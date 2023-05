Hockey sur glace - Roller Hockey Les Yetis filent en 1/2 finale Pour ce 2eme match de 1/4, Grenoble reçoit Ris Orangis, non pas à domicile mais à Frisson Roche à Villard Bonnot. Vainqueur du 1er match, les Yetis peuvent se qualifier en demi finale dès ce soir. Villard-Bonnot, Hockey Hebdo Delphine Verdonnet le 18/05/2023 à 10:26 Tweeter Grenoble domine ce match de bout en bout, le gardien de Ris Orangis est lui à bout à la fin de la 1ere période et 4 buts encaissés. Cependant la 2eme période ne sera pas de tout repos pour lui !

Les phenix n'arrivent pas à installer leur jeu. Ils arrivent à débloquer leur compteur à la 24' minute.

Ils arrivent à pousser le puck au fond des filets grenoblois, à noter une petite perte de vitesse des grenoblois en fin de rencontre.



Les Yetis s'offrent une belle victoire 9 à 3 et finale en demi finale.



photo: Delphine Verdonnet





