2674 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Cregut assistés de MM. Simon et Tchekachev Buts :

Cergy-Pontoise : ; 17.12 Matthew Philip (ass Ben Sokay et Sayam Limtong)

Chamonix : 04.02 Adam Raska (ass Gabin Ville et Matt Tugnutt) ; 24.32 Quentin Delmas (ass Stanislav Lopachuk et Tim Wahlgren) ; 31.25 Dante Salituro (ass Isak Pantzare et Adam Raska) ; 49.12 Tim Wahlgren (ass Stanislav Lopachuk et Gabin Ville) Pénalités 4 minutes contre Cergy-Pontoise 2 minutes contre Chamonix



Total des tirs : Cergy (31), Chamonix (41)



Un tiers égal et tout reste à faire



En ce début de match, Chamonix sévit rapidement avec un but en 4 mins de jeu. Les Chamoniards exécutent une belle entrée de zone et, ni une, ni deux, Adam Raska trompe Ylonen du côté bouclier et ouvre la marque (1-0, 04’02’’, assists N°41 VILLE Gabin, N°19 TUGNUTT Matthew).



La belle entame de match de Chamonix provoque de l’insécurité côté Cergy qui subit et se voit être privé du palet. 12’55" à faire en 1ere période, les Pionniers se procurent une très bonne occasion et passent proche de creuser l’écart. Le portier des Jokers effectue un arrêt à priori simple. Cependant, le palet reste en jeu et provoque un cafouillage autour de son but. Toutefois, Cergy tient bon et échappe au 2e but des chamoniards. Un peu plus d’une minute plus tard (11’21" à faire en 1ere), les Jokers effectuent une belle entrée en zone rondement menée par Colin Delatour. Après avoir passé un adversaire à la ligne bleue, le 77 cergyssois envoie un revers d’angle qui inquiète Aubrun puisque ce dernier ne peut geler le palet. Dès lors, Melin se jette sur le rebond alors que le 31 blanc reste solide.



Photographe © Bruno Gouvazé

Cergy est donc enfin rentré dans le match et se montre plus combatif depuis le but de Chamonix à l’image de la plus grosse occasion cergyssoise depuis le début de ce match. En effet, Nikita Shalei fait une superbe sortie de zone en portant le palet tout seul en dehors de sa zone défensive. Il s’en suit une savante passe à destination du jeune Addamo qui part seul face à Aubrun.

Cependant, le portier des Pionniers n’a pas à s’inquiéter puisque le jeune attaquant de Cergy voit son tir s’envoler au-dessus du but adverse. Cergy dicte davantage le jeu et se montre plus impliqués. Le travail acharné des Jokers finit par payer. 2’48" encore à faire dans ce 1er tiers, Philip fusille Aubrun en pleine lucarne droite après un pressing efficace de la part de Cergy. Philip va donc chercher ce but égalisateur comme un grand en créant le revirement en plein slot. Cette bévue sera fatale pour Chamonix et c’est 1-1 dans ce tiers parfaitement égal (1-1, 17’12’’).



Peu avant la fin du tiers, les chamoniards se montrent très offensifs et passent proche de prendre à nouveau les devants mais Cergy reste solidaire tandis que Sebastian Ylonen calme les ardeurs des pionniers. Le score en restera là.



Tirs : Cergy (7), Chamonix (16)



Chamonix creuse l’écart et prend le large



Ce 2e tiers démarre par des débuts stériles des deux côtés avec Chamonix qui monopolise le palet sans pour autant être dangereux. D’un autre côté, Cergy reste solide en défense et ne se montre pas plus dangereux non plus. Malgré tout, Chamonix sévit et fait très vite le break. À 15’28" à faire dans ce 2e tiers, Sayam Limtong est victime d’un turnover en zone défensive. Le 96 blanc, Stanislau Lopachuk, en profite pour mener une contre-attaque à 4 contre 3. Sans tergiverser, il y trouve rapidement Quentin Delmas, qui se retrouve alors seul avec tout le temps du monde pour ajuster Ylonen entre le bouclier et la botte droite et c’est 2-1 Chamonix (2-1, 24’32’’, assists N°96 LOPACHUK Stanislau, N°50 WAHLGREN Tim).





