Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Angers vs Amiens
5-1
(2-0 2-1 1-0)
Le 19/11/2025
Ice Park d'Angers
Angers  ] Amiens  ]
Angers déroule devant Amiens
 
Retour PHOTOS et VIDEO sur la 17ème journée de la saison 2025-2026 du championnat français Elite, Ligue Magnus, de la saison 2025-2026 de Hockey sur glace, qui a vu les Ducs d'Angers s'imposer à domicile face aux Gothiques d'Amiens
 
Ice Park d'Angers, Hockey Hebdo Photographes © Munin Photographie - Video © Magnus.tv le 20/11/2025 à 18:45
FICHE TECHNIQUE

3586 spectateurs
Arbitres : MM. Rauline et Thiebault assistés de MM. Cady et Herrault
Buts :
Angers : 09.58 Jordan Herve (ass Daniel Viksten et Matt Prapavessis) ; 19.58 Nicolas Ritz (ass Daniel Viksten et Kale Kerbashian) ; 29.01 Philippe Halley (ass Neil Manning et Robin Gaborit) ; 31.26 Matt Prapavessis (ass Daniel Viksten et Philippe Halley) ; 42.14 Kale Kerbashian (ass Cody Donaghey et Téo Sarliève)
Amiens : ; 27.23 Gauthier Gibert (ass Ilies Djemel et Justin Bergeron)
Pénalités
4 minutes contre Angers
8 minutes contre Amiens


 


21 PHOTOS
Photographe : © Munin Photographie

VIDEO réalisée par


 
 
 
© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs.
 
