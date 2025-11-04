Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Angers vs Gap

2 - 1 (0-0 0-0 1-1 1-0) Le 11/11/2025 Ice Park d'Angers [ Angers ] [ Gap ]

Victoire d'Angers aux tirs au but

Retour PHOTOS et VIDEO sur la 15ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face aux Rapaces de Gap.

Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo © Munin Photographie le 13/11/2025 à 07:00

FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Herrault assistés de MM. Fauvel et Maudet Buts :

Angers : 46.08 Neil Manning (ass Robin Gaborit et Romain Gutierrez) ; 65.00 Jonathan Charbonneau

Gap : ; 47.35 Miiro Linjala (ass Ryan Gagnon) Pénalités 10 minutes contre Angers 4 minutes contre Gap