Les Pionniers se montrent désormais plus dangereux et touchent même les montants peu après ce but. Cergy suffoque donc mais le score ne s’empire pas pour le moment. Quelques minutes plus tard (12’45" à jouer en 2e), Chamonix en fait voir de toutes les couleurs à Cergy et passent très proche de faire le break, mais les cergyssois sont solidaires et les empêchent de creuser l’écart. Très vite, Filip Bratt perd le contrôle du palet à la bleue adverse et fait une vilaine faute (obstruction) sur un joueur des Pionniers, ce qui laisse place à la première situation d’unité spéciale du match. L’unité de supériorité numérique de Chamonix se montre très efficace puisque leur top scorer, Dante Salituro, marque après 42 secondes écoulées dans ce powerplay d’un tir lointain et bat le portier cergyssois qui ne voit absolument rien sur la séquence du côté de sa mitaine (3-1, 31’25’’, assists N°7 PANTZARE Isak, N°16 RASKA Adam).



C’est 3-1 et Chamonix fait donc payer très cher l’indiscipline des Jokers. Cergy et les Pionniers se neutraliseront le reste du tiers puisque les deux équipes tenteront de trouver des failles sans pour autant y parvenir. Le score en fin de 2e est 3-1 en faveur de Chamonix.



Tirs : Cergy (8), Chamonix (15)



Chamonix en contrôle et Cergy se noie



À peine 27 secondes de jeu en 3e période. Cergy obtient sa première grosse occasion. Ces derniers passent proches de tromper le 31 blanc sur un tir à ras terre du buteur cergyssois mais Tom Aubrun se met au sol assez vite et arrête le tir sous son patin. Dans ce début de tiers, les Jokers decident de prendre les choses en mains et se procurent plus d’occasions que leurs adversaires du jour pour le moment. À 14’53" encore à faire dans ce 3e tiers, une très belle action collective de Cergy envoie avec beaucoup de vitesse Gustafsson seul face au portier chamoniard. Cependant, ce dernier ne tremble pas et effectue un arrêt simple et rempli de confiance pour garder l’avance des siens. Cergy tente de recoller au score et assiège la zone défensive de Chamonix mais c’est sans compter sur un Aubrun des grandes occasions qui repousse sans cesse les offensives cergyssoises.



Photographe © Bruno Gouvazé

De l’autre côté de la glace, Sebastian Ylonen s’illustre d’un bel arrêt de la mitaine à 11’42" à faire malgré qu’il ne soit pas plus inquiété depuis le début du tiers. Moins d’une minute plus tard (10’48" encore à jouer, Tim Wahlgren fusille le 37 des Jokers à bout portant sur un 2 contre 1 rudement mené par lui-même et son compagnon de trio, Lopachuk. Ce rush rempli de vitesse permet aux Pionniers de capitaliser sur leur seule occasion franche de ce tiers (4-1, 49’12’’, assists N°96 LOPACHUK Stanislau, N°41 VILLE Gabin).



Il reste 9’44" encore à jouer dans ce match, le défenseur cergyssois Nikita Shalei prend le chemin du banc des pénalités après avoir fait voler dans les airs la crosse de Tugnutt, ce qui procure un 2e powerplay aux chamoniards dans ce match. Cet avantage numérique de Chamonix s’est montré dangereux mais Ylonen et les jokers se sont montrés solides dans cette situation, comme à l’image d’un superbe arrêt du portier de Cergy qui s’est interposé face au tir sur réception de Jérémy Fortin alors qu’il restait 25 secondes à cette situation. Le scores est toujours à 4-1 dans le match quand le 1er powerplay de Cergy arrive à 7’17" à faire dans cette rencontre, notamment lorsque le 50 blanc fait trébucher un joueur de Cergy. Le powerplay de Cergy se montre très agressif mais rien n’y fait et le score reste inchangé. Dans cette fin de match, Cergy tente de recoller mais ne se montrera pas assez dangereux pour y parvenir tandis que Chamonix poursuit cette fin de match avec calme et sérénité. Le match se solde donc par une 9e défaite consécutive de Cergy en championnat alors que les chamoniards remportent une 2e rencontre dans leurs trois derniers matchs de championnat.



Tirs : Cergy (16), Chamonix (10)



Hommes du match



Matthew Philip a été élu homme du match pour les Jokers de Cergy tandis que Adam Raska est l’homme du match côté Pionniers.



Photographe © Bruno Gouvazé







