si belles dispositions entrevues cette saison ?



Dimanche 23 si égalité de victoire :

Paris 58% - 42% Toulouse-Blagnac : Si donc les parisiens s’imposent ce samedi alors il y a fort à penser qu’ils se seront bien remis en confiance. Nous leur accorderons du coup encore nos suffrages avec même un petit bonus dans la cote. 2% c’est peu en plus mais Toulouse a lui aussi la capacité de se surpasser et ses chances sont donc loin d’être nul.



Rouen II 53% - 47% Roanne

Nous devrions avoir un match engagé entre la fougue de la jeunesse d’un côté et l’expérience du combat, au sens noble du terme, de l’autre. Les Renards ont une certaine capacité à se transcender dans les moments forts. Pourtant et au vu de la résistance des jeunes Dragon à Roanne, nous pensons qu’ils devraient contraindre leurs adversaires à un match d’appui.



Dimanche 23 si égalité de victoire :

Rouen II 52% - 48% Roanne : Nous gardons un à priori favorable aux normands malgré un léger resserrage des cotes. A Roanne de nous faire mentir encore cette année.



Villard de Lans 60% - 40% Wasquehal

Nous étions tentés de mettre une cote plus élevée en faveur des Ours mais ces derniers n’ont curieusement pas toujours été à leur avantage sur leur glaçon. Mais les Lions devront vraiment tout donner pour avoir une chance de créer l’exploit.



Dimanche 23 si égalité de victoire :

Villard de Lans 65% - 35% Wasquehal : On peut penser qu’après la déconvenue d’une défaite devant leurs partisans, les Ours sauront distribuer les coups de pattes nécessaires pour écarter les Lions et gagner leur billet pour les quarts.



Morzine-Avoriaz 80% - 20% Valenciennes

Il n’y a pas eu vraiment photo au match Aller en terre nordiste. Il en sera probablement de même en terre alpine. L’accident industriel peut certes arriver mais nous semble être plus proche du miracle que de l’exploit.



Dimanche 23 si égalité de victoire :

Morzine- Avoriaz 85% - 15% Valenciennes : Une fois ce tremblement de terre passé, si vraiment il a eu lieu, les Pingouins devraient se déchaîner pour laver l’affront.



Valence 53 % - 47% Evry-Viry

Cote assez serrée car la pression va être forte sur les épaules des Lynx face à une entente francilienne qui n’a rien à perdre et qui est capable d’élever son niveau de jeu. Mais nous gardons notre préférence pour les drômois qui eux aussi sont capables de faire bien mieux. Ils n’auront d’ailleurs pas le choix s’ils veulent continuer l’aventure, au moins jusqu’à dimanche.



Dimanche 23 si égalité de victoire :

Valence 52 % - 48% Evry-Viry: si nous gardons l’option Valence, nous resserrons les cotes ; les visiteurs n’ayant plus la fatigue du voyage dans les jambes.



Courchevel-Méribel-Pralognan 65% - 35% Amnéville

Les Red Dogs n’ont plus autant que les saisons précédentes cette disposition à surprendre à l’extérieur et les Bouquetins ont vraiment dominé à l’Aller. On peut donc raisonnablement penser que l’aventure s’arrêtera là cette saison pour les mosellans.



Dimanche 23 si égalité de victoire :

Courchevel-Méribel-Pralognan 70% - 30% Amnéville : Parce qu’on ne peut écarter définitivement cette option, nous affichons une cote en maintenant plus que jamais les savoyards favoris.

Poule de maintien Le mini championnat que constitue cette poule de maintien suit son cours et pour les deux clubs alsaciens il va falloir sortir le grand jeu, sous peine d’être irrémédiablement sorti de l’enjeu.



Courbevoie 50% - 50% Colmar

Match indécis pour 2 équipes qui ne se sont jamais rencontrées. Bien que les Coqs aient l'avantage du terrain, nous attendons une réaction des Titans à la mesure des espérances qu'ils avaient laissé entrevoir lors de certaines rencontres en saison régulière. Il faut bien l'avouer, en ratant la réception de Châlons samedi dernier sur leur glace les colmariens se sont un peu mis dans le pétrin. Il leur faut donc rectifier le tir dès maintenant à l'extérieur face à une équipe francilienne qui est revenue de Strasbourg plein de confiance et donc ne va certainement pas donner le match.



Châlons-en-Champagne 62% - 38% Strasbourg II

Sommes-nous trop généreux avec l'équipe nordiste ou avons-nous une envie de laisser une chance à la relève de l'Etoile Noire de croire encore en la victoire? Toujours est-il que les Gaulois sont quand même bien sans contexte les favoris de cette rencontre. De plus la victoire obtenue un peu dans la douleur samedi dernier donne aux châlonnais un atout confiance non négligeable, surtout à la maison. A eux à faire en sorte que cela ne verse pas justement dans l'excès de confiance.



