Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Gap vs Bordeaux
0
-
4
(0-2 0-1 0-1)
Le 14/11/2025
Alp’Arena de Gap
[
Gap
]
[
Bordeaux
]
Les Buts et réactions des Coachs
En déplacement à Gap, Bordeaux enchaine avec une 5ème victoire de rang en s'imposant 0 - 4 (0-2 0-1 0-1). Les Boxers rejoignent la 5ème place du classement provisoire.
Alp’Arena de Gap, Hockey Hebdo
MSL / Gap Hockey TV / MAGNUS.TV le 15/11/2025 à 11:15
FICHE TECHNIQUE
2107 spectateurs
Arbitres
:
MM. Barcelo et Goncalves assistés de MM. Aumeras et Margry
Buts
:
Gap :
Bordeaux :
08.00 Craig Puffer (ass Kaylian Leborgne et Loïk Poudrier) ; 10.56 Quentin Tomasino (ass Craig Puffer et Jakub Kindl) ; 38.06 Aina Benjamin Rambelo (ass Julien Guillaume) ; 55.34 Jérémy Beaudry (ass Tommy Giroux et Quentin Tomasino)
Pénalités
10 minutes contre Gap
6 minutes contre Bordeaux
Vidéo MAGNUS.TV
VIDEO réalisée par
Interview fin de match avec
Luciano Basile
et
Olivier DImet
après la défaite des Rapaces face aux Boxers de Bordeaux pour la 16e journée de Synerglace Ligue Magnus .
Réalisation -
GAP HOCKEY TV
GapHockeyTV - Commentateurs Bénévoles des Rapaces de Gap .
Résumés videos, interviews et reportages
Photographe © Bruno Gouvazé (Archives)
