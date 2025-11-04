Hockey sur glace - Ligue Magnus : 10ème journée : Nice vs Bordeaux 4 - 3 (2-0 1-3 0-0 1-0) Après prolongation Après tirs aux buts Le 17/10/2025 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Bordeaux ] les Aigles aux forceps Au terme d’une rencontre animée et indécise, les Aigles de Nice se sont imposés face aux Boxers de Bordeaux après la séance des tirs au but. Un succès arraché avec caractère, dans un match où chaque équipe aura connu ses temps forts et ses moments de doute. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 18/10/2025 à 11:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1090 spectateurs Arbitres : MM. Garbay et Martin assistés de MM. Aumeras et Bergamelli Buts :

Nice : 06.23 Nicolas Ruel (ass Teemu Loizeau et Adam Nobes) ; 08.47 Teemu Loizeau (ass Nicolas Ruel) ; 38.25 Louis Cirgues (ass Adam Nobes et Jesper Larinmaa) ; 65.00 Hugo Nogaretto

Bordeaux : ; 21.58 Tommy Giroux (ass Jakub Kindl et Jérémy Beaudry) ; 26.53 Loïk Poudrier (ass Tom Guidoux et Jakub Kindl) ; 30.53 Tommy Giroux (ass Pierre-Olivier Morin et Jérémy Beaudry) Pénalités 6 minutes contre Nice 4 minutes contre Bordeaux Un premier tiers maîtrisé par les Niçois



L’entame de match est parfaitement négociée par les Aigles. Dès la 6e minute, Ruel ouvre le score après un bon travail de Nobes, qui élimine son vis-à-vis d’un crochet avant de toucher la barre transversale. Loizeau voit sa tentative contrée, mais le capitaine niçois, bien placé, pousse le palet au fond (1-0, 06’23).



Portés par une patinoire en ébullition, les Niçois doublent la mise quelques instants plus tard. Le pressing haut de Ruel force Tournier à la faute derrière sa cage. Le capitaine sert Loizeau dans le slot, qui glisse le puck entre les jambes du gardien québécois Alex Dubeau (2-0, 08’47).



Les hommes de Marc-André Lévesque gèrent la fin de période sans trembler. Solides défensivement, ils contiennent les rares offensives bordelaises, bien aidés par un Alexis Shank impeccable sur ses interventions.

Un deuxième tiers spectaculaire

Le deuxième acte repart sur un tout autre rythme. Revigorés par les mots de leur entraîneur, les Boxers reviennent rapidement dans la partie. Tommy Giroux réduit l’écart d’un tir précis après une passe de Kindl (2-1, 21’58), avant que le capitaine bordelais Poudrier ne dévie un puck devant le but pour égaliser quelques minutes plus tard (2-2, 26’53).



Les visiteurs prennent alors l’ascendant et passent même devant grâce à un nouveau mouvement collectif conclu par Giroux, auteur d’un doublé (2-3, 30’53).



Touchés mais pas abattus, les Aigles réagissent avant la pause. Sur une séquence à quatre contre quatre, Nobes sert parfaitement Cirgues, oublié dans le slot. Sa frappe croisée trompe Dubeau et remet les deux équipes à égalité (3-3, 38’25).



Une fin de match tendue, Shank décisif

Le troisième tiers est plus fermé, les deux formations se neutralisant dans un jeu prudent. Les Aigles, portés par la solidité de leur gardien, tiennent bon et obtiennent leur ticket pour la prolongation. Celle-ci ne donnant rien, la décision se joue aux tirs au but.

Alexis Shank se montre une nouvelle fois décisif en remportant ses duels face à Giroux et Farnier, tandis que les Niçois concrétisent leurs tentatives pour sceller la victoire.



Score final : 4-3 TAB pour les Aigles de Nice, qui confirment leur solidité à domicile et empochent deux points importants. Bordeaux repart tout de même avec un point mérité, avant la revanche programmée dimanche en Aquitaine.



