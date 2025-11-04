Accueil Editorial Liens Stages et Tournois Boutique Petites annonces Partenaires Nos flash infos RSS Hockey sur glace - Ligue Magnus : 17ème journée : Rouen vs Chamonix 6 - 4 (1-2 4-1 1-1) Le 19/11/2025 Rouen - L'Île Lacroix [ Rouen ] [ Chamonix ] Les Dragons s’imposent sans briller. Pour cette nouvelle journée de ligue Magnus les Dragons retrouvent les pionniers de Chamonix qui sont sur une série de 5 victoires de rang. Rouen est toujours privé de Regush qui récupère de sa blessure au bas du corps. Carruth laissé au repos sur le précédent déplacement est bien présent dans les cages Rouennaise ce soir. Rouen - L'Île Lacroix, Hockey Hebdo Hayes Jean-Charles le 21/11/2025 à 07:26 Tweeter FICHE TECHNIQUE



3012 spectateurs Arbitres : MM. Bourreau et Debuche assistés de MM. Maillard et Simon Buts :

Rouen : ; 14.03 Simon Lafrance (ass Florian Chakiachvili et Tomas Simonsen) ; 22.44 Tommy Perret (ass Florian Chakiachvili et Anthony Rech) ; 23.07 Florian Chakiachvili (ass Anthony Rech et Tommy Perret) ; 26.57 Anthony Rech (ass Tommy Perret et James Phelan) ; 34.43 Loïc Lamperier (ass Florian Chakiachvili et Simon Lafrance) ; 58.45 Anthony Rech (ass Tommy Perret et Patrick Holway)

Chamonix : 09.07 Matt Tugnutt (ass Gabin Ville) ; 18.01 Gabin Ville (ass Albin Thyni Johansson et Tim Wahlgren) ; 33.39 Axel Tarabusi (ass Isak Pantzare et Malo Ville) ; 47.05 Santeri Koponen (ass Tim Wahlgren et Gabin Ville) Pénalités 4 minutes contre Rouen 10 minutes contre Chamonix



Chamonix joue sa carte



L’entame de match n’est pas à l’avantage des Dragons qui semblent encore aux vestiaires dans les premières minutes de jeu. Chamonix a bien compris et joue son jeu habituel avec prudence pour ne pas s’exposer à un éventuel contre des Rouennais.

Photographe : Marine Romain Les Pionniers de mettent rapidement à la faute dans ce premier tiers ce qui offre une situation de supériorité aux Dragons.

Le jeu de puissance cherche à s’installer mais sur une perte de palet en haut de la zone offensive, Tugnutt se retrouve en face à face avec Carruth et trouve une superbe lucarne au-dessus de l’épaule côté mitaine, Carruth n’a rien pu faire (09.07 / 0-1 / Tugnutt ass. G. Ville).

Les pionniers prennent l’avantage dans cette partie en infériorité numérique. Les Dragons peinent à installer leur système, le palet n’est pas correctement contrôlé et le jeu n’est pas propre dans ce premier tiers. Rouen parvient à recoller au score suite à une nouvelle supériorité numérique.

Lafrance est très bien décalé par Chakiachvili qui lui offre un one timer pour tromper Garnier et recoller (14.03 /1-1/ Lafrance ass. Chakiachvili et Simonsen).

Le répit est de courte durée puisque le dernier buteur est à son tour exclu pour faire trébucher et permet aux pionniers d’avoir un jeu de puissance.

Le réalisme des chamoniards se fait de nouveau sentir avec un but après 40 secondes de supériorité de Gabin Ville. (18.01 / 1-2 / G. Ville ass. Thyni et Wahlgren)



Le premier tiers est à l’avantage des Pionniers qui ont su saisir les bonnes occasions pour prendre l’avantage dans cette partie.



Le Réveil du Dragon



Dès le retour du vestiaire les Dragons montrent beaucoup plus d’envie et de vitesse dans le jeu avec notamment Vigners qui réalise un beau slalom dans la défense mais est repris au dernier moment.

Photographe : Marine Romain Les Dragons poussent et finissent par trouver la faille sur un palet mis à la cage de la bleue par Chakiachvili et repoussé par Garnier dans la crosse de Perret qui s’empresse de le reprendre (22.44 / 2-2 / Perret ass. Chakiachvili et Rech).

