Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Anglet vs Rouen 5 - 2 (3-2 1-0 1-0) Le 17/10/2025 Anglet (Patinoire de la Barre) [ Anglet ] [ Rouen ] Anglet dompte le Dragon : une victoire majuscule sur Rouen ! Surprise de taille à la patinoire de la Barre ! Dans une rencontre où peu les voyaient gagnants, les Angloys ont infligé une véritable leçon d’efficacité aux Dragons de Rouen (5-2). Face à un gardien Caron en état de grâce, les Basques ont tenu bon et frappé fort, infligeant à Rouen l’un de ses revers les plus inattendus de la saison. Anglet (Patinoire de la Barre), Hockey Hebdo GB le 19/10/2025 à 11:00 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1424 spectateurs Arbitres : MM. Debuche et Furet assistés Maudet et Thiebault Buts :

Anglet : ; 02.57 Rudolfs Polcs (ass Arnaud Faure et Julien Munoz) ; 17.02 Alexei Polodyan (ass Hugo Baron et Baptiste Manciot) ; 19.16 Nikita Jevpalovs (ass Fabien Kazarine et Thomas Suire) ; 22.09 Anton Vasilyev (ass Hugo Baron et Alexander Khovanov) ; 54.37 Samuel Duerr (ass Alexander Khovanov et Julien Munoz)

Rouen : 02.38 Tommy Perret (ass Florian Chakiachvili et James Phelan) ; 10.24 Michael Regush (ass Simon Lafrance et Anthony Rech) Pénalités 8 minutes contre Anglet 4 minutes contre Rouen La glace (Hormadi) éteint le feu du Dragon



Dans une ambiance survoltée devant 1 424 spectateurs, l’Hormadi d’Anglet a signé l’exploit de cette 10e journée de Synerglace Ligue Magnus en dominant le Rouen Hockey Élite 76 (5-2).

Rouen avait pourtant démarré pied au plancher, ouvrant la marque rapidement grâce à Perret. Mais Anglet a su répondre avec du caractère et une précision chirurgicale devant le filet adverse. Si Rouen a dominé au chapitre des tirs (44 contre 22), le dernier mot est revenu aux Basques, solidaires et opportunistes, portés par un Mathieu Caron impérial dans ses cages.





Photographe - Stéphanie Prévot archives





1er tiers :

Dès l’engagement, les intentions rouennaises sont claires. Perret ouvre la marque dès la 3e minute (0-1), mais la réaction basque est immédiate : Polcs égalise vingt secondes plus tard (1-1). Regush redonne l’avantage aux Normands en power-play (1-2), avant qu’Anglet ne renverse la table en fin de période avec deux buts signés Polodyan (17’02) et Jevpalovs (19’16). Score après 20 minutes : 3-2 Anglet.





2e tiers :

Anglet maintient l’intensité, et Vasilyev creuse l’écart dès la reprise (4-2). Rouen pousse, multiplie les tentatives en supériorité numérique, mais Caron écœure les attaquants normands. La période est également marquée par une interruption insolite, due à la chute d’une boule à facettes. Score après 40 minutes : 4-2 Anglet.





3e tiers :

Rouen pousse sans relâche, fait circuler le palet, mais se heurte à une défense basque héroïque et un Caron infranchissable. Pire, Duerr enfonce le clou en supériorité numérique à la 55e minute (5-2). La messe est dite. Score final : 5-2 Anglet.



À la simple lecture des statistiques, ce match aurait pu basculer nettement en faveur de Rouen : 44 tirs à 22, une domination dans le jeu, des temps forts en cascade… Mais le hockey se joue aussi sur l’efficacité et la capacité à résister. Et à ce jeu, Anglet a été supérieur.

Mathieu Caron, mur de l’Atlantique

Auteur de 42 arrêts, le portier angloy a été le facteur X du match. Infranchissable dans toutes les situations, il a multiplié les exploits face à Perret, Gresock ou Yeo. Ses interventions décisives ont maintenu les siens à flot, puis leur ont permis de creuser l’écart.





Anglet, tout en intensité et en solidarité

L’Hormadi n’a jamais reculé, même dans les moments difficiles. Bien aidés par une défense compacte et un bon repli collectif, les Basques ont su exploiter les rares brèches dans la défense rouennaise. À l’image de Khovanov (2 passes) ou Munoz (2 aides également), chaque ligne a apporté sa pierre à l’édifice.





Rouen, le réveil est attendu

Malgré quelques très bons passages et une supériorité numérique bien exécutée, les Dragons ont manqué de tranchant dans le dernier geste. Ce revers, qui pourrait coûter cher au classement, doit servir de leçon à une semaine d’un choc face à Grenoble.



📌 Statistiques clés : Tirs : Anglet 22 – Rouen 44

: Anglet 22 – Rouen 44 Gardien angloy : Mathieu Caron – 42 arrêts / 44 tirs (95,5 % d’efficacité)

: Mathieu Caron – 42 arrêts / 44 tirs (95,5 % d’efficacité) Pénalités : Anglet 8 min – Rouen 4 min

: Anglet 8 min – Rouen 4 min Spectateurs : 1 424

: 1 424 Patinoire : La Barre (Anglet)

