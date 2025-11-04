Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Cergy-Pontoise vs Angers 1 - 3 (0-1 1-1 0-1) Le 05/10/2025 Aren'ice de Cergy [ Cergy-Pontoise ] [ Angers ] Angers confirme et Cergy sombre encore En cette après-midi d’octobre, les Jokers de Cergy (9e) reçoivent les Ducs d’Angers (1er). Cette rencontre s’annonçait palpitante et pleine d’enjeu pour les deux formations. D’un côté, les Jokers de Cergy en sont à 5 revers consécutifs malgré des moments encourageants dans leur jeu. D’un autre côté, l’ogre angevin s’attaque aux 9e du classement avec un bilan tout simplement parfait puisqu’ils n’ont perdu aucun match en ce début de saison. L’exploit sera-t-il au rendez-vous côté cergyssois ou la logique des choses fera-t-elle basculer la rencontre côté Ducs ? C’est ce que nous allons voir tout de suite. Aren'ice de Cergy, Hockey Hebdo Raphaël Dangueuger le 07/10/2025 à 18:30 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2302 spectateurs Arbitres : MM. Bernoussi et Bourreau assistés de MM. Maillard et Thebault Buts :

Cergy-Pontoise : ; 24.32 Phileas Perrenoud (ass Sayam Limtong et Jake Stella)

Angers : 11.52 Robin Gaborit (ass Romain Gutierrez et Marius Serer) ; 22.04 Téo Sarliève (ass Matt Prapavessis et Jordan Herve) ; 49.24 Cédric Di Dio Balsamo (ass Jere Rouhiainen et Kale Kerbashian) Pénalités 4 minutes contre Cergy-Pontoise 8 minutes contre Angers



Angers mène sans forcer et les Jokers s’accrochent



À peine le coup d’envoi donné, Angers ne perd pas de temps et se procure déjà des occasions franches. À 17’35" à faire en 1ere période, la défense de Cergy est coupable d’un revirement qui ne pardonne généralement pas. Robin Gaborit intercepte une passe molle et tente d’ouvrir le score seul face à Sebastian Ylönen mais l’angevin touche le poteau. Dès l’entame de match, nous avons pu voir de la nervosité chez Cergy alors qu’Angers joue avec contrôle.



Angers domine donc un peu dans les premières minutes de jeu. Autour des 15 minutes de jeu à faire en 1ere, Téo Sarlieve se procure une bonne occasion avec une belle passe de sortie de zone de Ethan Cap pour Jordan Hervé qui sert son compagnon d’attaque sur une contre-attaque rapide. Ylönen ferme la porte et c’est toujours 0-0. À 11'20" à faire dans ce tiers, Angers met la pression à Cergy et s’installe bien confortablement dans la zone défensive des Rouges et Verts. À tel point que Gaborit se procure une nouvelle grosse occasion en étant servi dans le « slot » avec 2 joueurs de Cergy face à ce dernier mais le portier de Cergy reste alerte et bloque le tir sur réception de l’attaquant des Ducs.



Deux minutes plus tard, l’international français Nicolas Ritz prend sa chance en entrée de zone, son lancer termine sa course dans le ventre d’Ylönen. Le tiers se déroule clairement en faveur des Ducs avec une grosse domination angevine alors que le score n’évolue pas. À 8’08’’ à faire dans cette période, Cergy craque et concède son premier but du match. La 3e fois sera la bonne pour Gaborit qui marque. Un premier tir est bloqué par Jakub Müller, le palet traîne devant la cage cergyssoise et le capitaine angevin bat Ylönen avec son tir en pivotant, poteau rentrant (0-1, 11’52’’, assists N°82 Romain Gutierrez et N°14 Marius Serer).



Photographe - Bruno Gouvazé

Ce 1er tiers est plus que compliqué pour Cergy qui ne voit pas le jour. Sa défense semble trop passive, ce qui profite aux angevins dans ce 1er tiers pour l’instant. Ylönen maintient Cergy à flots en sortant un bel arrêt de la jambière gauche sur un « One Timer » qui part en haut du cercle à la droite du gardien. Noa Besson est servi par son compagnon d’attaque autour des 6’ de jeu lorsqu’il tente sa chance.



Autour des 4 minutes de jeu, les hommes de Philippe Horsky se procurent enfin une occasion franche sur un tir de Matthew Philip à ras de terre, sans danger pour Matthew O’Connor. Les Jokers sont moins complexés et se lâchent davantage. Ces derniers se créent plus de phases offensives et rendent la fin de tiers prometteuse. Peu avant la pause, Orrin Centazzo slalome entre les joueurs de Cergy et décoche un tir. Le numéro 37 de Cergy s’interpose à nouveau et garde Cergy dans le match malgré un tiers difficile où ces derniers ont été acculés dans leur zone défensive une bonne partie du tiers.



Tirs : Cergy (6), Angers (14)



Cergy se réveille, Angers reste maître



Comme à l’image du 1er tiers, Angers démarre du bon pied. Sarlieve mystifie Ylönen en pleine lucarne droite. Le jeune attaquant français fait le break avec un tir précis sur une contre-attaque rondement menée (0-2, 22’04’’, assists N°7 Matthew Prapavessis et N°92 Jordan Hervé). 10 secondes plus tôt, Arthur Hostein est pourtant auteur d’une belle percée et tire dans le ventre du gardien des Ducs. Cette situation est cruelle puisqu’il passe proche de l’exploit personnel juste avant que Sarliève fasse le break.



