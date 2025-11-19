Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Angers vs Amiens

5 - 1 (2-0 2-1 1-0) Le 19/11/2025 Ice Park d'Angers [ Angers ] [ Amiens ]

Angers déroule devant Amiens

Retour PHOTOS et VIDEO sur la 17ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face aux Gothiques d'Amiens

Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo Photographes © Munin Photographie - Video © Magnus.tv le 20/11/2025 à 18:45

FICHE TECHNIQUE



3586 spectateurs Arbitres : MM. Rauline et Thiebault assistés de MM. Cady et Herrault Buts :

Angers : 09.58 Jordan Herve (ass Daniel Viksten et Matt Prapavessis) ; 19.58 Nicolas Ritz (ass Daniel Viksten et Kale Kerbashian) ; 29.01 Philippe Halley (ass Neil Manning et Robin Gaborit) ; 31.26 Matt Prapavessis (ass Daniel Viksten et Philippe Halley) ; 42.14 Kale Kerbashian (ass Cody Donaghey et Téo Sarliève)

Amiens : ; 27.23 Gauthier Gibert (ass Ilies Djemel et Justin Bergeron) Pénalités 4 minutes contre Angers 8 minutes contre Amiens





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.

Réactions sur l'article