Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Anglet ] Rouen prend sa revanche sur Anglet. Les Dragons de Rouen retrouve les joueurs du pays basque ce soir sur l'île Lacroix pour la seconde fois de la saison. Les hommes de Stéphane Barin s'étaient imposés il y a quelques jours sur la patinoire de la barre (5-2). Les Dragons doivent prendre leur revanche ce soir avant de retrouver de nouveau Anglet en coupe de France le 25 Novembre. C'est dans une patinoire comble, une nouvelle fois à guichet fermé, que les acteurs vont en découdre. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 29/10/2025 à 18:12



3029 spectateurs Arbitres : MM. Ernecq et Peyre assistés de MM. Maillard et Mercier-Landry Buts :

Rouen : ; 11.29 Dylan Yeo (ass Charles Schmitt et Michael Regush) ; 22.45 Tomas Simonsen (ass Julien Tessier et James Phelan) ; 25.10 Simon Lafrance (ass Anthony Rech) ; 34.52 Tomas Simonsen (ass Julien Tessier et James Phelan) ; 53.41 Tomas Simonsen (ass Pier-Olivier Roy et Patrick Holway) ; 57.56 Charles Schmitt (ass Simon Lafrance et Anthony Rech)

Anglet : 05.20 Fabien Kazarine Pénalités 8 minutes contre Rouen 10 minutes contre Anglet



Anglet ouvre le score



Les Rouennais réalisent un gros début de match avec beaucoup d’intensité et de présence sur le but de Caron. Rech s’illustre le premier avec un tir bien capté par Caron qui d’entrée de jeu se montre très présent dans la cage.

Les Anglois ont très peu le palet mais jouent bien les contre et tentent de prendre la défense rouennaise de vitesse. Sur une des seules présences en zone offensives de ce début de tiers, Kazarine parvient à se retrouver deux fois en position de tir, Carruth repousse une première fois le palet mais s’incline sur le second tir (05.20 / 0-1 / Kazarine).

Photographe : Marine Romain Anglet ouvre le score contre le cours du jeu mais sont opportunistes.

Les Dragons reprennent le contrôle du palet et sont de nouveau très présent en zone offensive.

De nombreuses occasions de scorer s’offrent à eux mais le gardien réalise une belle prestation dans sa cage. La Ligne Simonsen, Phelan Tessier se montre vraiment très active dans ce début de tiers.

Les Dragons finissent par trouver l’ouverture sur une récupération de palet de Regush qui remet à Schmitt en retrait et change rapidement de côté pour Yeo qui trouve un petit angle en lucarne au premier poteau pour ramener les Dragons à 1-1 (11.29 / 1-1 / Yeo ass. Schmitt et Regush).

Rouen va se retrouver en supériorité numérique sur la fin de tiers suite à l’exclusion de Esipov, le jeu de puissance des Rouennais ne parvient pas à faire la différence malgré un très bon tir de Lampérier.



Les deux équipes rentre aux vestiaires sur un score de parité.



Rouen prends le large



Dès le retour des vestiaires les Dragons montrent l’envie de scorer rapidement pour prendre l’avantage. Sur une entrée en zone bien maitrisé de la part des Dragons.

Phelan trouve Tessier qui remet le palet dans le slot pour trouver la déviation de Simonsen (22 :45 / 2-1 / Simonsen ass. Tessier et Phelan).

Anglet est proche de revenir au score sur une perte de palet de Chakiachvili, Munoz se retrouve en face à face avec Carruth mais sur son retour le défenseur de Rouen fait une faute engendrant un tir de pénalité pour Munoz.

Photographe : Marine Romain Le face à face est remporté par Carruth qui permet à son équipe de rester devant au score.

Après avoir raté l’occasion de revenir au score Anglet va encaisser un nouveau but, par Lafrance replacé au centre ce soir.

Sur un engagement, Rech récupère le palet pour Lafrance et repique au centre de la glace et tir pour tromper Caron. (25.10 / 3-1 / Lafrance ass. Rech).

Les Dragons prennent l’ascendant dans le match et Rech est proche d’aggraver le score sur un run solitaire mais fini par emporter le portier et le but dans sa glissade. Anglet tente de réagir avec de nouveau un jeu en contre mais Carruth reste bien concentré dans sa cage et ne laisse pas l’occasion aux attaquants d’Anglet de scorer.

En revanche Rouen poursuit son travail offensif avec de nouveau le ligne Tessier Phelan et Simonsen qui s’illustre.

Suite à une mise au jeu remporté par Phelan, le palet circule très vite et Tessier trouve Simonsen qui tir sur réception pour tromper Caron (34.52 / 4-1 / Simonsen ass. tessier et Phelan).



La fin de tiers est difficile pour Anglet qui est tout proche d’encaisser un nouveau but sur une déviation de Roy.



Les Dragons tout en maitrise



Photographe : Marine Romain Le second tiers a été prolifique pour les Rouennais qui ont scoré à 3 reprises sur 7 tirs réalisés. Les Dragons poursuivent leur maitrise du match même si Anglet se retrouve dans des situations de scorer suite à des exploits individuels comme Jevpalovs en début de tiers qui se joue de la défense mais Carruth réalise un arrêt important.

De même sur une récupération de palet de Suire en zone offensive qui repique vers le but et tir mais n’arrive pas à battre Carruth.

Les Dragons de Rouen bénéficie à leur tour d’un tir de pénalité suite à une faute de Polodyan mais Lafrance ne parvient pas à tromper le portier. Les Dragons se retrouvent néanmoins en supériorité puisque Polodyan a été sanctionné de 2+2 pour crosse haute et son quelques secondes plus tard en dégageant son camp Suire à sorti directement le palet de l’air de jeu.

Rouen se retrouve à 3 contre 5 pendant 2 minutes, ce qui permet aux Dragons de trouver une nouvelle fois l’ouverture par l’inarrêtable Simonsen qui s’offre un hat trick ce soir. (53.41 / 5-1 / Simonsen ass. Roy et Holway).

Photographe : Marine Romain Les Dragons continuent de pousser et finissent par enfoncer un peu plus le clou.

Schmitt qui reprend un tir repoussé à deux reprises par Caron (57.56 / 6-1 / Schmitt ass. Lafrance et Rech).

Gresock est proche de rajouter un petit but au score déjà fleuve suite à un tir de pénalité accordé pour une faute en contre mais malgré un très bon travail devant Caron qui est couché, le palet fuit le but et le score n’évolue plus.



Les Dragons se déplacent à Grenoble jeudi soir pour la revanche de vendredi dernier et enchaineront à Briançon dès le vendredi soir. Anglet reçoit Amiens Vendredi avant une pause.