[image=1 Week-end chargé avec tous les matchs Retour et éventuellement une belle. Certes un certain nombre d’équipes devrait en échapper. La pression sera déjà forte sur les clubs qui pensaient être en capacité de s’imposer dès la première rencontre et qui se sont fait quelque peu piéger. Pour d’autres il faudra confirmer les belles dispositions entrevues et puis pour certains savoir sortir avec les honneurs.Il faudrait une sacrée dose de désinvolture ou une succession de concours de circonstance pour voir les spinaliens s’incliner dans une patinoire de Poissompré en ébullition. On peut prêter à cette équipe de Vaujany l’intention de ne pas fermer le jeu et jouer crânement leur chance, meilleur moyen pour au moins beaucoup apprendre de cette confrontation.Dimanche 23 si égalité de victoirePour beaucoup belle improbable mais qu’on ne peut totalement écarter. On peut néanmoins penser qu’Epinal ne refera pas 2 fois de suite les mêmes erreurs.Les Comêtes sont tombés de haut samedi dernier et cela faisait longtemps que l’offensive meudonnaise n’avait été autant contenue. La pression est sur eux car les changements opérés cette saison n’ont certainement pas été entrepris pour s’arrêter dès le premier tour. Indiscutablement les Chevaliers ont un bon coup à jouer mais peut-être faudra-t-il un match d’appui pour réussir le holdup du premier tour. Nous gardons cependant une cote favorable aux franciliens.Dimanche 23 si égalité de victoirePourcentage assez difficile à déterminer car cela va qu’en même beaucoup dépendre de la physionomie du match de la veille, s’il est disputé ou en roue libre pour Meudon. A moins qu’un exploit d’Annecy ce samedi face que la question ne se pose plus. Néanmoins nous persistons à faire des Comêtes nos favoris.Les parisiens ont certes les armes pour s’imposer chez eux. Malheureusement, et cela ne date pas de cette saison, ils ont parfois quelques difficultés à concrétiser sur leur glace. Les Bélougas seront-ils en profiter pour finaliser leur qualification ou les Français Volants seront –ils faire fi de leurs démons et confirmer à Bercy les si belles dispositions entrevues cette saison ?Dimanche 23 si égalité de victoire :Si donc les parisiens s’imposent ce samedi alors il y a fort à penser qu’ils se seront bien remis en confiance. Nous leur accorderons du coup encore nos suffrages avec même un petit bonus dans la cote. 2% c’est peu en plus mais Toulouse a lui aussi la capacité de se surpasser et ses chances sont donc loin d’être nul.Nous devrions avoir un match engagé entre la fougue de la jeunesse d’un côté et l’expérience du combat, au sens noble du terme, de l’autre. Les Renards ont une certaine capacité à se transcender dans les moments forts. Pourtant et au vu de la résistance des jeunes Dragon à Roanne, nous pensons qu’ils devraient contraindre leurs adversaires à un match d’appui.Dimanche 23 si égalité de victoire :Nous gardons un à priori favorable aux normands malgré un léger resserrage des cotes. A Roanne de nous faire mentir encore cette année.Nous étions tentés de mettre une cote plus élevée en faveur des Ours mais ces derniers n’ont curieusement pas toujours été à leur avantage sur leur glaçon. Mais les Lions devront vraiment tout donner pour avoir une chance de créer l’exploit.Dimanche 23 si égalité de victoire :On peut penser qu’après la déconvenue d’une défaite devant leurs partisans, les Ours sauront distribuer les coups de pattes nécessaires pour écarter les Lions et gagner leur billet pour les quarts.Il n’y a pas eu vraiment photo au match Aller en terre nordiste. Il en sera probablement de même en terre alpine. L’accident industriel peut certes arriver mais nous semble être plus proche du miracle que de l’exploit.Dimanche 23 si égalité de victoire :Une fois ce tremblement de terre passé, si vraiment il a eu lieu, les Pingouins devraient se déchaîner pour laver l’affront.Cote assez serrée car la pression va être forte sur les épaules des Lynx face à une entente francilienne qui n’a rien à perdre et qui est capable d’élever son niveau de jeu. Mais nous gardons notre préférence pour les drômois qui eux aussi sont capables de faire bien mieux. Ils n’auront d’ailleurs pas le choix s’ils veulent continuer l’aventure, au moins jusqu’à dimanche.Dimanche 23 si égalité de victoire :si nous gardons l’option Valence, nous resserrons les cotes ; les visiteurs n’ayant plus la fatigue du voyage dans les jambes.Les Red Dogs n’ont plus autant que les saisons précédentes cette disposition à surprendre à l’extérieur et les Bouquetins ont vraiment dominé à l’Aller. On peut donc raisonnablement penser que l’aventure s’arrêtera là cette saison pour les mosellans.Dimanche 23 si égalité de victoire :Parce qu’on ne peut écarter définitivement cette option, nous affichons une cote en maintenant plus que jamais les savoyards favoris.Le mini championnat que constitue cette poule de maintien suit son cours et pour les deux clubs alsaciens il va falloir sortir le grand jeu, sous peine d’être irrémédiablement sorti de l’enjeu.Match indécis pour 2 équipes qui ne se sont jamais rencontrées. Bien que les Coqs aient l'avantage du terrain, nous attendons une réaction des Titans à la mesure des espérances qu'ils avaient laissé entrevoir lors de certaines rencontres en saison régulière. Il faut bien l'avouer, en ratant la réception de Châlons samedi dernier sur leur glace les colmariens se sont un peu mis dans le pétrin. Il leur faut donc rectifier le tir dès maintenant à l'extérieur face à une équipe francilienne qui est revenue de Strasbourg plein de confiance et donc ne va certainement pas donner le match.Sommes-nous trop généreux avec l'équipe nordiste ou avons-nous une envie de laisser une chance à la relève de l'Etoile Noire de croire encore en la victoire? Toujours est-il que les Gaulois sont quand même bien sans contexte les favoris de cette rencontre. De plus la victoire obtenue un peu dans la douleur samedi dernier donne aux châlonnais un atout confiance non négligeable, surtout à la maison. A eux à faire en sorte que cela ne verse pas justement dans l'excès de confiance.[image=1 © 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo