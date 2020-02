Tendance pour la 18ème journée de D2 - 8 Février

Nous abordons la dernière journée de la saison régulière et quasiment toutes les cartes ont été distribuées. Ainsi on connait le leader de chaque groupe et sa lanterne rouge, on connait le second de la poule A et si ce n’est pas encore tout à fait le cas en poule B la balance est largement en faveur de l’entente des 3 stations qui précède ses poursuivants de 2 points qui reçoit une équipe toulousaine qui peine quelque peu loin de ses bases.

Mis à par cela, on connait également les 4 équipes de tête de chaque groupe qui auront l’avantage lors de ce premier tour de disputer la revanche et l’éventuelle belle sur leur glace.

Il reste néanmoins encore une incertitude, une affiche vers laquelle toute l’attention les aficionados de la D2 sera tournée.

En effet les circonstances et hasards du calendrier font se rencontrer en une confrontation direct les 2 équipes, Vaujany et Colmar, qui se disputent la dernière place vacante pour les play offs. Ce sont les alsaciens qui auront le bénéfice de la réception; pour autant cela sera-t-il suffisant pour obtenir le sésame ?



POULE A

Amnéville 50% - 50% Evry-Viry

Les Dogs ont peut être l’opportunité d’intégrer le top 5 au dépend de leurs hôtes. Non seulement une victoire leur permettrait de revenir au niveau des franciliens mais celle emportée à l’aller (lors de la 2ème journée) les ferait basculer devant au goal average particulier. Ce gain d’une place ne leur donne l’avantage que d’avoir en théorie un adversaire moins fort. Cette rencontre s’annonce donc très indécise et nous incite à la prudence dans notre pronostique.



Epinal 70% - 30% Wasquehal

Pas de prudence à avoir ici, les spinaliens sont trop dominateurs dans cette poule, Déjà concentrés dans leur objectif, il faudrait un incroyable concours de circonstance pour concéder chez eux la défaite. Aux Lions de se mettre aussi en mode play offs et préparer ainsi au mieux le match du 1er tour.



Meudon 58% - 42% Paris VF

Peut être le dernier derby parisien de la saison. Certes les deux clubs se suivent au classement mais l’écart de points est trop significatif pour ne pas placer les Comêtes en favories logiques, surtout sur leur glace. Pour autant un derby reste un derby alors pourquoi pas l’exploit pour les F.V.



Valenciennes 57% - 43% Courbevoie

Ces deux équipes n’ont plus rien à gagner alors ce match sera une préparation pour la suite de la saison : un premier tour de play offs qui s’annonce forcément ardu pour les Diables promis aux Pingouins et une poule de maintien qui s’annonce difficile pour les Coqs.



Rouen II 60% - 40% Châlons en Champagne

Les jeunes Dragons ont la possibilité de brûler la politesse aux Français Volants en leur soufflant la 3ème place. Comment dès lors ne pas leur promettre une victoire face à des Gaulois condamnés à sauver leur peau en poule de maintien.



POULE B

Colmar 50.5% - 49.5% Vaujany

L’affiche de la dernière journée. Certes elle ne concerne pas les deux meilleures équipes de D2 mais elle est tout simplement déterminante pour désigner celui qui accompagnera les quinze autres qualifiés pour les play offs. Les Titans et les Grizzlys sont assez proches mais nous accorderons un très léger à priori aux alsaciens qui auront l’avantage d’avoir l’appui de leurs supporters. Malheur donc au vaincu qui lui devra aller sauver sa peau en poule de maintien, même s’il devrait en être le favori logique.



Strasbourg II 43% - 57% Roanne

Si le top 4 leur est désormais inaccessible les Renards doivent néanmoins essayer de s’imposer pour préserver leur 5ème place et bénéficier d’un adversaire plus à leur portée, même s’ils ont prouvé la saison dernière qu’ils savaient s’accommoder d’un médiocre classement. Les alsaciens n’ont eux rien d’autre à gagner qu’une bonne préparation aux joutes futures pour le maintien.



Courchevel-Méribel-Pralognan 60% - 40% Toulouse-Blagnac

La 2ème place des Bouquetins n’est pas encore assurée. Il faut donc qu’ils profitent de la venue des Bélougas pour se mettre définitivement hors d’atteinte de Villard et de Valence. Toulouse aura à priori bien du mal à contredire nos tendances mais qui sait.



Morzine-Avoriaz 56% - 44% Valence

Les Pingouins sont naturellement favoris mais la rencontre pourrait être belle et finalement assez disputée. Si les Lynx veulent avoir quelques ambitions lors des play offs, il va falloir qu’ils sachent se surpasser à l’extérieur.



Villard de Lans 52% - 48% Annecy

Belle affiche là aussi mais l’enjeu se limitera surtout à la conservation de sa 3ème place pour les Ours, voir éventuellement chiper la 2ème aux Bouquetins à la faveur d’un exploit des toulousains. Un adversaire bien difficile (Meudon) est promis aux Chevaliers. Il faut donc profiter de cette rencontre pour peaufiner les derniers réglages, eux qui ont connu une saison bien irrégulière.