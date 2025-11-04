 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Angers vs Gap
2-1
(0-0 0-0 1-1 1-0)
Le 11/11/2025
Ice Park d'Angers
Angers  ] Gap  ]
Victoire d'Angers aux tirs au but
 
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 15ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face aux Rapaces de Gap.
 
Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo © Munin Photographie le 13/11/2025 à 07:00
FICHE TECHNIQUE

3586 spectateurs
Arbitres : MM. Barcelo et Herrault assistés de MM. Fauvel et Maudet
Buts :
Angers : 46.08 Neil Manning (ass Robin Gaborit et Romain Gutierrez) ; 65.00 Jonathan Charbonneau
Gap : ; 47.35 Miiro Linjala (ass Ryan Gagnon)
Pénalités
10 minutes contre Angers
4 minutes contre Gap


 


25 PHOTOS
Photographe : © Munin Photographie

(cliquer pour accéder à la galerie complète)
 
 
 
 
 
 





VIDEO réalisée par


 
 
 
