Hockey sur glace - Ligue Magnus : 15ème journée : Angers vs Gap
2
-
1
(0-0 0-0 1-1 1-0)
Le 11/11/2025
Ice Park d'Angers
[
Angers
]
[
Gap
]
Victoire d'Angers aux tirs au but
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 15ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face aux Rapaces de Gap.
Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo
© Munin Photographie le 13/11/2025 à 07:00
FICHE TECHNIQUE
3586 spectateurs
Arbitres
:
MM. Barcelo et Herrault assistés de MM. Fauvel et Maudet
Buts
:
Angers :
46.08 Neil Manning (ass Robin Gaborit et Romain Gutierrez) ; 65.00 Jonathan Charbonneau
Gap :
; 47.35 Miiro Linjala (ass Ryan Gagnon)
Pénalités
10 minutes contre Angers
4 minutes contre Gap
25 PHOTOS
Photographe : © Munin Photographie
(cliquer pour accéder à la galerie complète)
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
