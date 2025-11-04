Hockey sur glace - Ligue Magnus : 16ème journée : Nice vs Rouen 1 - 4 (0-1 1-1 0-2) Le 14/11/2025 Patinoire Jean Bouin de Nice [ Nice ] [ Rouen ] Une défaite encourageante À guichets fermés et devant un Jean Bouin en ébullition, les Aigles ont livré une prestation solide contre Rouen, actuel second du championnat. En présence du Maire Christian Estrosi — venu annoncer de bonnes nouvelles sur la future patinoire et les Jeux Olympiques 2030 — Nice a montré de l’envie, du caractère et une vraie capacité à rivaliser avec un cador de la Ligue Magnus. Patinoire Jean Bouin de Nice, Hockey Hebdo Raphaël Réalini le 15/11/2025 à 08:45 Tweeter FICHE TECHNIQUE



1200 spectateurs Arbitres : MM. Baudry et Rauline assistés de MM. Briolat et Robert Buts :

Nice : ; 27.48 Robin Johansson (ass Nicholas Cherkowski et Jesper Larinmaa)

Rouen : 17.14 Rolands Vigners (ass Florian Chakiachvili et Patrick Holway) ; 22.15 Tomas Simonsen (ass Rolands Vigners et Julien Tessier) ; 48.41 Simon Lafrance (ass Anthony Rech et Florian Chakiachvili) ; 59.04 Anthony Rech Pénalités 8 minutes contre Nice 8 minutes contre Rouen Un premier tiers sérieux malgré l’ouverture du score rouennaise



Les Dragons prennent le meilleur départ, mais Alexis Shank se montre immédiatement présent pour contenir les premières tentatives adverses. Les Niçois restent bien en place, défendent collectivement et parviennent à lancer plusieurs contres dangereux.



Photographe © Stéphanie Prévot (Archives) Plus les minutes passent, plus les Aigles trouvent du rythme et parviennent à inquiéter Lucas Mugnier sur quelques tentatives lointaines.

Sur une action confuse devant la cage niçoise, Rouen ouvre le score (17'14 ; 0-1), un but qui ne reflète pas totalement la physionomie d’un premier tiers équilibré.



Portés par un public toujours aussi présent, les Aigles rentrent aux vestiaires avec la conviction qu’ils peuvent revenir.



Nice réagit et se relance dans la rencontre



Le début du deuxième tiers est difficile avec un deuxième but rouennais (22'15 ; 0-2), mais les Niçois ne lâchent rien.

Solidaires et agressifs sur le puck, ils reprennent progressivement l’initiative et finissent par être récompensés : Larinmaa et Cherkowski combinent parfaitement pour permettre à Robin Johansson de réduire l’écart (27'48 ; 1-2).



Photographe © Patrick Giaume (Archines)

Jean Bouin explose et pousse son équipe, qui met alors Rouen en difficulté. Les Dragons multiplient les dégagements interdits, preuve de la pression niçoise.

Sur un powerplay obtenu à la demi-heure, Nice se procure plusieurs opportunités mais Mugnier s’interpose.



Les Aigles terminent ce tiers sur une bonne dynamique et à une seule longueur de leur adversaire.



Les Aigles combatifs jusqu’au bout



Rouen ne parvient pas à profiter de son powerplay en début de troisième acte, et ce sont même les Niçois qui se créent les premières actions dangereuses. Mugnier doit s’illustrer pour maintenir les Dragons devant.

Après un troisième but normand (48'41 ; 1-3), les Aigles jouent leur va-tout en sortant Shank dans les dernières minutes.



Malgré un ultime but en cage vide, Nice termine le match avec courage et détermination.



Photographe © Stéphanie Prévot (Archives)

De bons signaux avant la suite



Malgré la défaite, les Aigles ont montré un visage très encourageant face à l’une des meilleures équipes du championnat.

Solidité défensive, intensité, engagement collectif et un public fantastique : autant d’éléments positifs avant la réception de Cergy, le 19 novembre.

Nice confirme qu’il peut rivaliser avec les plus gros — et que la suite de la saison s’annonce pleine de promesses.



Photographe © Patrick Giaume (Archines)



