Les Wildcats s'offrent les Yétis ! Les Yétis du Mont-Blanc disputaient ce vendredi dès 21 heures, leur première rencontre de préparation. Les joueurs de Saint-Gervais / Megève accueillaient en effet le Challenge Grosset-Janin, tournoi de préparation réunissant 4 équipes sur 3 jours de compétition. Tout le week-end, les Renards de Roanne (D2), les Éléphants de Chambéry (D1), et les Wildcats d'Épinal (D1) premiers adversaires des haut-savoyards à Saint-Gervais allaient s'affronter dans les 2 patinoires hôtes du HC Mont-Blanc. Patinoire de Saint-Gervais, Hockey Hebdo Alexandre JUILLET le 10/09/2022 à 09:33 Epinal breake d'entrée



Après 52 secondes de jeu seulement et sur leur première situation, les spinaliens débloquent le compteur. Nemcek se retrouve seul face à Goy et le fusille à bout portant dans un début de rencontre où le public était attendu à l’heure à son siège, 0-1. Alexandre JUILLET Cette entame offre du rythme et des occasions de part et d’autre. Sarlin répondait à l’ouverture du score par une échappée côté gauche qui passait trop à droite. Les cats’ imposent une forte pression à leurs adversaires sur des attaques rapides et mettent la défensive montblanaise sous pression. Sarlin est chassé et les verts et blancs sont en supériorité. Goy repoussait plusieurs fois l’échéance sur sa ligne, se montrant déterminant à quatre reprises dans le premier quart d’heures. Les situations sont vosgiennes en fin de période et les hommes de Plch trouvent la faille sur un tir de Nechala en jeu de puissance, 0-2. Ce but permet aux visiteurs de regagner les vestiaires avec un break d’avance après vingt minutes.



Les vosgiens s’échappent



Les pénalités s’abattent sur la troupe de Peronnard en début de tiers médian. Epinal est à 5 contre 3 quelques minutes seulement après le face-off inaugural de cet acte II, suite à des fautes de Chatellard et Bicha, et profite d’ailleurs de l’occasion pour prendre le large au score par Rudzan, 0-3 [5-3]. Les spinaliens sont à leur tour rappelés par la patrouille. Mont-Blanc resurgit alors. Bicha s’échappe, servi par Lazzaroni. Le tchèque se heurte à Bonvalot, mais poursuit son action et décale Bruno Zabis qui d’un tir précis, trouvait la partie droite du filet, 1-3. Le match se débride encore davantage. Les Wildcats répondent du tac-o-tac, 1-4. Alexandre JUILLET La partie s’emballe et les Yétis obtiennent un tir de pénalité signifié en faveur de Mathis Chatellard. Le #17 manque l’occasion de rapprocher les siens à la mi-match. Malgré le score, plusieurs bonnes prestations étaient à noter au sein du collectif montagnard. Le trio Zabis-Bicha-Sarlin, le plus remuant sur le front de l’attaque alpine, se voyait pourtant contrarié par des spinaliens plus en avance dans leur préparation physique et technique. Le letton s’en agace et écope de 2’ de pénalité en fin de période. Le score est de 4 buts à 1 à la pause.



Mont-Blanc s’incline



Le troisième acte démarre avec de meilleures intentions pour les joueurs haut-savoyards. Rapidement propulsés en jeu de puissance, les hôtes réduisent l’écart. Servi par Sarlin depuis l’arrondi, Zabis trouvait un trou de souris en tour de cage et rapprochait les siens, 2-4. Alexandre JUILLET Goy maintenait encore les siens sur une belle mitaine succédant à un tir de Rusina dans une rencontre où le portier avait déjà dû s’employer à de nombreuses reprises. Il ne pourra en revanche rien sur l’occasion suivante, que venait conclure Nemcek pour son deuxième but de la soirée, 2-5. Cet avantage, la troupe de des Vosges va s’y accrocher longuement. Mont-Blanc tente bien de réagir à l’entame du dernier dix de l’opposition, mais les verts et blancs sont solides à la défensive et maintiennent l’écart en contrôlant leur fin de rencontre.



Défaite des Yétis du Mont-Blanc 5 buts à 2. Pris par une formation spinalienne plus en jambes, les hommes de Peronnard, privés de plusieurs joueurs cadres, ne seront pas parvenus à résister à des vosgiens déjà bien en place et comptant sur des renforts de qualité. Pourtant, les Yétis, pour leur première rencontre préparatoire au nouvel exercice ont montré quelques excellentes phases. Epinal emporte la première victoire de son week-end et affrontera Chambéry ce samedi. Les Yétis défieront de leur côté Roanne à Megève. Alexandre JUILLET

