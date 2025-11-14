Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Gap vs Bordeaux 0 - 4 (0-2 0-1 0-1) Le 14/11/2025 Alp’Arena de Gap [ Gap ] [ Bordeaux ] Les Buts et réactions des Coachs En déplacement à Gap, Bordeaux enchaine avec une 5ème victoire de rang en s'imposant 0 - 4 (0-2 0-1 0-1). Les Boxers rejoignent la 5ème place du classement provisoire. Alp’Arena de Gap, Hockey Hebdo MSL / Gap Hockey TV / MAGNUS.TV le 15/11/2025 à 11:15 Tweeter FICHE TECHNIQUE



2107 spectateurs Arbitres : MM. Barcelo et Goncalves assistés de MM. Aumeras et Margry Buts :

Gap :

Bordeaux : 08.00 Craig Puffer (ass Kaylian Leborgne et Loïk Poudrier) ; 10.56 Quentin Tomasino (ass Craig Puffer et Jakub Kindl) ; 38.06 Aina Benjamin Rambelo (ass Julien Guillaume) ; 55.34 Jérémy Beaudry (ass Tommy Giroux et Quentin Tomasino) Pénalités 10 minutes contre Gap 6 minutes contre Bordeaux



Vidéo MAGNUS.TV VIDEO réalisée par

Interview fin de match avec Luciano Basile et Olivier DImet après la défaite des Rapaces face aux Boxers de Bordeaux pour la 16e journée de Synerglace Ligue Magnus .

Réalisation - GAP HOCKEY TV



GapHockeyTV - Commentateurs Bénévoles des Rapaces de Gap .

Résumés videos, interviews et reportages



Photographe © Bruno Gouvazé (Archives)

© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







trueanal.org ...Bitte wählen Sie Ihre Sprache... Choose your language in just one click... Choisissez votre langue, clic plus haut... Hockeyhebdo sur