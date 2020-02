Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Division 2 Les Pronos de la D2 - Journée de rattrapage Les pronostiques de la journée de rattrapage du championnat de France de hockey sur glace de Division 2. Media Sports Loisirs - Hockey Hebdo, Hockey Hebdo La Rédaction / Patrick Poitrineau le 01/02/2020 à 07:00 Tweeter Tendances pour les matchs de mise à jour du calendrier de D2

01 février 2020 (report journée 7 & 11)

POULE A (J.11)



Epinal 64% - 36% Valenciennes

Pour Valenciennes l’essentiel est assuré et cette rencontre est l’occasion de travailler quelques fondamentaux dont la défense en vue des play offs car à n’en pas douter l’adversaire qui leur sera présenter lors du 1er tour sera d’un calibre proche des vosgiens. Pour ces derniers il ne faudra pas faire preuve de suffisance, cela ferait désordre devant leurs partisans de concéder une défaite surprise. Autant se mettre tout de suite en mode play offs…



POULE B (J.7)



Vaujany 44% - 56% Morzine-Avoriaz

Parce que Vaujany a plus à gagner que Morzine nous pensons que le match peut être plus serré que prévu. Malgré tout il est difficile de ne pas mettre les Pingouins comme favoris logiques. Peut-être les Grizzlys pourraient grappiller un point s’ils arrivent à pousser leurs adversaires en prolongation. Après tout Colmar y était bien parvenu à Morzine. Mais il est plus que probable que la décision finale pour la 8ème et dernière place qualificative pour les play offs se jouera bien samedi prochain à Colmar.

Pour Valenciennes l’essentiel est assuré et cette rencontre est l’occasion de travailler quelques fondamentaux dont la défense en vue des play offs car à n’en pas douter l’adversaire qui leur sera présenter lors du 1er tour sera d’un calibre proche des vosgiens. Pour ces derniers il ne faudra pas faire preuve de suffisance, cela ferait désordre devant leurs partisans de concéder une défaite surprise. Autant se mettre tout de suite en mode play offs…Vaujany 44% - 56% Morzine-AvoriazParce que Vaujany a plus à gagner que Morzine nous pensons que le match peut être plus serré que prévu. Malgré tout il est difficile de ne pas mettre les Pingouins comme favoris logiques. Peut-être les Grizzlys pourraient grappiller un point s’ils arrivent à pousser leurs adversaires en prolongation. Après tout Colmar y était bien parvenu à Morzine. Mais il est plus que probable que la décision finale pour la 8ème et dernière place qualificative pour les play offs se jouera bien samedi prochain à Colmar.





© 2020 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur Tweets by HockeyHebdo