Hockey sur glace - Hockey Mineur Les U13 BDL dans l'histoire! Les U13 grenoblois ont participé au Tournoi Pee-Wee 2024 au Québec et n'ont pas fait de la figuration. Media Sports Loisirs, Hockey Hebdo Nicolas Scordialo le 19/02/2024 à 17:21 Tweeter

En 64 ans, aucun club français n'a remporter de tournoi Pee-Wee, c'est chose faite depuis ce dimanche 18 février 2024. Après 15 jours de compétitions entre 120 équipes représentant 18 nations, les mini-BDL se sont imposés 3-1 en finale face à Lac-Saint-Jean Nords Rapide (équipe québécoise).

