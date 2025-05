Ceux qui n’ont pas fait long feu

Ni Washington ni Vegas n’ont fait plus d’une victoire, tous les deux battus en 5.

Carolina Hurricanes / Washington Capitals

The three best friends that anyone could have pic.twitter.com/ZaxCNWY4l9 — Carolina Hurricanes (@Canes) May 16, 2025

Match 1 : Les Hurricanes ont largement dominé les tirs au but (33-14). Malgré la pression de Carolina, le gardien des Capitals, Logan Thompson, a réalisé une performance exceptionnelle avec 31 arrêts ! Washington a réussi à prendre l'avantage 1-0 grâce à Aliaksei Protas. Logan Stankoven a égalisé pour Carolina en troisième période mais c’est Jaccob Slavin qui a donné la victoire aux Hurricanes en prolongation, avec un tir qui a trouvé le fond du filet à travers le trafic.

Match 2 : La réponse des Capitals : Contrairement au match 1 où les Hurricanes avaient dominé les tirs, les Capitals ont montré une meilleure intensité et ont été plus agressifs, notamment en deuxième période. Thompson a de nouveau été solide devant le filet de Washington, réalisant 27 arrêts, dont 16 dans la seule troisième période, pour contenir les offensives des Hurricanes. Shayne Gostisbehere a inscrit le seul but des Hurricanes en avantage numérique.

Match 3 : Frederik Andersen a été la star du match, réalisant 21 arrêts pour enregistrer un blanchissage. Il a été impérial devant son filet. Andrei Svechnikov a ouvert le score pour la Caroline en deuxième période, sur une échappée. Jack Roslovic a doublé l'avance des Hurricanes en power-play. Eric Robinson et Jackson Blake on terminé le travail.

Match 4 : La Caroline est partie en force dès le premier vingt : Shayne Gostisbehere y a ouvert le score. Puis ce fut aux tours de Seth Jarvis, Taylor Hall, Sean Walker et Andrei

Match 5 :Les Carolina Hurricanes ont mis fin à leur série de quarts de finale en éliminant les Washington Capitals, s'imposant sur un score de 3-1. Jordan Staal a ouvert le score pour la Caroline. Les Capitals ont riposté grâce à Anthony Beauvillier, mais c'est Andrei Svechnikov qui a marqué le but gagnant crucial en fin de troisième période, tandis que Seth Jarvis a scellé la victoire dans un filet désert. Le gardien des Hurricanes, Frederik Andersen, a de nouveau été solide avec 18 arrêts.



Vegas contre Edmonton : L’or ne rouille pas et pourtant….

Les Edmonton Oilers on éliminé les Vegas Golden Knights, en cinq matchs (4-1) La série a débuté par deux victoires des Oilers à Las Vegas, et ce sur les terres mêmes des chevaliers ! Le match 1 a été gagné 4-2 et Edmonton a dominé les tirs 28-17. Le match 2 s’est terminé 5-4 en prolongation, un match plus serré donc, en termes de résultats mais cela se compte aussi sur les tirs encore une fois : Edmonton 37 - Vegas 32. Vexés, sans doute, d’avoir été ainsi humiliés devant leurs propres fans, les Golden Knights ont riposté au match 3 et l’ont gagné 4 à 3. Malheureusement pour eux, c’était là leur chant du cygne. Edmonton, finalement également frustré de se faire battre à domicile après avoir brillé en terrain ennemi, a gagné 3-0 avec un blanchissage de Stuart Skinner. Et puis... Comble de la série, match ultime, cristalliseur des tensions peut-être pas mais match bizarre, ça oui. La série s'est conclue de manière étrange à Vegas de nouveau avec une victoire arrachée en prolongation 1-0 en prolongation. Même si Kasperi Kapanen a marqué le but gagnant après un match où le gardien des Golden Knights, Adin Hill, a réalisé une performance exceptionnelle avec 32 arrêts, c’est une fin un peu monotone pour cet affrontement. Ce dernier se finit sur un match joli mais plat où chacun des tiers n’avait à se mettre sous la dent que deux petites minutes de pénalité.



Ceux qui ont tenu tête :

Les Jets, pourtant si bien partis qu’on les croyait partis à la conquête du monde.

Les Dallas Stars ont éliminé les Winnipeg Jets en six matchs. Les Stars ont d'abord pris l'avantage au premier match (3-2). Les Jets ont ensuite dominé et même blanchi ! le Match 2 (4-0) avant que Dallas ne reprenne la main au Match 3 (5-2). Le Match 4 (3-1) a vu les Stars consolider leur position, mais Winnipeg a répondu de manière presque ironique en tapant fort au cinquième match avec re - 4-0. La série s'est finalement décidée au Match 6 (2-1 en prolongation) à Dallas, où les Stars ont arraché la victoire, mettant tristement fin à la saison des Jets.

Pourtant, les aviateurs canadiens avaient si bien commencé… Sous la houlette de leur nouvel entraîneur-chef Scott Arniel (nommé en mai 2024), et dès le mois d'octobre, les Jets ont affiché une fiche impressionnante de 9 victoires pour 1 seule défaite. En novembre, ils enchainaient plus d’une dizaine de victoires… mais les voilà partis. Pour une autre saison seulement.

Ceux qui voulaient échapper à leur sort et qui se sont battus jusqu'au bout

Les Toronto Maple Leafs ont de nouveau vu leur parcours en playoffs s'arrêter au deuxième tour cette saison – la malédiction ne s’éteindra donc jamais.

Ils se sont inclinés en sept matchs face aux champions en titre. Après avoir pourtant pris un excellent départ en remportant les deux premiers matchs à domicile (Match 1 : 5-4, Match 2 : 4-3), les Maple Leafs ont ensuite vu les Panthers renverser la vapeur en remportant les trois matchs suivants, dont deux en prolongation ou à l'extérieur (Match 3 : 5-4 OT, Match 4 : 2-0, Match 5 : 6-1). Bien que Toronto ait réussi à arracher le match 6 (2-0) pour forcer un septième, le dénouement a été brutal. En fait, les scores des quatre derniers matchs était vraiment bizarres également. Le schéma 2-0 puis 6-1 s’est répété deux fois, soit pour les quatre derniers matchs. Le match 5, le 15 mai, perdu 1-6 contre les Panthers a donc été comme une prémonition de l’affreuse défaite des Leafs sur le même score le 19. Eliminés. Comme tous les ans. Depuis 57 ans.

Autre nouvelles :

Les Canucks de Vancouvers ont embauché l’ancien défenseur Adam Foote comme leur nouvel entraineur en chef en remplacement de Rick Tocchet

Les Philadelphia Flyers ont repris le susnommé Rick Tocchet, qui a d’ailleurs joué pour cette équipe, en tant qu’entraineur chef pour faire suite à Tortorella

Les Ducks d’Anaheim ont embauché le trois fois champions de la coupe Stanley Joel Quenneville comme Head Coach.

Le Club de Hockey de l’Utah, qui jouait sous ce nom cette saison, première après la délocalisation des ex-Arizona Coyotes se nomme désormais officiellement les Mammouths de l’Utah