16’09" à faire dans ce tiers et le Top Scorer de Cergy, Phileas Perrenoud, attaque le but par le bas et est victime d’un faire trébucher de Neil Manning. 1er PowerPlay du match pour Cergy. Durant cette supériorité numérique, Ben Sokay frappe le poteau sur un jeu bien préparé. Quelques secondes plus tard, Perrenoud marque sur un rebond d’un tir de Sayam Limtong qui a lui-même pris un rebond du tir de Jake Stella. (1-2, 24’32’’, assists N°95 Sayam Limtong et N°28 Jake Stella). L’écart est donc réduit et évidemment, les Jokers ont un sursaut d’énergie. Patrick Coulombe passe proche de créer l’égalité avec un tir précis de la bleue qui frôle le cadre.



Photographe - Bruno Gouvazé

Angers ne se laisse pas faire pour autant. Les hommes de Jonathan Paredes s’installent tout de suite dans la zone défensive cergyssoise pour une domination nette mais Ylönen reste bien en place, notamment sur un bel arrêt d’un slap de Vincent Llorca de la pointe. Angers se montre dangereux malgré la réduction de l’écart et montre pourquoi et justifie son actuelle première place.



À 10’45’’ à faire en 2e période, Jarrett Lee récupère le rebond d’un tir plein ventre provenu de Limtong qui se retrouve seul dans le slot. Lee s’arrache pour le retour mais rate le cadre et, au passage, la possibilité d’égaliser. 9’56" et Halley se heurte à Müller à sa bleue. Müller doit donc logiquement répondre de ses actes face à Dakota Donaghey qui défend son coéquipier. À l’image de cette action, l’impact physique est désormais présent des 2 côtés et nous offre un match palpitant. Nous avons donc le droit au seul et unique PowerPlay des Ducs d’Angers qui se montrent plus que dangereux mais Cergy reste très solidaire. Ylönen est en feu et se bat sur tous les palets, comme à l’image de son équipe, pour écouler cette pénalité. Cergy se montre très agressif sur cette infériorité, travail payant puisque les Jokers essuient cette infériorité numérique avec brio.



Au retour à 5 contre 5, Sarlieve passe proche de faire à nouveau le break avec un tir côté bouclier. Ylönen reste stoïque et écarte la menace. Cergy se montre plus engagé dans le match et court toujours après le score qui n’évolue pas. Quant à Angers, ils restent en contrôle. Autour des 5’30" à faire dans ce 2e tiers, l’attaquant français Louis Petit récupère le palet d’une grosse bévue d’un défenseur angevin à l’arrière de sa cage. Petit touche le poteau alors que O’Connor ne regardait pas et ne se doutait de rien. Cergy sait se montrer dangereux avec quelques occasions qui créent du danger mais le portier blanc reste dans son match et ne donne rien à Cergy.



Tout juste avant la pause, Philippe Halley prend de vitesse la défense de Cergy, couche leur portier d’une belle feinte. Alors que le plus facile reste à faire, il tire au-dessus et le score ne s’aggrave pas.



Tirs : Cergy (10), Angers (13)



Les Ducs maîtrisent et confirment leur supériorité



Cette fois-ci, ce sont les Jokers qui entament le tiers de la bonne manière après avoir concédé une bonne occasion d’Angers sur un tir de Donaghey. Cergy est dans le rythme et se montre entreprenant. Malgré tout, un revirement causé à 16’37" à faire dans le tiers permet à Prapavessis de prendre sa chance avant qu’Ylönen ne s’interpose tout en contrôle.



13'43" à faire dans le match et un énième arrêt du portier cergyssois provoque du chahut autour de lui, causant un 2e PowerPlay de Cergy sur un coup de crosse au visage du défenseur Cap sur Vinvent Melin. Cette supériorité numérique se caractérise par une très bonne possession de Cergy qui ne se procure qu’une occasion sur un tir de la pointe de Melin. Angers est bien plus en place qu’à la première infériorité numérique qu’ils ont eue. Cergy est aussi bien en place mais ne trouve pas la faille et le jeu à égalité numérique reprend son cours.



Soudain, Cédric Di Dio Balsamo crée une avance de 2 buts à 10’36" à faire dans cette partie. Di Dio Balsamo décoche un slap lointain qui surprend Ylönen. Le palet a des yeux et termine au fond des filets des Jokers et voilà que le score évolue à 3-1 en faveur des Ducs (1-3, 49’24’’, assists N°50 Jere Rouhiainen et N°77 Kale Kerbashian) Ce but refroidit l’Aren’ice et Angers a désormais la main mise sur le jeu.



Photographe - Bruno Gouvazé

8’11" encore à jouer, Müller suit l’attaque et décoche un slap à ras de terre surpuissant. O’Connor démontre qu’il ne laissera pas revenir les Jokers au score et prive Müller d’une réduction de l’écart. Le 3e tiers poursuit son cours, Angers maîtrise le jeu et Cergy tente toujours de rattraper le score sans pour autant mettre en danger son adversaire.



Soudain, Limtong attaque le but adverse en partant du coin à la droite du but angevin. Le jeune attaquant se fraye un chemin jusqu’au but avant de subir un faire trébucher à 1’11"de jeu causé par le portier angevin. Cette situation laisse place à un 3e et dernier PowerPlay pour des Rouges et Verts en quête d’un exploit. Philippe Horsky prend donc un temps mort et tente le tout pour le tout en sortant son gardien au profit d’un 6e joueur de champ. Le 6 contre 4 amène logiquement du danger à la cage angevine mais rien ne semble les inquiéter et le score en restera là puisque le gardien des Ducs vole Stella d’un but avec un magnifique arrêt où il s’étend de tout son long pour arrêter un tir sur réception qui part d’une passe lumineuse de l’autre côté de la zone.



Tirs : Cergy (12), Angers (8)



Hommes du match



Matt O’Connor est élu pour les Ducs d’Angers.



Benjamin Sokay est élu pour les Jokers de Cergy.