Rouen score de nouveau quelques secondes plus tard.

Suite à une bonne entrée en zone de Rech, il décale Chakiachvili qui trompe Garnier dans son déplacement (23.07 / 3-2 / Chakiachvili ass. Rech et Perret).

Chamonix accuse le coup en début de second tiers et se retrouve de nouveau en infériorité numérique, Lafrance trouve le poteau et Gresock l’envoi plein casque sur Garnier.

Les Dragons sont proches de se faire punir sur la fin d’infériorité avec un contre de Chamonix mais Carruth réalise un bon sauvetage.

Les Dragons continuent de mettre du rythme et un bon nombre de palet à la cage pour trouver des rebonds.

Photographe : Marine Romain Rech une nouvelle fois en réussite ce soir récupère un palet en zone offensive derrière la cage de Garnier et cherche une solution de passe qui se termine par un tir dans un angle très fermé.

Le palet n’est pas complétement bloqué par le portier et fini sa course dans le but (26.57 / 4-2 / Rech ass. Perret et Phelan).

Après avoir subit pendant presque 10 minutes les assauts de Rouen les chamoniards reprennent le contrôle du palet et se montrent dangereux à plusieurs reprises.

Ils vont finalement trouver de nouveau une solution de tir au centre de la zone offensive, Carruth ne parvient pas à capter le palet (33.39 / (4-3 / Tarabusi ass. Pantzare et M. Ville).

Les Dragons rebondissent dans la foulée à ce but par un tir de Chakiachvili à la bleue qui est une nouvelle fois repoussé par Garnier mais Lampérier en bon capitaine reprends le palet pour tromper le portier (34.43/ 5-3 / Lampérier ass. Chakiachvili et Lafrance).



Les Dragons ont joué 10 minutes dans ce second tiers pour reprendre l’avantage mais reste toujours à la merci d’un retour des Pionniers.



Les Dragons en contrôle



Dans ce troisième tiers le rythme de jeu a clairement diminué, Chamonix tente de conserver le palet dans sa zone pour lancer correctement leur système et Rouen ne poussent pas sur la cage de Garnier.

Rech l’un des trois hommes en forme de la soirée est proche de s’offrir un nouveau but mais le palet fini au-dessus de la cage. Une fois de plus les pionniers vont revenir au score sur un tir anodin de Koponen.

Photographe : Marine Romain Ce tir n’est pas complétement bloqué par Carruth et fini sa course au fond des filets, une petite erreur qui permet à Chamonix de revenir à un petit but de Rouen dans cette fin de match (47.05 / 5-4 / Koponen ass. Wahlgrenn et G. Ville).

Les Pionniers poussent dans cette fin de match et bénéficient d’une supériorité numérique mais ne parviennent pas à scorer.

Côté Rouennais, Tessier est proche d’inscrire le but du break en contre mais Garnier réalise un bel arrêt pour permettre à son équipe d’espérer.

A 3 minutes de la fin sur un nouveau temps fort de Chamonix, le palet n’est pas bloqué par Carruth et passe entre les jambières mais fini sa course hors du but, s’en suit deux arrêts de la mitaine du portier rouennais dont un sauvetage in extremis afin de clore le temps fort des pionniers.

Le coach des chamoniards prends un dernier temps mort pour mettre en place la stratégie de fin de match, Rouen finit par tuer le suspens par un but en cage vide de Rech à 1 minute de la fin de match (58.45 / 6-4 / Rech ass. Perret et Holway)

Les Dragons finissent par s’imposer 6-4 dans ce match et vont désormais faire 3 déplacements avant de revenir le 30 novembre sur l’île Lacroix contre Bordeaux.



A noter la performance de Rech (4 points), Perret (4 points) et Chakiachvili (4 points) qui marque 12 points à eux trois.



Vidéo MAGNUS.TV









VIDEO réalisée par





© 2025 Hockeyhebdo.com - Reproduction totale ou partielle interdite sauf autorisation des auteurs. Retour Réactions sur l'article Afin de poster un commentaire, identifiez-vous.







