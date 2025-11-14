 
Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Gap vs Bordeaux
0-4
(0-2 0-1 0-1)
Le 14/11/2025
Alp’Arena de Gap
Gap  ] Bordeaux ]
Les Buts et réactions des Coachs
 
En déplacement à Gap, Bordeaux enchaine avec une 5ème victoire de rang en s'imposant 0 - 4 (0-2 0-1 0-1). Les Boxers rejoignent la 5ème place du classement provisoire.
 
Alp’Arena de Gap, Hockey Hebdo MSL / Gap Hockey TV / MAGNUS.TV le 15/11/2025 à 11:15
FICHE TECHNIQUE

2107 spectateurs
Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves assistés de MM. Aumeras et Margry
Buts :
Gap :
Bordeaux : 08.00 Craig Puffer (ass Kaylian Leborgne et Loïk Poudrier) ; 10.56 Quentin Tomasino (ass Craig Puffer et Jakub Kindl) ; 38.06 Aina Benjamin Rambelo (ass Julien Guillaume) ; 55.34 Jérémy Beaudry (ass Tommy Giroux et Quentin Tomasino)
Pénalités
10 minutes contre Gap
6 minutes contre Bordeaux
 
 
VIDEO réalisée par
 

Interview fin de match avec Luciano Basile et Olivier DImet après la défaite des Rapaces face aux Boxers de Bordeaux pour la 16e journée de Synerglace Ligue Magnus .

Réalisation - GAP HOCKEY TV

GapHockeyTV - Commentateurs Bénévoles des Rapaces de Gap .
Résumés videos, interviews et reportages
 


Photographe © Bruno Gouvazé (Archives)

 
 
 
