Hockey sur glace - Ligue Magnus : 11ème journée : Amiens vs Marseille 5 - 6 (2-1 1-1 2-3 0-1) Après prolongation Après tirs aux buts Le 24/10/2025 Coliséum d'Amiens [ Amiens ] [ Marseille ] Marseille renverse Amiens au bout du suspense Dans un Coliseum bouillant, les Gothiques d'Amiens pensaient tenir leur victoire avant de se faire rejoindre dans la dernière minute d'un match fou. Au terme d'un scénario haletant et d'une séance de tirs au but décisive, les Spartiates de Marseille ont arraché la victoire (5-6 tab), signant un précieux succès à l'extérieur lors de cette 11e journée de Synerglace Ligue Magnus. Coliséum d'Amiens, Hockey Hebdo GB / Photographe © Nicolas Leleu le 26/10/2025 à 11:00



3220 spectateurs Arbitres : MM. Furet et Metais assistés de MM. Maillard et Mercier-Landry Buts :

Amiens : ; 17.04 Kristjan Cepon (ass Kieran Craig) ; 18.23 William Lemay (ass Janis Svanenbergs et Sean Richards) ; 24.43 Kieran Craig (ass Mathieu Mony et Jackub Izacky) ; 53.22 Sean Richards (ass Aleksandar Magovac et Kristjan Cepon) ; 59.44 Janis Svanenbergs (ass Jackub Izacky et Kieran Craig)

Marseille : 01.32 Fabien Colotti (ass Brett Thompson et Alexandre Lavoie) ; 26.47 Jan Dufek (ass Maurin Bouvet et Emil Tavernier) ; 42.56 Kim Stromberg (ass Jan Dufek et Maxime Corvez) ; 57.06 Paul Joubert (ass Kim Stromberg et Fabien Bourgeois) ; 59.21 Jan Dufek (ass Brett Thompson et Alexandre Lavoie) ; 65.00 Fabien Colotti Pénalités 8 minutes contre Amiens 4 minutes contre Marseille





Photographe © Nicolas Leleu Le public amiénois a assisté à un véritable thriller de hockey ce vendredi soir. Dominateurs par séquences, les Gothiques ont mené à plusieurs reprises, mais les Spartiates n’ont jamais lâché, répondant coup pour coup. Menés 4-3 à dix minutes de la fin, puis 5-4 à 16 secondes du buzzer, les Marseillais ont égalisé grâce à un doublé de Jan Dufek avant que Fabien Colotti ne scelle la victoire au terme de la séance de tirs au but. Une rencontre spectaculaire, riche en rebondissements, où les gardiens Kasik et Kozun ont été mis à rude épreuve. Premier tiers : Amiens renverse la tendance Malmenés dès l’entame par des Spartiates entreprenants, les Amiénois ont rapidement cédé sur une réalisation de Fabien Colotti (1’32). Touchés mais pas coulés, les Gothiques ont su trouver les ressources pour réagir. Portés par un Coliseum plein à craquer, ils ont renversé la situation en moins de deux minutes : Kristjan Cepon (17’04) puis William Lemay (18’23) ont permis à Amiens de virer en tête après vingt minutes disputées avec intensité (2-1).





Deuxième tiers : un bras de fer équilibré Le rythme ne faiblit pas dans le deuxième acte. Profitant d’un bon passage, Kieran Craig ajoute un troisième but pour Amiens (24’43). Mais Marseille, emmené par son trio offensif Dufek–Bouvet–Tavernier, recolle rapidement au score (26’47). Les deux équipes se rendent coup pour coup, mais les gardiens veillent, notamment un Libor Kasik impeccable sur la fin de période. Amiens conserve un léger avantage à la pause (3-2).





Troisième tiers : le chaos et le spectacle



Photographe © Nicolas Leleu Le dernier acte prend des allures de montagnes russes. Stromberg égalise pour Marseille dès le début (42’56), avant que Sean Richards ne redonne l’avantage aux Gothiques (53’22). Le Coliseum croit alors à la victoire, mais Joubert (57’06) puis Dufek, en supériorité numérique (59’21), font basculer le match. L’égalisation miraculeuse de Svanenbergs à 16 secondes du terme (59’44) arrache une prolongation inespérée pour Amiens (5-5).

Prolongation et tirs au but : Colotti délivre Marseille



Photographe © Nicolas Leleu

La prolongation, disputée sur un rythme plus prudent, ne permet pas de départager les deux formations malgré plusieurs occasions franches de part et d’autre. La séance de tirs au but tourne finalement à l’avantage des visiteurs : Kasik repousse les quatre tentatives amiénoises, tandis que Colotti et Thompson trouvent la faille face à Kozun. Marseille s’impose 6-5 et décroche deux points mérités au terme d’un match de haute intensité. Conclusion :



Photographe © Nicolas Leleu Les Gothiques pourront nourrir des regrets tant ils ont frôlé la victoire à plusieurs reprises. Les Spartiates, eux, confirment leur solidité mentale et leur capacité à ne jamais renoncer. Cette victoire en terre picarde pourrait compter dans la course au top 4, tandis qu’Amiens devra vite tourner la page avant un prochain déplacement périlleux.



Analyse : Ce duel entre Amiens et Marseille illustre parfaitement la densité du championnat cette saison. Amiens a proposé un jeu offensif séduisant, avec des lignes productives (Cepon, Craig, Svanenbergs), mais a payé cher quelques relâchements défensifs et un manque d’efficacité en prolongation.

a proposé un jeu offensif séduisant, avec des lignes productives (Cepon, Craig, Svanenbergs), mais a payé cher quelques relâchements défensifs et un manque d’efficacité en prolongation. Marseille , bien que dominé au tableau des pénalités, a su faire la différence par sa profondeur offensive et un gardien décisif : Libor Kasik, auteur d’un match plein et d’une séance parfaite.

, bien que dominé au tableau des pénalités, a su faire la différence par sa profondeur offensive et un gardien décisif : Libor Kasik, auteur d’un match plein et d’une séance parfaite. Le tournant ? Le but de Dufek à la 59e minute, symbole d’une équipe qui ne lâche jamais.

? Le but de Dufek à la 59e minute, symbole d’une équipe qui ne lâche jamais. L’homme du match : Fabien Colotti, auteur du premier but marseillais et du tir au but victorieux, incarne la combativité des Spartiates.

Nomination Meilleurs joueurs pour Amiens Kieran CRAIG, pour Marseille Jan DUFEK





Vidéo MAGNUS.TV



VIDEO réalisée par Un affrontement d'une rare intensité qui restera comme l'un des plus beaux matchs de cette première partie de saison.







